Hyundai Kona Electric: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h

De Hyundai Kona Electric kwam in 2018 naar Nederland en staat bekend om zijn kleine stroomverbruik en grote batterij. Voor mijn column over elektrisch rijden, sprak ik een zuinige Kona Electric-rijder die 500 kilometer uit een volle accu haalt. De WLTP-actieradius bedraagt 484 kilometer.

Waarom de Kona 484 kilometer niet gaat halen

Hier zijn drie redenen waarom we vandaag de 484 kilometer niet gaan halen. Ten eerste is het koud, dus is de luchtweerstand groter. Ten tweede is het koud, dus staat de verwarming aan en dat kost stroom. Tot slot is het koud, wat verklaart waarom de elektrische Kona op winterbanden staat.

Zoals gebruikelijk rijden we een rondje van circa honderd kilometer, dat we overdag afleggen met een snelheid van 100 km/h en ’s avonds met 130 km/h. We gebruiken het gemiddelde stroomverbruik om de totale actieradius te berekenen. Daarbij gaan we uit van de nettocapaciteit van het accupakket (64 kWh).

Hyundai Kona Electric: actieradius bij 100 km/h

Je komt 372 kilometer ver als je constant honderd rijdt met de Hyundai Kona Electric. We meten namelijk een stroomverbruik van 17,2 kWh/100 km. Buiten is het 6 graden en de testauto staat op winterbanden, dus dat kan beter.

Dat de grotere Hyundai Ioniq 5 evenveel stroom verbruikt bij 100 km/h, heeft hij te danken aan de zomerse omstandigheden waarin hij getest is.

Hyundai Kona Electric: actieradius bij 130 km/h

Grote elektrische suv’s verbruiken bij 130 km/h tussen de 25 en 30 kWh per 100 kilometer. De Kona Electric is een compact model en duikt er precies onder met 24,9 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 257 kilometer. En dat bij 3 graden Celsius. Lang niet gek.

Conclusie

Een actieradiustest in de winter geeft je niet het maximale bereik van een EV, maar juist het minimale bereik. Met andere woorden: ook al schommelt de temperatuur rond het vriespunt en staat de Kona Electric op winterbanden, je komt evengoed 372 kilometer ver als je 100 km/h rijdt. Of 257 kilometer als je ’s avonds naar huis racet. En dat is fijn om te weten.