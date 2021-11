Test Audi S3 vs. Volkswagen Golf R: waarom premium niet altijd beter of heter is

Voor de Audi S3 zijn grotendeels dezelfde ingrediënten gebruikt als voor de Volkswagen Golf R. Dat betekent niet dat de saus even heet wordt gegeten als ze wordt bereid. Zo komt de Golf R op een vermogen van 320 pk en een koppel van 420 Nm. De S3 blijft steken op 310 pk en 400 Nm. Toch is de Audi met zijn prijs van 68.668 euro ruim 2000 euro duurder dan zijn Wolfsburgse neef in basistrim (66.390 euro). We zijn benieuwd of de Audi dat prijsverschil op de een of andere manier kan compenseren. We zijn vooral benieuwd naar de rijeigenschappen.

Volkswagen Golf R maakt indruk



In juli reden we als een kind zo blij met de Volkswagen Golf R. Tegelijkertijd plaatsten we onze twijfels bij het dagelijkse nut van deze alleskunner. Door deze vergelijkende test is die mening niet echt veranderd. Wel zijn we nog dieper onder de indruk geraakt van de dynamische eigenschappen van de Volkswagen Golf R. Op de autobahn en op ons testcircuit komen ultrasnelle hatchbacks nu eenmaal beter tot hun recht dan op de openbare weg in Nederland.



Elke week de nieuwste vergelijkende tests in je mailbox?



Aanmelden

Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Auto Review.





Audi S3 heeft een 'simpeler' onderstel



Vierwielaandrijving is gewoon standaard bij de Golf R, evenals een sperdifferentieel. Met behulp van elektronisch aangestuurde platenkoppelingen en torque vectoring zorgt het voor een bijzonder effectieve krachtverdeling over de achterwielen en dat merk je. De nieuwe, 400 pk sterke Audi RS3 heeft dit systeem ook. De Audi S3 moet het daarentegen doen met ‘simpele’ krachtregulerende remingrepen. Hoezo, premium?



De Audi S3 is snel ...



Toch is de Madame Jeannette-gele test-Audi tot zeer hoge bochtsnelheden in staat. Licht onderstuurd vindt hij zijn weg naar het snijpunt van de bocht. Daar wil hij zijn kont een beetje opzij duwen als je weer op het gas gaat. Maar voordat je het weet, brengt de Quattro-aandrijving de S3 weer in het rechte spoor en vervolgt hij de ingezette koers. Voor je gevoel gaat dit allemaal ontzettend rap. Totdat je hetzelfde rondje met de Golf R rijdt ...



... maar de Volkswagen Golf R is sneller

Op het punt waar de Audi ‘last’ krijgt van onderstuur, steekt de Golf hem aan de binnenkant voorbij. Dankzij het optimaal gedoseerde vermogen en de ongekende zuigkracht van het Michelin-rubber, wijkt 'de snelste Golf aller tijden' geen moment van de ideale lijn. Het gas kan er heel snel weer op en wég ben je. De Audi-bestuurder moet zich op zo’n moment voelen als een boemeltreinmachinist die voorbijgestoken wordt door een voortdenderende TGV. Sneller en efficiënter wordt het niet! Dat zien we ook op het testcircuit. Dat rrraffelt de Golf R 2 seconden sneller af dan de Audi S3. Zo'n tijdsverschil lijkt weinig, maar achter het stuur ervaar je het echt heel anders.

Wil je weten hoe de Audi S3 en de Volkswagen Golf R het er op de andere testonderdelen vanaf brengen? Je leest het in de vergelijkende test in Auto Review 11/2021. Daarin vind je ook alle meetgegevens. Nu te koop!