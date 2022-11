Alfa Romeo Tonale PHEV (2023) review: de mooiste plug-in hybride is niet de beste

Eindelijk konden we in het voorjaar rijden met de Alfa Romeo Tonale. Maar heel vrolijk werden we niet. In 2023 is hij er ook als plug-in hybride. Zakt de Alfa Romeo Tonale PHEV opnieuw door het ijs?

Wat valt op aan de Alfa Romeo Tonale PHEV?

Uiterlijk? Vrijwel niets vergeleken met de Alfa Romeo Tonale mild hybrid die al sinds de zomer van 2022 te koop is. Linksachter zit een extra klep voor de laadpoort, en er is nog een subtiel detail waaraan je de PHEV herkent. In de achterste ruit van het achterportier heeft Alfa Romeo een geintje uitgehaald. Je ziet daar een afbeelding van de slang uit het logo van Alfa Romeo. Maar het mannetje dat hij oppeuzelt (het is écht een mannetje en niet een tong of een zwaard), is vervangen door een laadsymbool in de vorm van een bliksemschicht.



Onderhuids vinden we niet de plug-in hybridetechniek van concerngenoten Opel en Peugeot. De Alfa Romeo Tonale deelt zijn onderstel en motor immers met de Jeep Compass. Een 1,3-liter benzinemotor drijft de voorwielen aan, een elektromotor de achterwielen. Net als de Jeep, heeft de Tonale standaard vierwielaandrijving en een zestraps automaat.

Wonderlijk is dat de specificaties niet precies gelijk zijn aan die van de Jeep Compass. De benzinemotor levert bij beide merken 180 pk, maar de elektromotor houdt het in de Jeep al voor gezien bij 60 pk. De Tonale ‘doet’ het dubbele, met 122 pk. In totaal is het vermogen van de Alfa Romeo Tonale PHEV 280 pk en blijft de Jeep Compass steken op 240 pk.

Maar de Fransen en Duitsers lachen binnen de merken-potpourri van Stellantis het laatst. De Opel Grandland en Peugeot 3008 PHEV zijn goed voor 300 pk en overtreffen dus de stoerste van het gezelschap. Ze delen dan ook geen schroefje met de Tonale, de laatste Alfa Romeo die is ontwikkeld toen de FCA-vlag nog fier wapperde in Turijn.



Wat is goed aan de Alfa Romeo Tonale PHEV?

Is dit de mooiste compacte suv? Wij vinden van wel. De Tonale kwam drie jaar later dan gepland, maar als je oog in oog met hem staat, vergeef je hem alles. Ons favoriete detail blijven de drie afzonderlijke koplampen aan weerszijden van de grille.

Typisch Alfa is de DNA-knop, waarbij de D staat voor Dynamic en N voor Natural. A staat in de PHEV voor Advanced efficiency. Dit is de stand die je moet hebben als je vooral elektrisch wilt rijden. Complimenten voor de motortechnici: de aandrijflijn is soepel. Als de benzinemotor het overneemt van de elektromotor, gaat dat vrijwel ongemerkt. Geef je gas, dan hoor je zowaar een bescheiden sportief brulletje. De motor klinkt hetzelfde als in de Jeep Compass, maar Alfa Romeo heeft bespaard op isolerend materiaal, waardoor je het geluid beter hoort. Zo houdt Alfa Romeo zowel de boekhouders als de liefhebbers tevreden.

Het (erg) stevig afgestemde onderstel is in de Dynnamic-stand net zo fijn als een verse cappuccino in de Italiaanse ochtendzon. Het laat je veel speelruimte voordat het ESP uit de waakstand schiet, en nog meer als je kiest om het volledig uit te schakelen.

Officieel kan de Tonale 69 kilometer elektrisch rijden, waarmee het verbruik op 1,4 l/100 komt (1 op 71,4). In herfstig Turijn moesten we het doen met een niet onaardige 60 kilometer. Aan de snellader laad je de batterij van 15,5 kWh in 2,5 uur volledig op, thuis aan het stopcontact duurt het 5,5 uur.



Wat kan beter aan de Alfa Romeo Tonale PHEV?

Toch nog even over dat onderstel. De basisafstemming is ook in de Natural-stand behoorlijk stevig, waardoor je het bij het overmeesteren van grote oneffenheden behoorlijk voor je kiezen krijgt. De besturing is dan weer vederlicht en biedt in bochten niet de precisie die je van een Alfa Romeo verwacht.

Is de batterij leeg waardoor de elektromotor niet bijspringt bij een snelle tussensprint, dan merk je dat de 140 pk sterke benzinemotor moeite heeft met het hoge gewicht van de Tonale PHEV.



Ook de ruimte houdt niet over. Alfa Romeo zegt dat vier volwassenen in de Tonale passen, maar met een lengte van 1,90 meter kom je centimeters hoofd- en beenruimte tekort. Tot slot nog een minimaal kritiekpuntje: de feitelijk overbodige schakelpeddels zijn zo groot dat ze in de weg zitten voor het bedienen van de richtingaanwijzer.



Wanneer komt de Alfa Romeo Tonale PHEV naar Nederland en wat is de prijs?

De Alfa Romeo Tonale PHEV komt in de eerste helft van 2023 naar Nederland. Over de prijs wil Alfa Romeo nog niets loslaten, maar we denken redelijk safe te zitten met een bedrag van ruim 50.000 euro voor de rijk uitgeruste Special Edition, die de dealerintroductie extra feestelijk maakt. Later volgen ook beter betaalbare versies.



Ter vergelijking: de Peugeot 3008 PHEV (300 pk) kost 44.850 euro en de ‘gewone’ Alfa Romeo Tonale hybride (zonder stekker) 47.000 euro. Het aantal motorvarianten is nog niet ten einde, want in 2024 verwachten we een volledig elektrische Alfa Romeo Tonale. Waarna weer een jaar later het eerste model van Alfa Romeo op de markt komt dat alleen met elektromotor leverbaar is.



Wat vind ikzelf van de Alfa Romeo Tonale PHEV (2023)?

Uiterlijk is hij wat mij betreft de allermooiste en kan er geen Duitser, Fransman, Koreaan of Japanner aan zijn avances tippen. Maar als je alle minpuntjes bij elkaar optelt, kom je toch tot een aardige lijst. Een te gevoelloze besturing, een te stevig afgestemd onderstel, niet genoeg ruimte voor vier volwassenen, en ook op zichtbare plaatsen goedkoop ogende materialen. De aandrijfeenheid overtuigt wél. En als je dat in combinatie met het uiterlijk voldoende vindt om een Tonale op je verlanglijstje te zetten, kunnen we ons dat best voorstellen. Auto’s zijn nu eenmaal net mensen. Bij zoveel uiterlijke schoonheid knijp je graag een oogje toe als het karakter wat tegenvalt.