BMW iX M60 test - Kan een 2700 kilo zware stekker-suv sportief zijn?

Bij het nieuwe elektrische vlaggenschip van BMW schieten superlatieven tekort. De BMW iX M60 is 619 pk sterk, gaat in 3,8 seconden naar 100 km/h en levert een koppel van 1100 Nm. De doorgewinterde BMW-rijder met benzine door d'aderen kan wel eens aangenaam verrast worden …

Je zou misschien verwachten dat ze het bij M GmbH rustig hebben gekregen, nu de verbrandingsmotor een steeds minder prominentere plek krijgt bij BMW. Maar dat is beslist niet zo. Als je voor het eerst het rechter pedaal indrukt van de iX 60M, het nieuwe topmodel, wordt meteen duidelijk dat zijn aspiraties verder reiken dan comfortabel reizen. M GmbH heeft ervoor gezorgd dat in een mum van tijd alles op scherp staat, waarna de mastodont verandert in een sprinter. Trap het pedaal volledig naar de bodem, dan word je zo hard in je stoel gedrukt dat zelfs de meest koelbloedige bestuurder hartkloppingen krijgt.

De naakte cijfers spreken boekdelen: in slechts 3,8 seconden bereik je de 100 km/h en het koppel is 1015 Nm. Als je de Sport Launch-control toepast, wordt het kortstondig zelfs 1100 Nm. Het vermogen van 619 pk wordt via vier 21-inch wielen soeverein op het asfalt overgebracht. Geen moment raakt de carrosserie uit balans.

De iX M60 krijgt dan ook veel technische ondersteuning. BMW belooft dat snel accelereren nooit ten koste gaat van de tractie, daarom is de acceleratie constant totdat de auto zijn top van 250 km/h bereikt. Alle systemen zijn ingesteld op een verwoestende explosie van het vermogen. De iX M60 kreeg onder meer extra stevige stabilisatorstangen achter en meesturende achterwielen. Op nat of glad asfalt zorgt het samenspel van het motormanagement en de onderstelsystemen voor een optimale tractie, een perfecte rechtuitstabiliteit én veilige rijeigenschappen.

BMW iX M60 kreeg een filmsoundtrack van Hans Zimmer

De fascinerende rijbeleving gaat niet gepaard met de doodse stilte die je van een elektromotor gewend bent. BMW heeft meestercomponist Hans Zimmer (onder veel meer bekend van de muziek van Interstellar, Dunkirk en Dune) speciaal voor dit elektrische topmodel een geluid laten componeren. Na een druk op de startknop hoor je een luid gesis, alsof er een draak wakker wordt en BMW de voorpret vast wil aanwakkeren.

Het lijkt erg kunstmatig, maar het bevalt ons wel. Al moet je niet verwachten dat de beleving lijkt op het geluid van acht, tien of twaalf cilinders. Tijdens het rijden wordt de stilte van de elektromotor aangevuld met een geluid uit de toverdoos van Zimmer. Afhankelijk van het rijprogramma, wordt de klankbeleving meer of minder groots. Al met al een heel aardige manier om de prestaties van de iX 60M intenser te beleven.

Remregeneratie op basis van het navigatiesysteem

Ook hoge leeggewicht van 2659 kilo draagt bij aan de strakke wegligging. Dat komt door het lage zwaartepunt, het grote 111,5 kWh-batterijpakket is in de bodem opgeborgen. Netto beschik je over 105,2 kWh. Ook de terugwinning van de remenergie gaat ingenieus, want het gebeurt op basis van de gegevens in het navigatiesysteem. Zo zou een ideale mix moeten ontstaan tussen terugwinning bij remmen en kracht bij gas geven.

BMW meldt trots dat dit leidt tot een actieradius van 502 tot 561 kilometer. Tijdens onze test komen we tot 489 kilometer. Niet slecht, want we laten ons regelmatig verleiden om optimaal van zijn kracht gebruik te maken. De iX 50, die in de sportieve hiërarchie onder de 60M staat, komt met 630 kilometer overigens wel een stuk verder op een acculading.

Laden doe je het beste aan de DC-snellader. De iX 60 M kan 159 kW aan, dat betekent dat hij in 10 minuten 150 kilometer kan bijladen. Wil je de accu van 10 tot 80 procent vullen, dan moet je daar 35 minuten voor uittrekken. Aan de wallbox laad je met 11 kW en dat is normaal, maar doordat de batterij zo groot is, neemt het opladen evengoed 11 uur in beslag.



In het interieur overheersen comfort en luxe. De leren stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen zitten perfect, het Curved Display is goed afleesbaar en de bediening via spraak, touchscreen en iDrive werkt uitstekend. Alleen de kristallen knoppen voor de stoelverstelling, de draai/-drukknoppen en de automaat zijn niet ieders smaak. Zoals de basisprijs van 135.000 euro niet ieders budget zal zijn.

Conclusie

De topvariant van de BMW iX is de jongen in de sportschool naar wie je jaloers kijkt, omdat je die machtige spierbundels nooit kunt evenaren. Ook niet als je elke dag met je halters jongleert. M GmbH heeft zoveel aan de basis-iX veranderd dat zijn prestaties op sportwagenniveau liggen. Maar toch is dit monster ook voor de niet-geoefende bestuurder goed te temmen. Een goede, maar dure auto met een prima actieradius.