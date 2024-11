Nieuws

Autonoom rijden is technisch gezien al mogelijk, maar komt in de praktijk nog nauwelijks voor. Maar in de BMW- en Mini-fabrieken rijden dagelijks duizenden auto's zonder een bestuurder van de productieband.

Wat in 2022 is begonnen als een pilot in BMW's grootste Europese fabriek in Dingolfing, is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld en wordt over alle fabrieken uitgerold: het zelfstandig van de productielijn rijden van nieuw geproduceerde BMW's en Mini's. De eerstvolgende fabriek die dit zogeheten Automated Driving In-Plant gaat invoeren, is die in Leipzig. Hier wordt de nieuwe Mini Countryman gebouwd alsook de BMW 1-serie en de BMW 2-serie.

Na Leipzig volgen de fabrieken in Regensburg en Oxford, Engeland. En ook de Hongaarse productiefaciliteit in Debrecen moet er binnenkort aan geloven. Hier wordt de elektrische BMW X3 gebouwd.

Langs de koffiecorner

Jouw nieuw gekochte BMW of Mini rijdt best een aardig stuk zonder dat er ook maar iemand achter het stuur zit. Een afstand van ongeveer één kilometer. Vanuit de fabriekshal, door een teststraat en vervolgens langs de koffiecorner zo de ruimte in waar de laatste inspectie plaatsvindt. Dat van de koffiecorner verzinnen we, maar dat lijkt ons wel geinig. Wel oppassen dat je met een vers getapt kopje koffie niet tegen een rijdende Mini of BMW aanloopt.

Miljoenen kilometers

BMW spreekt over een afstand van miljoenen kilometers in de komende tien jaar. Het merk is trots als een pauw, want vindt dat het hiermee vooroploopt wat automatisering van het productieproces betreft. Als het aan BMW ligt, blijft het hier niet bij. De volgende stap is dat de nieuwe auto's ook buiten de fabriek zelfstandig gaan rijden, bijvoorbeeld naar de verschillende distributiecentra.