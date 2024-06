Renault Scenic was ooit een sensationeel glaspaleis (met gameconsole!)

Nieuws

Als het uiterlijk van de nieuwe elektrische Renault Scenic wat gewoontjes is, moeten we ons maar vergapen aan dit studiemodel met dezelfde naam uit 1991. De glasindustrie was opgebloeid als hij daadwerkelijk in productie was gegaan …

Dankzij Renault was Europa in de jaren negentig in de ban van de MPV. Na de Espace kwamen alle concurrenten met een soortgelijk model. Renault dacht ondertussen alweer vooruit en had plannen voor een kleiner en handzamer ruimtewonder.

Twintiger Anne Asensio kreeg de opdracht om een compact studiemodel te tekenen met vrouwelijke touch. De auto moest niet alleen comfortabel zijn, maar ook makkelijk in gebruik. Een ruimteauto in gezinsverpakking dus, en het resultaat van Asensio stelde beslist niet teleur.

De Scénic stond als concept car op de IAA van 1991. Links had hij één schuifdeur en rechts zelfs twee, om het inladen van kinderen en spullen makkelijker te maken. Asensio vond dat iedereen naar buiten moest kunnen kijken, ook kleine kinderen, vandaar dat de achterramen licht afbuigen.



Renault Scenic met drie stoelen



Een achterbank ontbrak, in plaats daar van had de Scénic drie afzonderlijke stoelen. Je kon ze los van elkaar verschuiven of verwijderen. De bijrijdersstoel kon 180 graden draaien. Om het feest compleet te maken, was een gameconsole in de auto aanwezig. De losse 'middenconsole' met bekerhouders kan zo in een designmuseum en oogt nog allerminst gedateerd. Hij doet zelfs een beetje denken aan de tavelino van de nieuwe Lancia Ypsilon, waarop je een kop espresso kunt serveren.

Van Scénic naar Camaro

Een wonderlijke feature was de aandachtsassistent, die de bestuurder waarschuwde als zijn aandacht verslapte. Dat werd pas veel later gemeengoed. Ook de digitale buitenspiegels waren in 1991 het neusje van de futuristische zalm, al zijn zelfs 33 jaar later de meningen nog verdeeld over de effectiviteit ervan.

De Chriet Titulaers van 1991 hadden nog iets om opgewonden over te raken: een afneembare kleine console waarmee je op afstand de portieren kon vergrendelen of het alarm kon inschakelen. Dit idee leidde uiteindelijk tot de sleutelkaart, die vele Laguna-rijders begin deze eeuw tot wanhoop dreef omdat hij niet werkte.



Maar dat kon Anne Asensio natuurlijk nog niet weten. Haar creatie leidde in 1996 tot de zeer succesvolle Renault Mégane Scénic, de eerste compacte mpv. Het uiterlijk was een stuk saaier dan dat van het studiemodel uit 1991, maar het stoelconcept had het productiestadium gehaald.

Anne Asensio bleef tot 2000 bij Renault werken, daarna werd ze door General Motors losgeweekt en werkte ze zeven jaar lang als ontwerper in Detroit. Onder meer de Chevy Camaro (2006) kwam onder haar leiding tot stand.