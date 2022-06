Deze elektrische auto's halen bij lange na de officiële actieradius niet

In onze actieradiustests zien we dat de werkelijke actieradius van elektrische auto's vaak vies tegenvalt. In absolute kilometers gemeten, in elk geval. Kijk je naar de procenten, dan zijn dit de 10 elektrische auto's waarvan de actieradius het meest tegenvalt.

De officiële WLTP-actieradius wordt bepaald aan de hand van een ingewikkelde meetcyclus. Daarbij rijdt de auto met verschillende snelheden en onder verschillende (gesimuleerde) omstandigheden. Maar geen mens gaat de officiële actieradius van een elektrische auto terugrekenen naar zijn eigen gebruiksomstandigheden.

Actieradius elektrische auto's bij 100 km/h geeft reëel beeld

Omdat de meeste EV's momenteel nog zakelijk worden gereden, denken wij dat onze actieradiustest bij 100 km/h een reëel beeld geeft van de werkelijkheid van alledag. Elektrische auto's die alleen stadsritjes rijden, zijn vooralsnog zeldzaam. Op de snelwegen komen we ze des te meer tegen, en daar geldt overdag nu een maximumsnelheid van 100 km/h.

Deze 10 elektrische auto's komen met hun actieradius lang niet aan de fabrieksopgave

Van de tot dusver 36 door ons verreden actieradiustests, hebben we een uitgerekend welke 10 elektrische auto's het dichtst bij de fabrieksopgave kwamen. De beste jongetjes van de klas hebben we een tijdje gelden op een rij gezet. Nu is het de beurt aan de auto’s die in onze actieradiustest bij 100 km/h procentueel het verst van de fabrieksopgave af zaten. De slechtst scorende auto haalde in de praktijk minder dan 70 procent bedraagt van de WLTP-opgave.

1. Aiways U5: 65,3%

De Chinese Aiways U5 scoort procentueel het slechtste bereik. Dat is deels de schuld van de ongunstige omstandigheden. Tijdens de testrit is het maar 3 graden Celsius. De accucapaciteit van de Aiways U5 bedraagt in theorie 63 kWh. Wij komen tijdens het testen uit op een nettocapaciteit van ongeveer 59 kWh. Dat is het batterijformaat waarmee we rekenen. Bij 100 km/h heeft de Aiways U5 een gemiddeld stroomverbruik van 22,6 kWh/100 km. Met een volle accu van 59 kWh, kom je 261 kilometer ver. Dat is 65,3% van het WLTP-bereik van de Aiways U5 (400 kilometer).



2. Fiat 500e: 70,5%

330 kilometer is de officiële actieradius van de Fiat 500e met 42 kWh-accupakket, maar dat is een bruto waarde. Voor deze test rekenen we met een netto accucapaciteit van 37,3 kWh. Onze Fiat 500e staat op stoere 17-inch wielen, waardoor het opgegeven bereik zakt naar 312 kilometer. Tijdens de test is het 10 graden Celsius. Wanneer we constant 100 km/h rijden met de Fiat 500e, meten we een stroomverbruik van 16,6 kWh/100 km. Dit betekent dat de accu na 220 kilometer leeg is; een score van 70,5% ten opzichte van het opgegeven bereik.

3. Honda e: 72,1%

De actieradius van de aantrekkelijk ogende Honda e is een gevoelig onderwerp, want het accupakket is aan de kleine kant. En Honda laat je een groot deel van de accucapaciteit van 35,5 kWh niet gebruiken. Volgens onze metingen heb je netto maar 28,5 kWh tot je beschikking. De Honda e heeft het weer mee tijdens onze actieradiustest bij 100 km/h. Het is droog bij een temperatuur van zo’n 20 graden Celsius. Met de kennis dat de Honda e bij 100 km/h een stroomverbruik van 17,9 kWh/100 km heeft, kom je uit op een actieradius die 72,1% van de opgegeven 222 kilometer bedraagt: 160 kilometer. In absolute getallen goed voor een plekje helemaal onder in onze lijst, maar procentueel scoort de Honda e dus iets minder beroerd.

4. Volkswagen ID.4 77 kWh: 73,3%

We testen het stroomverbruik van de ruim 2100 kilo wegende Volkswagen ID.4 1st op een typische herfstdag. Het regent continu en het is 9 graden Celsius. Het gemiddelde stroomverbruik bij 100 km/h komt uit op 20,9 kWh/100 km. Dat resulteert is een actieradius van 368 kilometer. Op zich geen verkeerd getal, maar slechts 73,3% van het bereik dat Volkswagen opgeeft.

5. BMW iX xDrive40: 74,8%

BMW heeft in de bodem van de volledig elektrische iX een pakket batterijen gelegd met een netto capaciteit van 74,0 kWh. Tijdens de actieradiustest is het droog en bewolkt, de buitenthermometer geeft 6,5 graden Celsius aan. Met de adaptieve cruisecontrol op een strakke 100 km/h, laat de BMW iX xDrive 40 een gemiddeld energieverbruik van 21,1 kWh/100 km noteren. Dat is goed voor een actieradius die 74,8% bedraagt van de officiële waarde van 425 kilometer, oftewel 318 kilometer.

6. Skoda Enyaq iV 77 kWh: 75,0%

In Nederland behoort de Skoda Enyaq iV tot de populairste EV’s. Voor de versie met het accupakket van 77 kWh geeft Skoda een actieradius op van 537 kilometer. Als je met 100 km/h over de snelweg rijdt, blijft daar precies driekwart van over: 403 kilometer. Dat klinkt toch minder indrukwekkend. Tijdens de testritten was het droog en helder, maar met ongeveer 8 graden Celsius nog wel fris.

7. Dacia Spring: 75,2%

De testomstandigheden zijn de Dacia Spring redelijk gunstig gezind: het is een milde decemberavond, met een temperatuurmeter van 8 graden boven nul en het is vrijwel windstil. We meten bij een constante snelheid van 100 km/h een gemiddeld stroomverbruik van 15,8 kWh/100 km. Daarmee is de Dacia Spring geen zuinigheidswonder. Bij dit stroomverbruik is met 100 km/h een actieradius van 173 kilometer uit de 27,4 kWh-accu te peuteren. Omgerekend komt dat neer op 75,2%. Niet veel, al doet de goedkoopste elektrische auto van Nederland het relatief beter dan dure jongens als de BMW iX en de Volkswagen ID.4.

8. Hyundai Kona Electric 64 kWh: 75,3%

De Hyundai Kona Electric kreeg in 2021 een facelift, maar de actieradius bleef hetzelfde: 484 kilometer in combinatie met het 64 kWh-accupakket. Wij testten de elektrische Kona bij 100 km/h. Dan kom je 372 kilometer ver met de Hyundai Kona Electric. We meten namelijk een stroomverbruik van 17,2 kWh/100 km. Buiten is het 6 graden en de testauto staat op winterbanden, dus het kan beter dan onze score van 75,3%.

9. Citroën e-C4 50 kWh: 75,5%

De WLTP-actieradius van de Citroën e-C4 bedraagt 350 kilometer. Dat klinkt ambitieus, want van het 50 kWh-accupakket is 45 kWh beschikbaar voor de gebruiker. Dan moeten we 12,8 kWh/100 km rijden en dat lukt zelfs de zuinigste EV van allemaal – de Hyundai Ioniq Electric – niet. Tijdens onze actieradiustest is het fris (8 graden Celsius), de verwarming staat aan en we rijden in de comfortstand. Bij 100 km/h heeft de Citroën e-C4 een range van 225 kilometer. Dat komt neer op 75,5% van de opgegeven actieradius. Dit baseren we op een gemiddeld stroomverbruik van 20,0 kWh/100 km, gemeten tijdens een comfortabele snelwegrit van 83 kilometer.

10. Seres 3: 76%

Het zit de Seres 3 niet mee tijdens de actieradiustest. Het is koud (3 graden Celsius), miezerig en het waait behoorlijk. Je kunt deze test welhaast beschouwen als een worstcasescenario. Dan valt een werkelijk bereik van 76% niet eens tegen voor een elektrische suv van 37.995 euro. We komen bij 100 km/h namelijk tot een actieradius van 250 kilometer in plaats van de opgegeven 329 kilometer. Misschien haal je in de lente 275 kilometer en in de zomer zelfs 300 kilometer.