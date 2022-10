Waarom het niet slim is je dieselauto nu in paniek in te ruilen voor een benzineauto

Diesel was in Nederland altijd veel goedkoper dan benzine. Die tijden zijn voorbij en de verwachting is zelfs dat diesel binnenkort nog duurder wordt. Toch is het niet per se een goed idee om je dieselauto snel in te ruilen voor een benzineauto.

Stel je rijdt in een Renault Mégane Estate dCi 110 uit 2016. Nog net eentje van de oudere generatie. Er staat een kleine 200.000 kilometer op de teller. Da’s niet weinig, maar je hebt hem altijd volgens schema laten onderhouden. De carrosserie is vrij van deuken en krassen, het interieur is netjes en alles werkt zoals het hoort. Je rijdt er gemiddeld 1 op 19 mee en niets wijst erop dat je binnenkort voor hoge reparatiekosten staat. Kortom, een auto waar je nog best een tijdje mee voort kunt. En eigenlijk wilde je hem nog helemaal niet kwijt.



Bijna dubbel tarief wegenbelasting voor een diesel

Maar ja, diesel kost momenteel gemiddeld rond de 1,95 euro per liter en de wegenbelasting is nog altijd mega. Gemiddeld ligt het maandtarief van een Renault Mégane Estate met dieselmotor in Nederland op ongeveer 105 euro. Vergelijk dat eens met een benzineversie: daarvoor betaal je maar iets meer dan de helft. En om het nog erger te maken: een liter diesel is even duur of zelfs duurder dan een liter benzine. Als klap op de vuurpijl ben je na de pandemie vaker thuis gaan werken. Hierdoor rijd je jaarlijks geen 35.000 tot 40.000 kilometer meer, maar nog slechts 20.000.



Moderne benzineauto bijna even zuinig als een diesel

Maar een benzineauto is toch veel onzuiniger dan een diesel? Meestal wel, maar dankzij de compacte turbomotoren van tegenwoordig, zijn de verschillen lang niet zo groot meer als vroeger. Laten we de belangrijkste maandelijkse kosten eens op een rijtje zetten.



Dieselauto 58 euro per maand duurder in gebruik dan benzineauto

Bij de vergelijking gaan we uit van 20.000 kilometer per jaar, een dieselprijs van 1,95 euro en een benzineprijs van 1,90 euro. Langs de snelweg betaal je veel meer, maar geen zinnige particuliere rijder gooit daar zijn tank vol. Vanwege de hogere leeftijd van de dieselauto, reserveren we maandelijks 25 euro extra voor onderhoud. Dat zijn dus de méérkosten, niet de totale kosten.

Maandelijkse kosten

Kostenpost Mégane Estate dCi (2016, gem. verbruik 1 op 19) Mégane Estate TCe (2019, gem. verbruik 1 op 17) Brandstof 171 186 Wegenbelasting 106 59 Verzekering 35 34 Extra onderhoudskosten 25 0 Totaal/mnd. 337 279 Totaal/jaar 4044 3348

Per maand ben je met je diesel dus 58 euro duurder uit dan met een vergelijkbare benzineauto, per jaar scheelt jet 696 euro. Kortom, je diesel kan onder de huidige omstandigheden eigenlijk niet meer uit.



Toch beter doorrijden met je oude diesel

Er is alleen één grote maar. Als je dieselauto nu inruilt, krijg je er waarschijnlijk hoogstens 7000 euro voor. En dat is een optimistische schatting. Er is door die hoge dieselprijzen immers heel weinig vraag naar oudere dieselauto's met ervaring. Maar stel, je ruilt hem in voor een jonge benzine-Mégane van de jongste generatie met minder dan 100.000 kilometer op de teller. Dan moet je rekenen op verkoopprijzen van ongeveer 19.500 euro. Bij inruil moet je dus 12.500 euro meebrengen.

Investering pas na 18 jaar terugverdiend?

Zetten we dat af tegen de jaarlijkse besparing van 696 euro, dan verdien je die investering pas na 18 jaar terug! En grote kans dat je een lening moet afsluiten om je nieuwe aanwinst te bekostigen; in dat geval komt er ook nog rente bij. Op dit moment is inruilen dus helemaal geen slim idee. Ook al niet omdat je niet weet wat de brandstofprijzen gaan doen. Voor hetzelfde geld neemt het prijsverschil tussen een liter diesel en benzine over zes of twaalf maanden nog toe in het voordeel van diesel. En verder dan nu, zullen de inruilprijzen van diesels nauwelijks nog dalen.

Kat uit de boom kijken bij inruil dieselauto



Disclaimer: in het bovenstaande hebben we geen rekening gehouden met afschrijving over vier à vijf jaar. Maar die is momenteel voor zowel diesels als benzineauto’s zo onzeker, dat er weinig zinnigs over te zeggen valt. Maar ook als je wel rekening houdt et afschrijving, blijft een feit dat het nog jaren duurt voordat je de investering in een jonge benzineauto hebt terugverdiend. Een investering die bovendien lang niet ioedereen nu heeft liggen. Wij zouden dus nog even niet in paniek raken. Kijk de kat nog even uit de boom voor wat betreft de dieselprijzen. Over één of twee jaar lijkt vroeg genoeg voor inruil.