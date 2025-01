Olielampje auto brandt: wat je wel en niet moet doen

Nieuws

Een brandend rood waarschuwingslampje is nooit goed nieuws. Een rood olielampje in je auto betekent zelfs alarmfase één. Maar ook bij een brandend geel of oranje olielampje in je auto moet je in actie komen.

Als automobilist zie je vrijwel dagelijks een rood lampje op het dashboard branden. Meestal is dat gewoon een herinnering dat de auto nog op de handrem staat. Geen stress - je zet de auto van de handrem en klaar ben je.

Een brandend olielampje is andere koek. Want als je bij een rood olielampje in je auto niet de juiste actie onderneemt, kun je de complete motor naar de filistijnen helpen. Wat je dan in elk geval níét moet doen, is gewoon weg- of doorrijden.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Doe je dat wel, dan loop je het risico op onherstelbare motorschade. Dat komt doordat de oliefilm tussen de bewegende delen te dun wordt of zelfs verdwijnt. De onderdelen lopen droog, worden te heet en lopen uiteindelijk vast. Als het zover is, komt de motor met een knal tot stilstand en is hij rijp voor de sloop.

Wat betekent brandend rood olielampje auto?

Als het rode olielampje op het dashboard van je auto brandt terwijl de motor loopt, betekent dit dat de oliedruk in de motor te laag is. Dat betekent: acuut de olie verversen of beter gezegd, olie bijvullen. Het tekort aan olie kan verschillende oorzaken hebben.

1. Er zit te weinig olie in de motor. Met andere woorden: het oliepeil is te laag. Dat kan komen door lekkage, een hoog olieverbruik of gebrekkig onderhoud.

2. De olietoevoer naar het draaiend gedeelte van de motor is verstopt. Bijvoorbeeld door inwendige vervuiling, een verstopt oliefilter of een geknikte leiding.

3. De oliepomp is defect. Hierdoor wordt de olie niet meer naar de vitale motoronderdelen gepompt.

4. De oliedruksensor werkt niet. Deze sensor meet de oliedruk en geeft bij een te lage oliedruk een seintje aan het rode olielampje. Maar als de sensor zelf defect is, kan het olielampje ook oplichten. Tenminste, als de auto wat ouder is en niet ook over een geel of oranje olielampje beschikt (zie verderop).

Hoe lang kun je doorrijden met rood olielampje auto?

Afhankelijk van de oorzaak, kun je met een brandend rood olielampje meestal hoogstens enkele honderden meters tot een kilometer doorrijden. Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, laat dan meteen het gas los en zet de auto zo snel mogelijk stil in de berm langs de weg of op de vluchtstrook.



Wat moet je doen bij brandend rood olielampje?

Voorkom onherstelbare schade aan de motor van je auto en doe het volgende:

1. We zeiden het hierboven al: laat het gaspedaal los en zet de auto zo snel mogelijk aan de kant als dat enigszins veilig kan. Zet bij stilstand meteen de motor af.

2. Check het oliepeil na een minuut of 5 stilstand. Maar misschien heb je in de tussentijd al ontdekt dat je auto een oliespoor heeft achtergelaten. Zo niet, en het oliepeil lijkt goed, ook dan zouden we het risico niet nemen om weer weg te rijden. Want zoals gezegd, kan ook de oliepomp defect zijn. Roep professionele hulp in.

3. Giet olie bij als het oliepeil te laag lijkt (ter hoogte van of onder MIN op peilstok). Dat doe je via de olievuldop in de motorruimte.

4. Controleer het oliepeil opnieuw na 5 minuten. Is dat voldoende is (tussen MIN en MAX op de peilstok)? En gaat het motorolielampje na de start uit? Dan kun je waarschijnlijk veilig verder rijden.



5. Blijft het olielampje toch branden? Zet de motor meteen af. Roep professionele hulp in.

Wat betekent brandend oranje of geel olielampje auto?

Veel moderne auto’s hebben ook een oranje of geel olielampje. Als dit knippert, is er wel iets aan de hand, maar er dreigt geen onmiddellijk gevaar. Doorgaans betekent het dat de oliedruksensor defect is. Ook kan het oliepeil aan de lage kant zijn, zonder dat er direct gevaar bestaat voor motorschade.

Wat moet ik doen bij brandend oranje of geel olielampje auto?

1. Rijd naar het dichtstbijzijnde tankstation of de eerst volgende parkeerplaats.

2. Zet de motor af en controleer na 5 à 10 minuten het oliepeil. Als dit inderdaad aan de lage kant is – op of onder de MIN-streep op de peilstok – vul dan olie met de juiste specificatie bij. Check hiervoor het instructieboekje of raadpleeg je dealer of onderhoudsbedrijf. Controleer het oliepeil na 5 à 10 minuten op nieuw.



3. Oliepeil voldoende? Dus tussen MIN en MAX op de peilstok? En gaat het gele of oranje motorolielampje na de start uit? Je kunt veilig verder rijden.

En wat als het gele lampje na olie bijvullen blijft branden?

Blijft het gele of oranje olielampje oplichten, terwijl het motoroliepeil voldoende is? Dan is waarschijnlijk inderdaad de oliedruksensor defect. Laat deze zo snel mogelijk controleren, want een defecte sensor kan je niet waarschuwen als de oliedruk echt te laag is. Op die manier loop je alsnog het risico op ernstige motorschade.

25 goed beginnen? Trakteer jezelf op een Auto Review-abonnement, nu met hoge korting!

Scoor Auto Review met tot wel 50 procent korting