Met dit gratis trucje koel je op een hete dag je auto af

Als je op een hete dag de warme lucht uit je auto wil krijgen, zet je de airco aan. Maar ook met het volgende gratis trucje koel je het interieur van je auto af. Alleen denken de buren waarschijnlijk dat je een obsessief-compulsieve stoornis hebt ...

Heeft je auto een paar uur onder de brandende zon staan bakken? De truc is om één raam open te zetten, zeg aan de bestuurderskant. Vervolgens sluit je het portier en loop je naar de andere kant van de auto. Daar doe je het portier van de passagier meerdere keren achter elkaar open en dicht. Met dit 'wapperen' dirigeer je de warme lucht in het interieur naar het openstaande raam waar het kan ontsnappen.



Voor de slimmeriken onder ons: je kan aan de kant van de bestuurder ook het raam aan de passagierskant open doen. Dan hoef je niet om te lopen.



Scheelt zomaar 10 graden

Toegegeven: het ziet er een beetje gek uit. De buren denken waarschijnlijk dat je een dwangneurose hebt en met de deur wappert omdat je anders denkt dat je nooit op je bestemming aankomt, maar soit. Jij lacht het laatst, want rijdt weg in een koelere auto. Het kan zomaar 10 graden schelen. En bijkomend voordeel is dat de airco minder hard hoeft te werken.

Hoe vaak wapperen?

Hoe vaak moet je met het portier wapperen om de auto af te koelen? Overdrijf het niet, vijf of zes keer is voldoende. De dame in de video hieronder vindt drie keer wel welletjes. Let op dat je het portier niet telkens met een smakkerd dichtslaat; een dure Mercedes kan dit wel hebben, maar een oud Japans tweedehandsje stort wellicht in elkaar.