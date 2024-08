Na 200 ritten weet BMW of jij toe bent aan een elektrische auto

Nieuws

Switchen naar een elektrische auto kan voor veel mensen nogal een stap zijn. Hoe zit het met de actieradius, en hoeveel tijd en moeite kost laden? BMW maakt het zijn klanten gemakkelijk door ze te vertellen of een EV goed in hun leven zou passen.

Dat doet BMW met zijn app. Met de laatste update is er een nieuwe functie bijgekomen: ‘Electric Vehicle Analysis’. Hiermee vertelt de app de gebruiker hoeveel van zijn autoritten in een gelijkwaardige elektrische BMW kan worden afgelegd zonder te hoeven stoppen om bij te laden.

Zo werkt de ‘EV-analyse’ van BMW

Voordat de functie kan worden gebruikt, moeten eigenaren toestemming geven voor het gebruik van hun data. Hierna kunnen ze een EV van BMW kiezen om met hun auto met verbrandingsmotor te vergelijken, bijvoorbeeld de BMW i4 of de BMW iX. Na een kleine 2000 kilometer of 200 ritten kunnen de gebruikers zien hoeveel van hun ritten kunnen worden afgelegd in de geselecteerde elektrische BMW op één batterijlading.

Helpen om te kiezen voor elektrisch

Volgens BMW is de nieuwe functie bedoeld om de zorgen over de actieradius en de dagelijkse bruikbaarheid van volledig elektrische auto's te elimineren. “EV's kunnen al perfect worden geïntegreerd in de dagelijkse routine van veel klanten, alleen heeft de meerderheid het nog niet geprobeerd”, aldus BMW-topman Dirk Wiedmann. “De elektrische voertuiganalyse van onze app helpt klanten een weloverwogen oordeel te vellen over hun keuze voor een aandrijfsysteem.”