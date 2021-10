Test - De Audi Q4 E-Tron is een Skoda Enyaq / Volkswagen ID.4, maar dan beter

Lees je voor de eerste keer over de 204 pk sterke elektromotor en het accupakket van 77 kWh, dan praten we je graag even bij. Volkswagen en Skoda gebruiken deze combinatie ook voor hun elektrische suv's. Het is een goede ontwikkeling dat deze merken de bruikbare capaciteit van hun accupakket vermelden, in plaats van de grotere brutocapaciteit van 82 kWh. Skoda doet een beetje mal door het model met 77-kWh batterij de Enyaq iV 80 te noemen, maar het zij zo. Van Audi zijn we ondertussen gewend dat er vreemde getallen op de verschillende motorversies worden geplakt. De Q4 35 E-Tron heeft 170 pk, wij testen de 40 E-Tron met 204 pk en de 50 E-Tron is 299 pk sterk.

Elektrische Audi Q4 E-Tron heeft geen 'frunk'

Een nadeel van drie elektrische suv's op basis van hetzelfde EV-platform, is dat ons werk een beetje saai wordt. Bovendien zitten de ontwerpers van Volkswagen, Skoda en Audi vast aan de beperkingen van het platform. Geen verrassing dus, dat de Q4 E-Tron geen opbergruimte in de neus van de auto heeft. De ID.4 en de Enyaq iV hebben tenslotte ook geen frunk. Je bergt het laadsnoer op onder de laadvloer van de kofferbak, maar dan kun je er niet goed bij wanneer die is volgeladen voor de zomervakantie. Skoda - het meest praktische merk van de drie - zag de bui al hangen en heeft meteen een kabeltas ontworpen die in de opening náást de bagagevloer van de Enyaq iV past, achter de wielkast. Had Volkswagen nu maar een frunk ingetekend in de ontwerpplannen, dan hadden de kopers van drie elektrische suv's daar profijt van gehad.

Grootste digitale instrumentarium van het drietal

De voordelen van het overpennen van elkaar huiswerk, wegen gelukkig veel zwaarder. Zo geniet je in de Q4 E-Tron van een ruime cabine met veel bewegingsvrijheid op beide zitrijen. Als bestuurder zit je op een comfortabel gevormde stoel en kijk je door een hoekig stuur naar een groot digitaal instrumentarium. Dit scherm meet 26 centimeter diagonaal en is fors groter dan de digitale meters in de VW en de Skoda. Die vrijheid hebben de ontwerpers dus wel. Tot onze grote vreugde wordt de actuele batterijstand uitgedrukt in resterende kilometers én in procenten. Want als je eenmaal hebt uitgevogeld hoe ver de auto rijdt op 10 procent acculading, kun je de actieradius nog beter voorspelen.

Woohoo! Fysieke schakelaars in de Audi Q4 E-Tron

Zoals je mag verwachten van een Audi, zijn de bouwkwaliteit en afwerking hoogwaardig. Toch hoef je niet heel laag te zoeken voor panelen van hard kunststof. Dat zien we meteen door de vingers, zodra we ontdekken dat Audi niet meedoet met de heersende trend van zoveel mogelijk functies onderbrengen in het centrale touchscreen. Nee, op het dashboard van de Q4 E-Tron zit een rij met fysieke schakelaars waarmee je de klimaatregeling aanstuurt. Wat fijn.

Voor de knoppen op het stuur hebben de ontwerpers jammer genoeg gekeken naar de touchknoppen die Volkswagen ook gebruikt. Dit zijn aanraakvlakken waar je heel nauwkeurig op moet wrijven. Sommige automobilisten kunnen hieraan wennen, maar wij niet. Doe ons maar de 'ouderwetse' knoppen op het stuur van de Enyaq iV.

Helaas, de Audi heeft de kleinste bagageruimte

De keuzeschakelaar van de automaat zit binnen handbereik, op een soort van duikplank. Eronder ligt een grote opbergbak waar bestuurder en bijrijder makkelijk bij kunnen. Minstens zo handig is de in elke armsteun geïntegreerde flessenhouder. Toen de ontwerpers van Skoda dat zagen, schalden er vast een paar Tsjechische scheldwoorden over de ontwerpafdeling. Waarom hebben wij dat niet bedacht?! De Q4 E-Tron heeft wel de kleinste kofferbak van het drietal. Niet dat een laadvolume van 520 tot 1490 liter iets om over te klagen is. Het trekgewicht van 1000 kilo is keurig in lijn met de rest.

Stil, comfortabel en wendbaar, ook in de stad

De 204 pk sterke elektromotor is krachtig genoeg om de ruim twee ton zware suv soepel en gemakkelijk in beweging te brengen. De motor zit achterin en je hoort 'm bijna niet. Wind- en afrolgeluiden worden eveneens vakkundig uit de cabine geweerd. Onze testauto staat op 20-inch wielen (standaard 19 inch) en in combinatie met de optionele adaptieve schokdempers worden oneffenheden in het wegdek soepel gladgestreken. De besturing biedt veel terugkoppeling en dat stuurt wel zo lekker. De draaicirkel (10,2 meter) is opvallend klein voor zo'n forse auto, wat de wendbaarheid in krappe, uitstootvrij binnensteden ten goede komt.

Audi Q4 E-Tron springt zuinig om met stroom

Wat betreft opladen heeft Audi een duidelijke verdeling: Q4's met een 77-kWh batterij kunnen opladen met 11 kW en snelladen met 125 kW. Koop je een exemplaar met 52 KWh, dan laad je thuis met 7,2 kW en langs de snelweg met 110 kW. Je hoeft niets extra te betalen om de snellaadcapaciteiten te upgraden van 50 kW naar 125 kW, zoals bij Skoda het geval is. Daar staat een stevige basisprijs van 52.815 euro tegenover. De Q4 is pakweg 5 mille duurder dan de ID.4 en de Enyaq iV.

Audi communiceert een stroomverbruik van 17,3 tot 19,3 kWh per 100 kilometer. Onze ervaringen in de praktijk komen daar aardig mee overeen. In en rond de stad klokken we 15,2 kWh, bij 100 km/h meten we 17,5 kWh en bij 130 km/h loopt het stroomverbruik omhoog naar een niet al te schrikbarende 23,4 kWh per 100 kilometer. Lang verhaal kort: overdag kom je op de snelweg ruim 400 kilometer ver op een lading stroom en 's avonds 300 kilometer en een beetje. Dat maakt van de Audi Q4 40 E-Tron de zuinigste van het drietal.



Conclusie

Het is logisch dat de Audi Q4 E-Tron veel ruimte, comfort en rijplezier biedt, want zijn ontwerpers werken met dezelfde bouwstenen als die van de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV. Wat 'm anders maakt, zijn het hoogwaardige dashboard met fysieke knoppen voor de klimaatregeling en een groot digitaal instrumentarium. Vooralsnog lijkt het ook de zuinigste van het drietal.