Zelfs dit premium merk komt met een betaalbare EV

Nieuws

BMW wil zich meer op jongere kopers richten én profiteren van een besluit dat Mercedes heeft genomen. Dat wil het merk doen door met een betaalbare elektrische BMW 1-serie te komen, de i1.

Naast de compacte elektrische BMW i1, moet er ook een BMW i2 komen die op den duur de BMW 2-serie moet vervangen. Voorlopig blijven echter ook benzinevarianten van de BMW 1-serie en BMW 2-serie leverbaar.

Elektrische 1-serie hatchback en sedan



De twee nieuwe betaalbare EV’s van BMW zijn al in ontwikkeling in München. Met de uitbreiding van zijn elektrische gamma wil BMW jongere kopers aantrekken. Volgens het Britse AutoCar komt de elektrische BMW 1-Serie of i1 op de markt als elektrische hatchback of sedan. Ondertussen wordt de i2 volgens insiders de ‘spirituele opvolger’ van de aloude BMW i3, die je best mag zien als een elektrische pionier.

Hoofd product- en merkmanagement Bernd Koerber, vertelde dat BMW de aansluiting zoekt met de jongere generatie en in alle markten zijn marktaandeel wil vergroten.



Belangrijke rol betaalbare modellen



Koerber: "Compacte modellen hebben natuurlijk een lagere winstgevendheid, maar ze vervullen ook een ander doel: jongere klanten aantrekken en BMW in bepaalde markten vooruit te helpen," legde Koerber uit. Hij bevestigde dat compacte modellen nog steeds deel uitmaken van de strategie en voegde eraan toe: "Het is goed dat we twee merken in het segment hebben, waarbij Mini natuurlijk een grote rol speelt."

Daar komt bij dat er binnenkort een plekje vrijkomt aan de onderkant van het premiumsegment. Rivaal Mercedes stopt in 2026 namelijk met de A-klasse. BMW ziet dit als een kans en verwacht met een elektrische 1-serie marktaandeel te kunnen veroveren.

Wanneer komt de elektrische BMW 1-serie?



De elektrische BMW 1-serie wordt naar verwachting gelanceerd in 2027. Een jaar later volgt de i2. Hoewel ze naast de benzinemodellen verkocht zullen worden, zullen de elektrische i1 en i2 naar verwachting gebaseerd zijn op BMW's Neue Klasse-platform.

BMW Neue Klasse: veelbelovende EV's



BMW onthulde het Neue Klasse-platform in september 2023. Het studiemodel is een voorproefje van de hightech toekomst van het merk. De Neue Klasse toont de veelbelovende elektrische toekomst van BMW. De nieuwe EV’s van BMW krijgen volgens het merk 30 procent meer actieradius, 30 procent snellere laadtijden en worden 25 procent efficiënter.