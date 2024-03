Nieuwe Audi A3 (2024): hoe de dagrijverlichting eruitziet, bepaal jij

Nieuws

De Audi A3 is vernieuwd. Het meest opvallend is de komst van een nieuwe carrosserievariant: de A3 Allstreet. Al kun je ook de dagrijverlichting van de nieuwe Audi A3 op z'n minst bijzonder noemen.

Met de A3 Allstreet haalt Audi hetzelfde trucje uit als eerder met de Audi A1. Je zet de auto wat hoger (in het geval van de A3 1,5 cm), monteert zwarte wielkastverbreders en zijskirts en ziedaar, een wat avontuurlijker versie van de A3 Sportback en de sedan, de twee opties van de Audi A3.

De Audi A3 Allstreet heeft standaard dakrails en kreeg zijn eigen onderstelafstemming. Wat dat op de weg inhoudt, is even afwachten, Audi heeft het over 'een hogere zit die perfect samengaat met comfort en dynamiek'. Exclusief voor de A3 Allstreet ziet de bekende singleframe grille eruit als een honingraat, maar dan matzwart.

De grille staat vlakker en is bovendien breder geworden, maar dat geldt voor alle uitvoeringen. Eronder zit voortaan een niet te missen spoiler, volgens Audi geïnspireerd op de snelle RS-modellen van het merk.

Bij Audi zijn ze dol op lichtjes en lampjes. Misschien dat het bedrijfsuitje van de designafdeling afgelopen jaar naar de kermis ging. De lichtspecialisten van Audi hebben zich nu ook op de A3 uitgeleefd. Zo kun je zelf bepalen hoe de dagrijverlichting eruit ziet. Hierbij heb je de keuze uit vier mogelijkheden. En elke optie heeft zijn eigen welkomstboodschap als je op de auto afloopt.

Overal waar je kijkt, is er licht

Ook in het interieur is een hoofdrol weggelegd voor de verlichting. Delen van het portier en de voetenruimtes zijn standaard verlicht, maar dit is pas het begin. Ook rond de middenconsole en de bekerhouders heb je nu altijd sfeerverlichting. En aan de binnenkant van de voorportieren zitten panelen die van achteren subtiel verlicht worden.

We gaan nog even door, want zodra je de auto opent, word je begroet door een lichtshowtje. Dat gebeurt ook als je de auto afsluit. Als de kleur van de verlichting je niet aanstaat, kun je via het infotainmentsysteem kiezen uit een van de andere 29 tinten. Het kleurenspel van de beroemde fontein voor het Bellagio-hotel in Las Vegas is kinderspel vergeleken bij wat de Audi A3 je voorschotelt.

Wil je adaptieve cruisecontrol? Abonnement afsluiten!



Alle uitvoeringen van de nieuwe Audi A3 hebben de Audi virtual cockpit, digitale radio en een 10,1-inch centraal scherm, zeg maar ruim 25 centimeter breed. Je smartphone kun je draadloos opladen, maar je zoekt tevergeefs naar Apple CarPlay en Android Auto. Die moet je namelijk bijkopen. Andere 'on demand'-functies zijn de grootlichtassistent, navigatie plus en twee klimaatzones voor de airconditioning.

Ook voor adaptieve cruisecontrol moet je een abonnementje afsluiten voor de periode dat je die denkt nodig te hebben. Dat kan een maand zijn of zes maanden, maar bijvoorbeeld ook twee jaar. De prijzen van de Audi A3 zijn nog niet bekend, maar Audi kennende zullen die niet mals zijn. En dan heb je dus nog geen mogelijkheid om de je smartphone te spiegelen aan het centrale scherm.

Een abonnement afsluiten voor bepaalde diensten: wen er maar aan. Ook BMW doet het inmiddels: maandelijks laten bijbetalen voor bijvoorbeeld stoelverwarming. Omdat je die in de zomer niet nodig hebt, zien we hier nog min of meer het nut van in. Al vinden we dat het op een dure auto best standaard mag zijn.

Audi A3 (2024) levertijd

De vernieuwde Audi A3 wordt in eerste instantie leverbaar als 35 TFSI met een 1,5-liter mild-hybride turbo-benzinemotor (150 pk) in combinatie met een automatische 7-traps S tronic-transmissie met dubbele koppeling. Daar hoef je geen abonnement voor af te sluiten ... In het tweede kwartaal van 2024 komen ook andere benzinemotoren beschikbaar, eind dit jaar gevolgd door een plug-in hybride. De eerste modellen worden in mei in Nederland verwacht.