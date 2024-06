Zoveel invloed heeft het warme weer op de actieradius van jouw EV

Nieuws

Het is algemeen bekend dat koud weer grote invloed kan hebben op de actieradius van elektrische auto’s, maar hoe zit het als het juist heel warm is buiten? Een Amerikaans onderzoek laat zien hoe de vork in de steel zit.



De studie is uitgevoerd door onderzoeksorganisatie Recurrent, die de data van ruim 7500 elektrische auto’s erbij pakte. Ze analyseerden wat warmere temperaturen met de batterijen van de EV’s deden, en kwamen tot de conclusie dat de hitte een substantieel deel van de kostbare actieradius afsnoepte.

Rangeverlies per temperatuur

Dit fenomeen is logisch te verklaren: het kost veel energie om het warme interieur van een auto af te koelen. En hoe hoger de buitentemperatuur is, hoe harder de airconditioning moet werken om de binnentemperatuur behaaglijk te houden. En dit kost energie.

Hoeveel energie verloren gaat, hangt sterk af van tot hoe ver het kwik stijgt. Tot 24 graden is er eigenlijk niets aan de hand, maar al bij 27 graden merkten de onderzoekers een actieradiusverlies van ongeveer 2,8 procent. Dit loopt langzaam op tot 5 procent bij 32 graden, en bij 35 graden schiet het verlies naar 15 procent. Dergelijk hoge buitentemperaturen kom je in Nederland nog wel eens tegen in de zomer. Bij nog 3 graden warmer is het verlies van range zelfs ruim verdubbeld naar 31 procent.

Het gemiddelde verlies van actieradius per temperatuur

Temperatuur Percentage actieradius verlies 24 graden -0% 27 graden -2,8% 29 graden -3,5% 32 graden -5% 35 graden -15% 38 graden -31%

Zo voorkom je actieradiusverlies

Recurrent geeft in het onderzoek de gouden tip om het verlies van actieradius bij warm weer zoveel mogelijk te minimaliseren. De beste oplossing is om de auto thuis aan de lader te koppelen en het interieur voor te koelen. Hierdoor wordt het interieur op de gewenste temperatuur gebracht met stroom van je huis, waardoor de stroom in de accu behouden blijft.

Verder is het niet slim om de batterij helemaal leeg te rijden, omdat het systeem dat de temperatuur van de batterij regelt ook energie nodig heeft. Dit effect wordt versterkt als je de elektrische auto langere tijd in de volle zon zet. Het wordt dan ook aangeraden om zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken.