Audi A3 Sportback (2024) test - kleine verbeteringen, en een geinige verrassing

Na ruim vier jaar is de Audi A3 Sportback uiterlijk en technisch opgefrist. Audi pakte heel wat kleine dingen aan. En de komst van een nieuwe uitvoering is een geinige verrassing.

De oude basismotor van de Audi A3, een 1,0-liter driecilinder met 110 pk, is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een meer volwassen 1,5-liter viercilinder met 116 pk, gekoppeld aan een handbediende 6-bak, de Audi A3 30 TFSI. Die is er ook als mild hybrid met 7-trapsautomaat, maar het vermogen blijft gelijk.

De volgende stap op de motorladder is de door ons gereden 1,5-liter viercilinder met 48-volt mild-hybrid techniek, 150 pk en 250 Nm. Die kunnen tijdelijk worden vergroot, dankzij een boost-functie van maximaal 9 kW (12 pk) en 50 Nm. Eind 2024 volgt nog een plug-in hybride.

Aan de buitenkant deed Audi een paar uitgekiende aanpassingen. De grille is vlakker en breder en de koplampen hebben vier verschillende signaturen voor de dagrijverlichting. Aan de achterkant is de vernieuwde Audi A3 te herkennen aan zijn aangepaste achterbumper.

Trek je portemonnee maar

Ook het interieur van de Audi A3 werd met bezemen gekeerd en dat leverde een nieuwe middentunnel met vernieuwde 'pook' (het is meer een shifter) op voor de S Tronic. Het driespaaks stuur is standaard, net als de virtual cockpit, de draadloze telefoonoplader en de airco. Voor airco met twee klimaatzones moet je op een moderne manier bijbetalen. Dit kan on demand via de MyAudi-app.

Ook navigatiefuncties, connect-diensten, adaptieve cruise control en een grootlichtassistent zijn alleen optioneel leverbaar, de meeste on demand. Voordeel is dat je ook voor een bepaalde periode voor de functies kan kiezen: alleen in de zomer uitgebreide airco bijvoorbeeld.

Als je bent bijgekomen van Audi's meerprijspolitiek, is de Audi A3 Sportback gewoon weer een heerlijk rijdende auto. In de 35 TFSI S Tronic vraag je je af waarom je nog meer vermogen nodig hebt. We steken kort de grens over, vloeren op de autobahn enthousiast het gaspedaal en zitten voor we het weten al boven de 200 km/h. Geen centje pijn.

“De besturing is nauwkeurig, zonder te nerveus te reageen vanuit de middenstand; typisch Audi.”

De kleine elektromotor, die de viercilinder ondersteunt bij een snelle sprint, levert een nuttige bijdrage. Een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 8,1 seconden lijkt ons realistisch en we twijfelen evenmin aan de door Audi opgegeven topsnelheid van 226 km/h.

De Audi-techneuten zijn er meesters in om het onderstel precies zo af te stemmen dat het comfort nooit lijdt onder je sportieve escapades. In bochten is de besturing nauwkeurig, zonder te nerveus te reageren vanuit de middenstand. Een typische Audi-besturing.

Verrassing: Audi A3 Allstreet

Dan de geinige verrassing: een heel nieuwe Allstreet-versie (de gele auto). Deze Audi A3 heeft 3 cm meer bodemvrijheid, een honingraatgrille, grotere wielen en kunststof sierdelen voor een avontuurlijke uitstraling. Toch is het rijcomfort verrassend goed. Hij is leverbaar als 35 TFSI, maar helaas niet met vierwielaandrijving. Een afneembare trekhaak en een elektrisch bediende achterklep zijn optioneel leverbaar.

Audi A3 Sportback test conclusie

De Audi A3 Sportback begint goed aan zijn tweede leven dankzij tal van kleine verbeteringen. De prestaties zijn top, het comfort is uitstekend en de rijeigenschappen liggen op een hoog niveau. Dat geldt helaas ook voor de prijs ... (vanaf 38.552 euro).

Lees de volledige test van de Audi A3 Sportback in Auto Review 07/2024.