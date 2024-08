Waarom de Renault Megane E-Tech plotseling 2950 euro goedkoper is geworden

Nieuws

Het lijkt een najaarstraditie te worden bij Renault: net als vorig jaar wordt de prijs van de Renault Megane E-Tech verlaagd. Al doet Renault het dit jaar net even anders.



Vorig jaar werden alle versies van de elektrische Renault Megane goedkoper, waardoor ze stuk voor stuk voor de SEPP-subsidie in aanmerking kwamen. Nu pakt Renault het anders aan: de prijzen worden niet verlaagd, maar de Fransen verdubbelen de subsidie die je bij de aanschaf van een elektrische auto ontvangt.

Nieuwe prijs Renault Megane E-Tech



In de praktijk werkt dat zo: de goedkoopste Renault Megane E-Tech (130 pk Evolution) heeft een prijs van 36.370 euro. Daar gaat de subsidie voor particulieren (SEPP) vanaf, zodat je nog 33.420 euro betaalt. Renault zelf legt daar nog eens 2950 euro bij. De totale subsidie loopt hiermee op tot 5900 euro en dat levert voor de elektrische Renault Megane een prijs op van 30.470 euro.



Renault Megane E-Tech prijs met korting

Als we de SEPP-subsidie én de subsidie van Renault meerekenen, komen we (zolang de actie loopt) tot de volgende prijzen voor de Renault Megane E-Tech:



130 pk Urban Range Evolution: 30.470 euro

130 pk Comfort Range Evolution: 33.470 euro

220 pk Comfort Range Techno: 35.970 euro

220 pk Comfort Range Iconic: 38.970 euro

Niemand koopt meer een elektrische auto



Dat Renault de prijzen verlaagt, is niet verwonderlijk. De belangstelling voor het model neemt flink af. In 2023 werden tot en met juli nog 2480 auto's geregistreerd, dit jaar zijn het er maar 1099. Zijn belangrijkste concurrent, de Volkswagen ID.3, daalde ondanks prijsverlagingen en een facelift nog harder in registraties; van 2100 in de eerste zeven maanden van 2023 naar 738 dit jaar.