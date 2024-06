Vernieuwde BMW 2-serie licht gewijzigd, maar toch véél lekkerder

Nieuws

Net als de 1-serie, is nu ook de BMW 2-serie Coupé vernieuwd. De wijzigingen zijn niet schokkend, maar dankzij één ingreep is de compacte BMW toch een stuk aantrekkelijker geworden.



Liefhebbers houden bij elke facelift van een sportieve auto de adem in: welke vette motorvariant is nu weer geschrapt? Weer minder inhoud? Opnieuw een zescilinder gesneuveld? Fans van de BMW 2-serie Coupé kunnen opgelucht uitademen. Want in de neus van de vernieuwde BMW M240i xDrive Coupé ligt nog steeds de lekkere 3,0-liter zescilinder in lijn.



Achterwielaandrijving blijft



Ook wat z'n aandrijving betreft, blijft de vernieuwde BMW 2-serie Coupé trouw aan het oude BMW-DNA. Achterwielaandrijving is nog altijd de norm, al stuurt de BMW M240i xDrive Coupé zijn 374 pk en 500 newtonmeter via alle vier de wielen naar het asfalt.

M Sportpakket standaard op nieuwe 2-serie Coupé



Wat álle versies van de BMW 2-serie Coupé aantrekkelijker maakt, is het nu standaard gemonteerde M Sport-pakket. Dat is aan de voorkant herkenbaar aan de grote luchtinlaten, de prominente sideskirts en de dikker uitgevoerde kont met verticale reflectoren en een inzetstuk in diffusorstijl.

Alle versie van de gefacelifte BMW 2 Serie Coupé staan standaard op tweekleurige 18-inch lichtmetalen wielen. De BMW M240i xDrive Coupé doet er een schepje bovenop en krijgt 19-inch wielen vanuit de Mexicaanse fabriek mee. Ja, je leest het goed: dit model van de Bayerische Motor Werke is made in Mexico ...

Ondanks z'n Midden-Amerikaanse geboorteplaats, is ook stoelverwarming nu standaard in de BMW 2-serie Coupé, een alarmsysteem moet het dievengilde op afstand houden.



Sportonderstel voor meer dynamiek



Belangrijker dan de uiterlijke kenmerken en de extra luxe, is het eveneens standaard aanwezige M Sportonderstel. Dat omvat niet alleen besturing die scherper wordt naarmate de stuurhoek toeneemt, maar ook een strakkere vering en slagafhankelijke schokdempers. Volgens BMW zorgt het pakket voor een betere wendbaarheid en meer bochtendynamiek.



Verbeterd infotainment



Het dashboard in de vernieuwde 2-serie Coupé bestaat uit een enorm, naar de bestuurde toe gebogen display. Het bestaat uit een 12,3-inch instrumentarium en een touchscreen van 14,9 inch. Het wordt bestuurd door de laatste versie van BMW iDrive met QuickSelect. Dit betekent dat je heel veel functies, van airco tot stuurverwarming, ook per stemcommando kunt bedienen. Daarnaast moet de nieuwe menustructuur het navigeren tussen verschillende functies een stuk gemakkelijker maken. Het zal allemaal wel, maar wij houden van fysieke knoppen.

Motorvarianten BMW 2-serie Coupé (2024)



Voor wie van lekker doorrijden houdt, blijft de M240i xDrive natuurlijk de gedroomde versie van de BMW 2-serie Coupé. Zo sprint-ie in slechts 4,3 seconden naar 100 km/h, daarnaast is-ie leverbaar met een adptief onderstel. Helaas is het met een vanafprijs van 90.335 euro ook nogal een begrotelijk karretje. Gelukkig zijn er ook bescheidener gemotoriseerde en geprijsde motorvarianten leverbaar.

De instapper is de 218i met 156 pk (0-100 in 8,7 s) voorzien van een tweeliter viercilinder. Bij de 220i en 230i is die benzinemotor met turbo opgekieteld tot 184 (0-100 in 7,5 s), respectievelijk 245 pk (0-100 in 5,9 s). De - tegenwoordig schaarse - dieselliefhebber kan bij de BMW-dealer aankloppen voor de 190 pk sterke 220d.

Prijs BMW 2-serie Coupé (2024)



Versie Vermogen Vanafprijs (€)

218i 156 pk 56.677 220i 184 pk 58.549 230i 245 pk 63.670 M240i xDrive 374 pk 90.335 220d 190 pk 64.453

De vernieuwde BMW 2-serie Coupé wordt in augustus 2024 leverbaar.