Aankoopadvies Ford EcoSport (vanaf 2014): problemen, uitvoeringen en betrouwbaarheid

De Europese autokoper veroordeelde de Ford EcoSport tot een bijrolletje op de markt. In Zuid-Amerika en India was de kleine suv juist een grote speler. Zijn de mensen dáár nu zo slim, of zijn wij hier zo dom? Hoe dan ook verdient de EcoSport een herkansing als occasion.

De Ford EcoSport waarmee wij hier in 2014 kennismaakten, werd in Brazilië ontworpen en was in veel landen al sinds 2012 op de markt. De kleine Ford gaat dus al een hele tijd mee. In 2022 kondigde Ford het einde van de EcoSport aan, maar anno 2023 staat hij nog steeds in de prijslijst.



Reservewiel Ford EcoSport



Als een echte kleine Zuid-Amerikaanse macho, wilde de Ford EcoSport in 2014 graag laten zien hoe stoer-ie was. Dat deed hij met een vijfde deur die openzwaaide à la Land Rover Defender, met daarop prominent het reservewiel. Alleen oogde dat bij het kleine smalle suv’tje eerder sneu dan indrukwekkend. Je kreeg bijna de neiging om aan dat gemene grote reservewiel te vragen waar het met dat lieve kleine EcoSportje naartoe ging …

Tip Ben je er klaar voor? Ready, set, go! 19 t/m 27 mei Extra hoog prijsvoordeel op een nieuwe Alfa Romeo uit voorraad én ontvang een Alfa Romeo F1 Team Poloshirt

Al in 2015 werd het uitwendige reservewiel geamputeerd en weer een jaar later verhuisde Ford de productie voor de Europese markt van India naar Roemenië. Of een tweedehands Ford EcoSport bij jou past, is in de eerste plaats een smaakzaak. Over het comfort en de betrouwbaarheid hoef je je niet heel veel zorgen te maken.

Verkoopcijfers Ford EcoSport



In ongeveer 10 jaar tijd, zetten ruim 9000 Nederlanders hun handtekening onder een koopcontract voor een nieuwe Ford EcoSport. In de meeste jaren bleef het verkoopcijfer rond de 1000 stuks steken of ver daaronder. Alleen 2018 en 2019 springen eruit met ongeveer 2200 respectievelijk 2500 verkochte EcoSports. Die piekjes hangen waarschijnlijk samen met de laatste facelift van 2018, waarbij onder meer het dashboard een serieuze upgrade kreeg.

Met welke motoren was de EcoSport leverbaar?



Ondanks zijn lange levenscyclus, bleef het aantal varianten van de EcoSport vrij ­overzichtelijk. Van 2014 tot 2018 kon je kiezen uit drie motoren. De meeste benzinefans gingen voor de driecilinder EcoBoost met 125 pk. Wie per se een automaat wilde, was aangewezen op een turboloze viercilinder 1.5 TI-VCT (112 pk). Dieselrijders konden terecht bij de 95 pk sterke 1.5 TDCi.



Bij de facelift van 2018 verdwenen de viercilinder benzinemotor en de diesel uit het leveringsprogramma. Daarvoor in de plaats kreeg de 125 pk sterke driecilinder-motor een broertje met 100 pk. Alleen de krachtigste EcoBoost viel te combineren met een automatische zestraps versnellingsbak.

Welke uitrusting moet je hebben?

Wat uitrusting betreft, zijn de Ford EcoSport Trend en EcoSport Trend Essential de karigste versies, al zijn centrale vergrendeling met afstandsbe­diening, elektrisch bedienbare zijruiten, verwarmde spiegels en een airco gewoon aanwezig. Voor luxere zaken als keyless entry, automatische klimaatregeling, cruise­control en een ingebouwd navigatiesysteem moet je bij de Titanium (S) en de ST-Line zijn. De stoerste EcoSport is de Active. Deze versie kwam in 2020 en is herkenbaar aan de kunststof spatbordranden. De facelift voor modeljaar 2016 hadden we al genoemd.

Motorproblemen Ford EcoSport



Volgens zowel onze eigen ANWB als de Duitse ADAC is de Ford EcoSport een betrouwbare auto. Toch is er een aantal zaken waar je alert op moet zijn. Een daarvan is het koelprobleem waarmee sommige EcoBoost-motoren hebben gekampt. Door lekkage vanuit het expansievaatje kan koelvloeistofverlies optreden. Dit kan tot oververhitting van de motor leiden. Als dit te laat wordt ontdekt, kan de cilinderkop scheuren.



Bij het gebruik van andere motorolie dan voorgeschreven, kan de aandrijfriem van de oliepomp beschadigen, waardoor de motor onvoldoende smering krijgt. Hierdoor kan inwendige schade ontstaan en in het ergste geval loopt de motor vast. Als gevolg van een defecte oliepomp, kan ook de automaat met smeringproblemen kampen, waarna de transmissie ermee ophoudt.

Terugroepactie onderstel



Het onderstel is robuust, al was er in 2016 wel een terugroep­actie voor 1500 in India geproduceerde auto’s. Daarbij waren de lasnaden van de voorste draagarmen niet in orde. Bij de Ford-dealer kun je controleren of jouw auto bij de 1500 ‘slachtoffers’ hoorde.

Occasionprijzen Ford EcoSport



Op Marktplaats.nl staan ongeveer 300 Fords EcoSport te koop. Een opvallend groot aantal daarvan komt ‘nieuw uit de doos’. De goedkoopste EcoSports komen uit het debuutjaar 2014 en kosten om en nabij de 10.000 euro. Heel hoge kilometerstanden komen we nauwelijks tegen. Daaraan kun je zien dat de EcoSport typisch een auto voor particuliere rijders is.



Liever een EcoSport van na de facelift (2016)



Toch zouden we liever een Ford EcoSport van na de eerste facelift kopen met iets meer kilometers, dan een auto met weinig ervaring van de eerste lichting. Bij auto’s vanaf modeljaar 2016 zit je niet meer met dat lelijke reservewiel achterop en krijg je het verbeterde onderstel op de koop toe. De prijzen beginnen bij ongeveer 11 mille.



Wil je ook het moderne dashboard dat vanaf 2018 in de EcoSport zit, dan moet je toch al snel 15.000 euro paraat hebben. Een enkele uitzondering daargelaten, heb je voor dat geld meestal niet meer dan een Trend-uitvoering, terwijl je eigenlijk een Titanium of ST-Line wilt hebben. Die zijn nog eens 1000 tot 3000 euro duurder.