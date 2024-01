TEST Hyundai Kona Electric (2023): elektrische suv krijgt welkome groeispurt

We maken onze eerste testkilometers met de nieuwe Hyundai Kona Electric (2023). Een auto die op zoveel vlakken verbeterd is, dat-ie zelfverzekerd van het B-segment naar het C-segment hupst.

De meerwaarde van de nieuwe Kona zit niet in de verbeterde elektrische prestaties, maar in zijn grotere afmetingen. De auto groeide in alle richtingen en is 15 cm langer, 2,5 cm breder en 1,0 cm hoger dan zijn voorganger uit 2018. De nieuwe carrosserie geeft je veel meer bewegingsvrijheid. Je hebt niet langer het gevoel in een compacte B-segmenter te zitten, maar in een klasse hoger.

Vooral de breedte van het interieur is riant, waardoor bestuurders met lange benen nooit met hun knieën lopen te hannesen. De achterbank biedt tegenwoordig genoeg ruimte voor passagiers met stemgerechtigde leeftijd en de nogal kleine kofferbak werd opgerekt van 336 naar 466 liter. De rugleuning neerklappen levert je 1300 liter bagageruimte op (voorheen 1114 liter). En de laadkabel heeft voortaan zijn eigen opbergplek, namelijk in het nieuwe vak van 27 liter onder de motorkap.

Van B-segment naar C-segment

Als we gaan rijden, laat het gevoel dat de Kona Electric van het B- naar het C-segment is gehupst ons niet meer los. Het onderstel biedt een volwassen veercomfort en wordt niet gehinderd door de vele kilo’s van het accupakket.

Het koppel is teruggeschroefd tot 255 Nm, waardoor de voorwielen niet bij elke schop tegen het gaspedaal gestrest naar grip zoeken en doorslippen. Een sprintje naar de honderd duurt 7,8 seconden en dat is snel genoeg, maar ook weet niet zo snel dat je passagiers beginnen te piepen.

Over hinderlijke geluiden gesproken: de Kona voldoet aan de nieuwste veiligheidsregels, dus hij piept wanneer je te hard rijdt en moppert zodra je je ogen van de weg haalt. Het uitschakelen van deze hinderlijke systemen is niet moeilijk, maar het vraagt wel meer handelingen dan ons lief is. Het is een rare ontwikkeling: nieuwe auto’s beoordelen op hoe gemakkelijk je bemoeizuchtige systemen kunt uitschakelen. Alsof je in een restaurantrecensie voor Tripadvisor vertelt hoe gemakkelijk het is om de haar uit je soep te vissen.

218 pk en 65,4 kWh voor Kona Electric (2023)

De eerste elektrische Hyundai Kona was een schot in de roos. Want voordat de kleine suv met grote range in 2018 op de markt kwam, was je voor een EV met een actieradius van bijna 500 kilometer aangewezen op de veel duurdere Tesla Model S. Een warmtepomp was standaard, de zakelijke bijtelling bedroeg maar 4 procent en dus hadden de Hyundai-verkopers het druk.

Vijf jaar later volgt de tweede generatie, die alles in huis heeft om opnieuw een succes te worden. De basisversie (39.995 euro) kreeg er 20 pk en 9,2 kWh bij en heeft voortaan een batterij van 48,4 kWh. Zijn range groeide mee van 305 naar 377 kilometer.

Hyundai verkoopt de Kona Electric ook weer met een grote batterij, maar dat accupakket maakt niet dezelfde groeispurt. Zijn bruikbare capaciteit gaat van 64,0 naar 65,4 kWh en het vermogen steeg van 204 naar 218 pk. Volgens Hyundai is de nieuwe aandrijflijn iets zuiniger en zo kan het dat de Kona Electric nu de magische grens van 500 kilometer doorbreekt. De eerste generatie had een officieel uithoudingsvermogen van 482 kilometer.

Een marginaal verschil, maar de verschillen op het elektrische vlak zijn sowieso subtiel. Kijk bijvoorbeeld naar het snelladen: van 10 tot 80 procent duurt niet langer 47 minuten, maar ‘slechts’ 41 minuten. Dat komt doordat de Kona Electric nog altijd met maximaal 100 kW laadt. Als je het ons vraagt, was dit een goed moment geweest om het laadvermogen op te krikken naar 130 of 150 kW.

De Hyundai Kona Electric is lekker analoog

Afgezien van de nieuwste veiligheidssystemen, is de moderne Kona Electric lekker analoog. Terwijl andere automerken het nodig vinden om de deurgreep opnieuw uit te vinden of om fysieke knoppen naar het touchscreen te verplaatsen, gaat Hyundai op de vertrouwde toer. Je trek het bestuurdersportier open met een stevig handvat en hij valt dicht met het geluid van Duitse degelijkheid.

Dan valt je oog op het dashboard met de weldaad aan knoppen. We tellen 25 vierkante drukknoppen, drie ronde draaiknoppen (volume, zender en rijprogramma’s) en twee schakelaars die je omhoog of omlaag wipt om de temperatuur te veranderen. Het leven is aangenaam simpel aan boord van de Kona Electric.

Tegelijkertijd gaat de Kona met zijn tijd mee, dus op het dashboard prijken twee grote beeldschermen. En net als in de Ioniq 5 en 6 lijken ze één geheel te vormen. Beide meten 31 centimeter diagonaal en elke elektrische Kona heeft ze. Ook voor navigatiesoftware hoef je niet bij te betalen.



Batterijverwarming en warmtepomp



De batterijverwarming kijkt naar de geplande route en wanneer er een laadstop in de planning staat, zorgt hij ervoor dat het accupakket op de ideale temperatuur is voor snelladen. In het menu met alle EV-functies staat een thermometer die laat zien of die temperatuur al bereikt is.

Jammer genoeg is Hyundai sinds 2018 minder gul geworden met het installeren van de warmtepomp en de batterijverwarming; alleen de duurste uitvoering heeft ze standaard. Het terugwinnen van remenergie is nog altijd uitgebreid instelbaar met flippers achter het stuur en de laadpoort zit wederom op de neus van de auto.



Duurder bij de buren

De prijs van de Kona Electric is een lastig verhaal. Want 43.995 euro voor de versie met grote batterij is zowel duur als goedkoop. Duur omdat alle ogen zijn gericht op de Volvo EX30 en die is goedkoper dan de Kona, ook de versie met de grote batterij. De Hyundai is weliswaar ruimer, maar de Volvo is een Volvo.

Tegelijkertijd is de Kona Electric bij ons in Nederland het koopje van de maand, want in onze buurlanden ben je veel duurder uit. In België kost de Kona met 65,4 kWh-batterij minimaal 48.499 euro en in Duitsland ben je 47.840 euro kwijt. Dus Hyundai Nederland heeft duidelijk zijn best gedaan om hem onder de subsidiegrens in de markt te zetten.

Conclusie

De nieuwe Kona Electric is ruimer, comfortabeler en iets zuiniger dan zijn succesvolle voorganger. Stuk voor stuk welkome veranderingen. Hyundai had ook het laadvermogen moeten opkrikken, want snelladen tot 80 procent duurt nog altijd 41 minuten en dat is te lang. Verder is het een heel volwassen auto met een dito verkoopprijs.