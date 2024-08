Is jouw auto een sauna? Deze vinding van Nissan brengt verkoeling

Nieuws

Je kent het wel: op een warme dag stap je in je auto en heb je het gevoel dat je een sauna binnengaat waar net een opgieting heeft plaatsgevonden. Nissan heeft hier een oplossing voor.

Nissan heeft een speciale autolak ontwikkeld die de temperatuur in de cabine van de auto laag moet houden. Dit zorgt ervoor dat het prettiger is om op een hete dag in je auto te stappen. Daarnaast kan het een grote energiebesparing opleveren.

Het is met een koeler interieur immers niet meer nodig om je airco op volle kracht te laten blazen. Vooral bij elektrische auto’s kan dat enorm schelen in het energieverbruik. En dat is nodig, want warm weer heeft flink invloed op de actieradius van EV’s.

Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het interessante autonieuws!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Werking warmtewerende lak



In de speciale warmtewerende lak zijn twee metamaterialen gebruikt die op een bijzondere wijze op licht reageren. Het eerste microstructuurdeeltje reflecteert bepaalde infraroodstralen van zonlicht die bij reguliere lak zorgen voor warmte-uitstraling. Het tweede deeltje maakt de echte doorbraak mogelijk. Het creëert elektromagnetische golven die de zonnestralen tegenwerken en de energie wegleiden van het voertuig naar de atmosfeer.

Testresulaten veelbelovend

Nissan heeft vorig jaar een grootschalige test opgezet om de nieuwe lak op de proef te stellen. Daarbij zijn servicevoertuigen van het merk (de bijzondere Nissan NV100, zie middelste afbeelding hierboven) op luchthaven Haneda behandeld met de speciale verf. Deze auto’s zijn perfect voor de test, aangezien zij aan veel warmte worden blootgesteld door het hete asfalt van de start- en landingsbanen.

Naast deze langlopende proef heeft Nissan de lak aan meer tests onderworpen. Zo werd zowel een auto met normale lak als een auto met de verkoelende verf in de zon geparkeerd. En wat bleek? Het voertuig met de speciale lak bleef gemiddeld 12 graden koeler aan de buitenkant, waardoor ook het interieur 5 graden koeler bleef.



Trucje auto afkoelen

Via de bovenstaande video kun je zien hoe de lak van Nissan precies werkt. Totdat de lak op de markt wordt gebracht, zul je het echter moeten doen met de airco en een parkeerplek in de schaduw. Of je gebruikt dit bekende en tevens gratis trucje om je auto af te koelen …