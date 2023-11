Review: Hyundai Kona Electric (2023) maakt elektrisch rijden minder griezelig

Elektrisch rijden is nog steeds een nieuw fenomeen en de nieuwe Hyundai Kona Electric (2023) helpt om de switch makkelijker te maken. Bovendien is-ie ruimer en comfortabeler dan de eerste Kona.

Wat is opvallend aan de Hyundai Kona Electric (2023)?

De eerste elektrische Hyundai Kona Electric was een schot in de roos. Want voordat de kleine suv met grote range in 2018 op de markt kwam, was je voor een EV met een actieradius van bijna 500 kilometer aangewezen op de veel duurdere Tesla Model S.

Vijf jaar later volgt de tweede generatie, die alles in huis heeft om opnieuw een succes te worden. De auto groeide in alle richtingen en is 15 cm langer, 2,5 cm breder en 1,0 cm hoger dan zijn voorganger. Dat maakt 'm bijna even groot als de Kia Niro EV. Je merkt het verschil: alle inzittenden hebben nu veel meer beenruimte.



De basisversie kreeg er 20 pk en 9,2 kWh bij en heeft voortaan een batterij van 48,4 kWh. Zijn range groeide mee van 305 naar 377 kilometer. De grote batterij maakt niet dezelfde groeispurt: de bruikbare capaciteit gaat van 64,0 naar 65,4 kWh en het vermogen steeg van 204 naar 218 pk. Volgens Hyundai is de nieuwe aandrijflijn iets zuiniger en zo kan het dat de Kona Electric nu de magische grens van 500 kilometer doorbreekt.

Wat is goed aan de nieuwe Kona Electric?

Afgezien van de nieuwste veiligheidssystemen, is de moderne Kona Electric lekker analoog. Terwijl andere automerken het nodig vinden om de deurgreep opnieuw uit te vinden of om fysieke knoppen naar het touchscreen te verplaatsen, gaat Hyundai op de vertrouwde toer.

Zo tellen we op het dashboard 25 vierkante drukknoppen, drie ronde draaiknoppen (volume, zender en rijprogramma's) en twee schakelaars die je omhoog of omlaag wipt om de temperatuur te veranderen. Het leven is aangenaam simpel aan boord van de Kona Electric.

Tegelijkertijd gaat de Kona met zijn tijd mee, dus op het dashboard prijken twee grote beeldschermen. En net als in de Ioniq 5 en 6 lijken ze één geheel te vormen. Ook voor navigatiesoftware hoef je niet bij te betalen. De batterijverwarming kijkt naar de geplande route en wanneer er een laadstop in de planning staat, zorgt hij ervoor dat het accupakket op de ideale temperatuur is voor snelladen. In het menu met alle EV-functies staat een thermometer die laat zien of die temperatuur al bereikt is.

Wat kan beter aan de Hyundai Kona Electric?

Het duurt 41 minuten om te snelladen van 10 tot 80 procent, aldus Hyundai. Dat is langer dan dat wij willen wachten. De Kona Electric heeft dan ook een middelmatig laadvermogen van 100 kW en de vliegensvlugge Hyundai Ioniq 5 en Hyundai Ioniq 6 (beide snelladen met ruim 200 kW) hebben ons verwend.

Maar de laadgrafiek die wij gemaakt hebben, maakt veel duidelijk. Je kunt precies je vinger op de zere plek leggen: bij 70 procent is de vaart er al compleet uit. Het zijn de laatste tien procenten van 70 tot 80 die zorgen dat het zo lang duurt. De oplossing voor de Kona-rijder is simpel: eerder afkoppelen en vertrekken.

Bij Hyundai is hier vast op hoog niveau over vergaderd: moeten we echt de laadtijd van 10 tot 80 procent communiceren? Kunnen we niet van 10 tot 70 procent doen, want dat duurt maar een half uurtje …

Wat moet je weten over de prijs van elektrische Kona?

Als je een Kona Electric wil kopen, moet je snel zijn. Want Hyundai adverteert met twee tijdelijke actiemodellen. De Kona Electric Comfort Smart Limited van 45.195 euro doet drie dingen goed: hij komt in aanmerking voor EV-subsidie en heeft zoals een warmtepomp met batterijverwarming als stoelverwarming voor de koude wintermaanden.

Zonder dat actiemodel moet je een lastige knoop doorhakken als je die 2950 euro wilt opstrijken: de subsidiegrens staat normaal toe dat je stuur- en stoel-verwarming óf een warmtepomp met batterijverwarming neemt. Niet allebei.

De 17-inch wielen van het actiemodel zijn niet zo fraai als het stoerdere 19-inch lichtmetaal van onze testauto, maar de kleine wielen wil je juist hebben vanwege het lagere stroomverbruik. In onze actieradiustest van de Hyundai Kona Electric lees je hoe groot het verschil in rijbereik wel niet is.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Hyundai Kona Electric?

De Hyundai Kona Electric is ruim en comfortabel en helpt om de switch naar elektrisch rijden soepel te laten verlopen. Zoals met zijn relatief grote batterij met 400 kilometer rijbereik, een overzichtelijk dashboard met lekker veel echte knoppen en een handig EV-menu waarin je afleest wat de grootste stroomverslinders zijn. Ook zijn er makkelijke manieren op het laadsnoer op te bergen en laten de flippers achter het stuur je spelen met regenereren, maar dat hoeft niet.

Toch blijf ik erbij dat snelladen met de Kona te lang duurt. We weten nu wat het probleem is en dat je moet afkoppelen bij 70 procent om je tijd nuttig te spenderen, maar als je het mij vraagt, was dit een goed moment geweest om het laadvermogen op te krikken naar 130 of 150 kW.