BMW iX: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h

BMW maakt een elektrische inhaalslag. Eindelijk is er een vervolg op de inmiddels al 9 jaar oude, maar nog altijd toonaangevende BMW i3. Op basis van de 4-serie Gran Coupé is er de BMW i4, die we eveneens aan een actieradiustest hebben onderworpen.

De BMW iX is een grote, luxe SUV, die qua bouwwijze en filosofie grote overeenkomsten vertoont met de kleine i3. De auto is vormgegeven in de windtunnel; met een Cw-waarde van slechts 0,25, mag de iX gerekend worden tot de meest gestroomlijnde auto's van dit moment. Exotische materialen helpen het gewicht van de auto (relatief) laag te houden, duurzame productiemethoden drukken de carbon footprint van de iX nog verder.

Corrie heeft Nederland (en de BMW iX) in haar greep

De BMW iX wordt geleverd in drie vermogensvarianten: de iX xDrive40 (326 pk, 76,6 kWh), de xDrive50 (523 pk, 111,5 kWh) en de M60 (619 pk, 111,5 kWh). Wij testen de instapversie. Bij de iX xDrive40 is 71,0 kWh van de totale accucapaciteit beschikbaar voor de aandrijving en aanverwante systemen. BMW geeft voor de iX xDrive40 een WLTP-verbruik op van 19,3 kWh/100 km, bij een heel bruikbare actieradius van 425 kilometer - onder optimale omstandigheden.

Voor deze test rijden we onze gebruikelijke route: een 40 kilometer lang snelwegtraject, heen en terug. We kijken over een afstand van zo'n 80 kilometer hoeveel stroom de auto verbruikt bij 100 km/h en bij 130 km/h. De omstandigheden zijn verre van gunstig: het is slechts 4,5 graden, er valt af en toe wat regen en uitgerekend op de testdag doet storm Corrie van zich spreken. Maar met zo'n gladde vorm, zou de BMW iX zich van windkracht 5 à 6 weinig aan moeten trekken.

BMW iX xDrive40: actieradius bij 100 km/h

Met de adaptieve cruisecontrol op 100 km/h, de stoelverwarming aan en de optionele Laser Light die de donkere snelweg voor de auto volledig in het licht zet, koersen we zuidwaarts. Met Corrie op onze hielen, komt de boordcomputer nauwelijks boven de 20,0 kWh/100 km uit. Maar dan keren we om en krijgen we de stormkracht vol op de hoge neus van de iX. Het energieverbruik loopt snel op, totdat bij het eindpunt van de testroute de teller op 22,3 kWh/100 km staat. Op een volle accu, is met dit verbruik een afstand van 318 kilometer haalbaar. Best een groot verschil, met de beloofde 425 km.

BMW iX xDrive40: actieradius bij 130 km/h

Nog een keer dezelfde route, maar nu met de adaptieve cruisecontrol op 130 km/h. Het wordt snel duidelijk dat de twee elektromotoren van de BMW iX veel harder moeten werken. Wanneer we onze testroute in twee richtingen hebben afgelegd, staat de boordcomputer op 29,8 kWh/100 km. Een verbruik waarmee een actieradius van nog maar 238 kilometer haalbaar is.

Conclusie

De BMW iX xDrive40 boekt geen maatgevende resultaten in onze actieradiustest. Sterker nog: de getallen zijn ontnuchterend. Nu waren de testomstandigheden verre van optimaal, maar wie gaat in de praktijk alleen onder ideale omstandigheden met een elektrische auto op pad? De BMW iX zal tijdens een zomerse dag met een zacht briesje uit het noordoosten beslist betere resultaten laten zien. Maar kies liever voor de versie met de 111,5 kWh-accu. Zelfs met een storm als Corrie die om het gladde koetswerk waait, ligt met de BMW iX xDrive50 een actieradius van een kleine 500 kilometer binnen bereik.