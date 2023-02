Aankooptips Renault Kadjar (2015-2022) - problemen, uitvoeringen en prijzen

De Renault Kadjar was (2015-2022) was de eerste serieuze aanval op het segment van de midi-suv’s van Renault. Nieuw was de Kadjar een gunstig alternatief voor de Volkswagen Tiguan. Op de occasionmarkt gaat die vlieger nog steeds op. Maar net als de Tiguan, kun je de Renault Kadjar niet blind kopen …

Vreemd eigenlijk. Terwijl de Nissan Qashqai de compacte crossover zo’n beetje heeft uitgevonden, wachtte Renault tot 2015 om de succesformule van zijn concerngenoot toe te passen. Van 2008 tot 2010 moesten suv-fans met een Renault-hart het doen met de Renault Koleos. Deze molshoop op ­wielen was een kopie van de oerlelijke ­Samsung QM5. Schoenmaker, blijf bij je telefoon! Gelukkig was daar in 2015 de ­Renault Kadjar. Het is een vrij ruime, comfortabele suv. In de kofferruimte kun je 472 tot 1478 liter kwijt en op de achterbank zit je niet snel te krap. En anders dan de Koleos, heeft de Renault Kadjar wél een aantrekkelijke koets.



Blijf op de hoogte van onze aankooptips voor tweedehands auto's.



Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



De nieuwe suv beleefde een hoopgevende carrièrestart, maar al snel daalde hij in de gunst van de Nederlandse consument. Zo bleef de Renault Kadjar een relatieve onbekende in het suv-segment. In 2016, het eerste volledige verkoopjaar, werden in Nederland bijna 4000 Kadjars verkocht. Een jaar later kletterde het verkoop­cijfer van de Renault Kadjar omlaag tot ongeveer 2800 exemplaren. De facelift van eind 2018 bracht geen verbetering. Mede door de komst van de Citroën C5 Aircross en de nieuwe Peugeot 3008, bleef de Kadjar inleveren. Het totale verkoopcijfer over de volledige levenscyclus blijft steken op zo’n 13.500 auto’s.



Dat de vervanger van de Renault Kadjar ‘Austral’ is gedoopt, doet de naamsbekendheid ook geen goed. Dat kan gunstig uitpakken voor de occasion­koper die een comfortabele suv zoekt. Al zijn er wel wat aandachtspunten, net als bij zijn concurrent de Volkswagen Tiguan, trouwens.

Motoren Renault Kadjar



Bij zijn introductie was de Renault Kadjar met drie motoren leverbaar: twee daarvan dronken diesel en eentje lustte liever benzine. De 1,5-liter viercilinder dCi was er met 110 of 130 pk. Daarvan viel de krachtigste te combineren met vierwielaandrijving. Benzineklanten waren aanvankelijk aan­gewezen op de 130 pk sterke 1,2-liter TCe. Tot 2017, toen het gamma werd uitgebreid met een 165 pk sterke 1,6-liter TCe. Alleen de 130 TCe en 110 dCi waren te combineren met een automatische versnellingsbak.

Met de facelift van 2018 deed de 1330 cc-­benzinemotor zijn intrede. De instapper leverde 140 pk, daarnaast was er een versie met 160 pk. Beide stonden met zowel een handbak als met de EDC-automaat in de prijslijst. Dat de algehele belangstelling voor diesels intussen flink was afgekalfd, zag je ook terug in de Kadjar-prijslijst: vanaf 2018 was-ie er alleen nog met de 1.5 dCi (115 pk).



Welke uitrusting moet ik hebben bij de Renault Kadjar?



Op uitrustingsgebied staan de Life- en Zen-versie onder aan de ladder. De Renault Kadjar Life heeft belangrijke basics als een (handbediende) airco, centrale vergrendeling en elektrische zijruitbediening standaard. Maar geen lichtmetalenwielen of dakrails. De Zen staat wel op lichtmetaal en veraangenaamt het binnenhuisklimaat met een automatisch geregelde airco. Vanaf de Intens begint het er echt op te lijken. Die heeft zowel ingebouwde navigatie als smartphone-integratie. Voor nog meer luxe en uitstraling moet je omzien naar een Renault Kadjar in Bose- of Extase-uitmonstering. Daarnaast was de faceliftversie er ook nog als sportief aangeklede Black Edition.

In onze tests blijkt de Renault Kadjar erg comfortabel, maar allesbehalve sportief te rijden. Op motorisch gebied zijn we vooral onder de indruk van de 1.6 TCe. In een vergelijking met de Nissan Qashqai DIG-T 160, de Volkswagen Tiguan 1.5 TSI en de Skoda Karoq 1.5 TSI wint de Renault het onderdeel Motor / transmissie met zijn goed presterende, maar weinig consumerende aandrijflijn. Hij is het snelst én het zuinigst.

Problemen Renault Kadjar 1.2 TCe



Net als bij andere Renault-modellen, kent de 1,2-liter TCe-motor van de Renault Kadjar een aantal nukken. Door een foutieve aansturing van de oliepomp, lustten vroege TCe’s wel een slok olie. Na een software-update is dit euvel meestal uit de wereld. Als de motor lang­durig meer brandstof gaat verbruiken of minder trekkracht levert, is waarschijnlijk het inlaat­traject vervuild. Een professionele reiniging met walnotenschillen doet wonderen.



Ernstiger is een rammelende distributieketting, ten gevolge van vroegtijdig (bij 30.000-50.000 km) versleten kettingspanners. Check bij de dealer of dit probleem bij de Kadjar van je keuze al is opgelost. Door­rijden met een ratelende ketting leidt onherroepelijk tot hoge kosten. De latere 1,3-liter vier­cilinder motor, die ook door Mercedes wordt gebruikt, kent dit probleem voor zover bekend niet.



Andere aandachtspunten Renault Kadjar



De EDC-transmissie kan soms wat haperend schakelen, of in een versnelling blijven hangen. Vaak biedt een reset van de elektronica soelaas, maar als de bak tevens knarsende geluiden maakt, is er waarschijnlijk meer aan de hand. In dat geval kan er een dure bakrevisie aan zitten te komen.



Menig Kadjar-bestuurder ergert zich aan het R-Link-infotainmentsysteem, omdat het regelmatig uitvalt of last van vastlopers heeft. Herprogrammering kan verbetering brengen, maar met een beetje pech is de auto aan een heel nieuw systeem toe. Na de facelift is R-Link verbeterd en stabieler. In de categorie kleine irritaties vallen de krakende stoelen, bijgeluiden van het onderstel en windgeruis bij de A-stijlen en het panoramadak (optie).

Prijzen tweedehands Renault Kadjar

Onder de 13.000 euro zijn op Marktplaats.nl aardig wat tweedehands Renaults Kadjar met redelijke kilometerstanden te koop. Maar ja, dat zijn bijna allemaal diesels. Mocht je echt veel kilometers rijden, dan kan zo’n gunstig geprijsde Kadjar dCi wellicht uit - een kwestie van goed rekenen. Met de huidige dieselprijzen zouden wij wegblijven bij diesels van 14 mille of duurder. Temeer omdat vanaf 14.000 euro ook de eerste ­Kadjars op benzine in beeld komen. Dat zijn zonder uitzondering TCe’s van voor de facelift. De krenten in de pap zijn de 165 pk sterke éénpuntzesjes, maar die zijn schaars én duurder dan de 1.2’s. Wat uitrusting betreft gaat onze voorkeur uit naar minimaal een Intens, al is een Bose of Extase nog fraaier. Heb je het liefst een Renault Kadjar van na de facelift met de fijne 1,3-liter motor? Reken dan op een investering van minimaal 19.500 euro. De extra luxe aangeklede Black Edition is onze favoriet.