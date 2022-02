We waren haast vergeten dat BMW naast de elektrische i4 en eveneens op stroom rijdende iX nóg een hagelnieuw model had gepresenteerd: de 2-serie Coupé. En dat terwijl we toch zulke geweldige herinneringen hebben aan zijn voorgangers. Blijft de 2-serie Coupé een auto in de marge? Tja, in Nederland moet je als 'ouderwetse' petrolhead immers heel diepe zakken hebben om je dromen nog te kunnen verwezenlijken. Gelukkig ziet BMW nog altijd ruimte voor dit modellen met verfijnde motortechniek en sportiviteit van topniveau. En zo zien we het graag!

Volkswagen heeft eveneens een lange sportieve traditie, die generatie op generatie wordt doorgegeven in de Golf. Wil je ultieme sportiviteit, dan moet je niet meer naar de GTI-versies kijken, maar is de R-variant voor jou bestemd. In eerdere tests kwam de Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion al als beste hot hatchback van dit moment uit de bus. En die titel zal hij in een directe knokpartij met de BMW M240i Coupé niet zomaar verliezen, zo kun je lezen in Auto Review 2/2022.

Titelprolongatie voor de 'Beste hot hatchback' ...

Onder vol vermogen klinkt de 320 pk sterke viercilinder van de Volkswagen Golf R als een racemotor die tot het uiterste wordt getergd. Het duurt maar 4,5 seconden voordat je de honderd hebt bereikt. En alsof dat nog niet indrukwekkend genoeg is, raakt de naald van de snelheidsmeter al in 16,5 seconden al de 200 aan. Voorzien van het R-Performance pakket, wordt de elektronisch begrensde topsnelheid verlegd naar 270 km/h.

Met zoveel snelheid mag je op het testcircuit vuurwerk verwachten van de Golf R. Ronde na ronde blijf je messcherpe tijden noteren, en mis je geen enkele bocht. Dat is mede te danken aan de 4Motion-vierwielaandrijving en het elektronisch gestuurde sperdifferentieel. Beide achterwielen krijgen precies de juiste hoeveelheid vermogen toebedeeld om de Golf zo snel mogelijk door de bocht te duwen. En dat terwijl de bestuurder volledig wordt geïnformeerd om op de grens niet in vertwijfeling te raken. Bij Volkswagen hebben ze donders goed begrepen dat je op volle vaart niet in vertwijfeling gebracht wilt worden. De Golf R is met recht de beste hot hatchback van dit moment.

... maar de BMW troeft de Volkswagen af

Die titel gaat hoe dan ook aan de neus van de nieuwe sport-BMW voorbij - simpelweg omdat het geen hatchback, maar een tweedeurs coupé is. Dat is het grote geluk van de Golf R, want hij zou zijn titel meteen in moeten leveren - na een knock-out in de tweede ronde. De BMW wordt eveneens over alle vier de wielen van vermogen voorzien, maar de onevenaarbare zescilinder lijnmotor brengt het tot een vermogen van maar liefst 374 pk. Het zal geen verrassing zijn, dat de BMW al dat vermogen gemakkelijk weet om te zetten in nóg betere prestaties. Wat te denken van 3,9 tellen voor de 0-100? Of twee hele seconden sneller naar de tweehonderd dan de Golf R? We bedoelen maar ...

De xDrive-aandrijving geeft de M240i Coupé een nadrukkelijk achterwielaangedreven rijkarakter. Daardoor laat de auto heel gemakkelijk zijn staart zwaaien. De BMW reageert veel gewilliger op een provocatie dan de Golf R in de speciaal geprogrammeerde Drift-mode. Wanneer je driftkunsten toch minder goed blijken te zijn dan je zelf vermoedde, zet de elektronica van de BMW je zo subtiel op je nummer, dat je toch een goed gevoel overhoudt. Snelle rondetijden zijn in de M240i xDrive geen enkel probleem, en met het ESP uitgeschakeld neem je nog meer afstand tot de Golf R.

Auto Review biedt elke maand de meest doortastende vergelijkende tests. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!



Aanmelden

Conclusie



De Volkswagen Golf R doet zijn stinkende beste om zijn titel 'Beste hot hatchback' glans te geven, maar tegen het geweld van de BMW M240i xDrive Coupé is hij niet opgewassen. De verfijnde zescilinder turbomotor staat garant voor heuse sportwagenprestaties. En waar de Golf R geen millimeter van de ingestuurde ideale lijn wil wijken, draait de 2er verleidelijk met z'n derrière. De BMW M240i xDrive Coupé is niet alleen veel sneller dan de Volkswagen Golf R, maar ook veel leuker.