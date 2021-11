Test: zo bijt de Audi S3 zich stuk op de Volkswagen Golf R

In de top tien van heetste hatchbacks scoren de 420 pk sterke Mercedes-AMG A 45 S en de Audi RS 3 waarschijnlijk hoger dan de Volkswagen Golf R en de Audi S3. De Golf R moet het met 'slechts' 320 pk doen en de S3 komt niet verder dan 310 pk. Maar kijken we naar het vermogen en de acceleratietijden, dan zit ons testduo de snelle A-klasse op de hielen. De prijsverschillen zijn ook aanzienlijk. De Mercedes-AMG A 45 gaat hard in de richting van 90.000 euro, de Audi RS 3 gaat daar zelfs nog overheen. De Golf R heeft een vanafprijs van 66.390 euro, de minder krachtige Audi S3 is ietsje duurder: 68.668 euro

Golf R heeft 10 pk meer dan Audi S3



In een directe confrontatie merk je dat de software-experts van Volkswagen 10 pk meer uit de tweeliter turbomotor hebben gekieteld dan hun Audi-collega’s. De Golf R zit vanuit stilstand in 4,5 secondenop de 100 km/h en troeft de S3 met 0,3 seconde af. Wie invoegend op de autobahn de voet op het gas houdt, zit met de Golf in 9,9 tellen op 150 km/h, de S3 doet er 9,3 seconden over.



Vette prent en rijverbod met Volkswagen Golf R en Audi S3



Met deze cijfers ben je als Golf R-rijder ongetwijfeld de held onder de bobs in de kroeg. Maar alleen onderweg in de Audi, zul je hem geen moment als traag ervaren. Of het nu vanuit stilstand is of op tussensprints, beide auto’s zitten moeiteloos en in no-time op snelheden die je een vette prent én een rijverbod opleveren. Het riante koppel is al vanaf zo’n 2000 tpm beschikbaar, maar ook bij 5000 toeren reageren de tweeliters nog net zo gretig op het gaspedaal als een vastgoedspeculant op een Amsterdams achterbuurtpand.

Wat is de beste hot hatch?

Wie een hot hatch koopt, wil vooral optimaal genieten van al die pk’s. En wat dat aangaat heeft de Golf R de beste papieren. Hij brengt zijn vermogen onder alle omstandigheden met de meeste overtuiging over op het asfalt. Dat zagen we in een eerdere vergelijking tussen deze twee ungleiche Brüder.

Wil je weten hoe de Audi S3 en de Volkswagen Golf R het er op de andere testonderdelen vanaf brengen? Je leest het in de vergelijkende test in Auto Review 11/2021. Daarin vind je ook alle meetgegevens. Nu te koop!