Eerste review - BMW iX xDrive40 kopen? Doe het niet!

Wat valt er op aan de elektrische BMW iX?

Dat mag wel duidelijk zijn: we kunnen de nieuwe elektrische BMW iX moeilijk moeders mooiste noemen. De BMW-ontwerpers zoeken tegenwoordig steeds vaker de controverse op, met een neus waarin de klassieke BMW-'nieren' - net als bij de 4-serie Coupé en de elektrische i4 - zijn getransformeerd tot een Theo-en-Thea-gebit in grootformaat. Met zijn geknepen koplampen en grote zwarte driehoekige platen in de voorbumper, had de BMW iX net zo goed een boze ninjahamster uit een Nickelodeon-tekenfilm kunnen zijn.

Los van die neuspartij, is de BMW iX een geslaagd ontwerp. Geen grote. logge, plompe SUV zoals de BMW X5 of (nog beter) de X7, maar een (voor een SUV) elegant model met een relatief lage daklijn en designelementen die we niet eerder op een BMW hebben gezien - zoals de mooie smalle achterlichten. Het interieur van de iX is prachtig, met een licht gebogen, lijstloos instrumentendisplay, een futuristisch ogend zeshoekig stuurwiel, de mooiste materialen en een hoogstaande afwerking.

De BMW iX doet ons een beetje denken aan een i3 op steroïden. Onderhuids zijn allerlei lichtgewicht materialen gebruikt en heeft duurzaamheid op Nummer 1 gestaan. Zo zie je in de deurstijlen de carbonstructuur van het carrosseriegeraamte, waarin ook veel aluminium is verwerkt. Een olijvenblaadje op het dashboard laat zien dat het synthetische leer is geverfd met olijfextract.

De BMW iX staat op een volledig nieuw ontwikkeld platform, waarbij het accupakket is geïntegreerd in de vloer. Inderdaad: precies zoals ook Tesla, de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6. Dat heeft geresulteerd in een laag zwaartepunt, wat weer gunstig is voor de rijeigenschappen. Elke iX-variant heeft twee elektromotoren, die elk op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de voorwielen en de achterwielen. Zelfs met de basisversie - de hier geteste iX xDrive40 - zit je niet verlegen om kracht. Beide elektromotoren brengen een vermogen van 326 pk en een koppel van 630 Nm op de been. Daarmee zit je in 6,1 seconden op de 100.

Wat zijn de pluspunten van de BMW iX?

Wat is de elektrische BMW iX een ontzettend fijne reisauto! Uitgerust als High Executive, beschikt de auto over stoelen die het toppunt van zitcomfort zijn. Ze zijn verwarmd, ze ventileren, ze hebben een ingebouwde massagefunctie en ze kunnen in alle richtingen worden versteld. Ook het zachte synthetische leer, dat in een ruitpatroon is doorgestikt, maakt deel uit van het High Exective-pakket.

Dat je zo lekker zit, komt ook door de ruimtelijke beleving, mogelijk gemaakt door de vlakke vloer. Met een paar eenvoudige drukken op de knoppen, activeer je de adaptieve cruisecontrol en kleurt de auto automatisch tussen de wegbelijning. Het uitgebreide instrumentarium - met aanraak- en draai/drukknopbediening - biedt volop mogelijkheden in de configuratie van de informatievoorziening. Een belangrijke toevoeging is de connectie van je telefoon via de My BMW-app. Hiermee kun je tal van gegevens over de auto inzien, het laadproces in de gaten houden en van tevoren bepalen hoe warm je het interieur wilt hebben bij vertrek. Als je dat doet terwijl de auto aan de laadpaal staat, scheelt dat de verwarming van het interieur weer kostbare energie onderweg.

En wat zijn de minpunten van de iX?

Over energie gesproken ... De BMW iX xDrive40 beschikt over een accupakket met een netto capaciteit van 71,0 kWh. Dat klinkt meer dan het is. Volgens de boekjes ligt het gemiddelde stroomverbruik op 19,3 kWh/100 km, en heeft de auto volgens WLTP-berekeningen een actieradius van ten minste 372 kilometer. Maar de praktijk is weerbarstig: tijdens onze actieradiustests met de iX - waarbij storm Corrie krachtig van zich liet spreken - kwamen wij bij lange na niet in de buurt van deze cijfers. In het gunstigste geval noteerde de boordcomputer een bereik van 280 tot 300 kilometer. Voor een auto als de BMW iX, is dat niet meer dan middelmatig.

Serveren we de BMW iX daarmee definitief af? Nee hoor, want je kunt de elektrische SUV ook kopen met een groter accupakket. Dat heeft een netto capaciteit van 105,2 kWh. Een actieradius van meer dan 400 kilometer ligt hiermee beslist binnen bereik. En dat past de iX, als sublieme langeafstandscruiser, veel beter.

Andere nadelen? Tja, we zouden het hoge gewicht van de auto kunnen noemen, hoewel dat een kwaaltje is van elke EV. Alle exotische materialen ten spijt, weegt de iX xDrive40 maar liefst 2340 kilo. Dan kan het accupakket nog zo laag in de auto hangen, onderweg ontkom je niet aan zoveel massa. De schroefveren hebben er een hele kluif aan, en dat voel je. De BMW iX xDrive50 - met het grote accupakket - beschikt standaard over luchtvering met niveauregeling.

Wanneer is de BMW iX in Nederland te koop en wat kost-ie?

Waarschijnlijk ben je de elektrische BMW iX als eens 'in het wild' tegengekomen, want de eerste exemplaren zijn sinds september 2021 in Nederland. De prijzen van de BMW iX beginnen bij 87.330 euro voor de xDrive40 met het kleinste accupakket. Een upgrade naar de iX xDrive50 (met 525 pk en een accucapaciteit van 105,2 kW) kost 20.209 euro, want de prijzen van deze uitvoering beginnen bij 107.239 euro. Topmodel is de iX M60 (619 pk, 105,2 kWh), het eerste volledig elektrische product van BMW's M-afdeling. Deze uitvoering staat voor 134.839 euro in de prijslijst.

Wat vind ikzelf van de BMW iX?

De BMW iX xDrive40 is een indrukwekkende auto. Vooral vanwege het hoogstaande reiscomfort dat hij te bieden heeft. Dat hij in de praktijk dan niet verder komt dan 300 kilometer op een acculading, is teleurstellend. Wat dat betreft kun je de instap-iX maar beter niet kopen, en doorsparen voor de versie met het grote accupakket. Misschien een extra zetje in je rug, voor als de keuzeknoop moet worden doorgehakt: voor de meerprijs van 20.000 euro die de xDrive50 extra kost, krijg je ook nog eens meer vermogen én een luchtgeveerd onderstel. Doen!