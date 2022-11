Aankooptips Renault Captur (2013-2019) - problemen, uitvoeringen, prijzen

De Renault Captur was in 2013 niet de allereerste compacte suv, maar het werd wel de populairste. Ook als occasion is de voormalige kaskraker gewild. Wij vertellen je waarop je moet letten bij de aanschaf van een tweedehands Renault Captur.



Op basis van de vorige generatie Renault Clio, construeerde Renault in 2013 een compacte suv. Voor een redelijke prijs bood de Renault Captur een stoer uiterlijk, een hoge instap en een prima uitrusting. De auto werd een internationale hit en kreeg veel navolging. Wie destijds geen nieuwe Captur kon kopen, kan nu zijn slag slaan op de occasionmarkt. Al ben je voor koopjes bij de ­Captur aan het verkeerde adres. Daarnaast kent de vrolijke Fran­­­­soos een paar aandachtspunten.

Voor- en nadelen Renault Captur vs. Renault Clio

Vergelijk je de Renault Captur met zijn technische broertje Clio, dan valt op dat de suv een stuk ruimer is. Met name op de achterbank en in de kofferbak (+77 liter). De kekke kleurencombinaties maakt de Captur voor veel mensen bovendien tot de leukere auto. De 0,9 TCe-motor heeft iets meer moeite met de hogere en zwaardere Renault Captur dan met de Clio. De 1.2 TCe past iets beter bij de suv.



Renault Captur goedkoper dan Peugeot 2008



Net als bij de Clio, zijn we kritisch over de te trage EDC-­transmissie met dubbele koppeling. Met name als je vanuit stilstand vlot wilt wegrijden, heeft de bak bedenktijd nodig. Ook qua rijgedrag is de Captur geen sportieve auto. Het accent van het onderstel ligt op comfort. Hobbels en kuilen worden soepel opgevangen, waarbij je de carrosserie licht voelt ‘dansen’. In 2013 was het aantrekkelijke prijskaartje van de Renault Captur een belangrijke troef. De basisversie dook 2000 euro onder de prijs van de goedkoopste Peugeot 2008.

Populairste suv van Nederland



Vanaf juni 2013 tot oktober 2019 zijn in Nederland bijna 50.000 Renaults Captur verkocht. Het werd dan ook de bestverkochte compacte suv van Nederland. Dat zie je nu ook terug op Marktplaats.nl, waar je kunt kiezen uit ongeveer 800 Capturs van de eerste generatie.

Welke Renault Captur moet ik kiezen?



In den beginne was de Renault Captur met twee turbobenzinemotoren leverbaar. De driecilinder 0,9 TCe met 90 (altijd met manuele vijfbak) en de 120 pk sterke 1.2 TCe met vier cilinders. Daarnaast kon de klant kiezen uit twee turbodiesels (90 en 110 pk). De TCe 120 kon je kopen met een handgeschakelde zesbak of de geautomatiseerde EDC-transmissie. Bij de 90 dCi bestond de keuze uit een handgeschakelde vijfbak of een zestraps EDC. De 110 dCi was alleen leverbaar met een manuele zesversnellingsbak.



Voor de basisuitrusting koos Renault de chique benaming Authentique. Desondanks moet deze versie het zonder airco stellen. Wel beschik je over een verschuifbare achterbank, cruisecontrol, led-dagrijverlichting en elektrische raambediening voor- en achterin. In de Expression-versie krijg je onder meer airco, keyless entry en start, en lichtmetalen ­wielen. Aan de top van de uitrustingsketen staat de Dynamique, met het R-Link-­infotainmentsysteem, inclusief navigatie.



Facelift Renault Captur



In 2017 kreeg de Captur een facelift. Die leverde voor het interieur mooiere materialen op. Voor het uiterlijk had de update ­weinig om het lijf. Een nieuw front met C-vormige dagrijverlichting en grijze skidplates waren de opvallendste wijzigingen. Op uitrustingsgebied deden de namen Life, Zen en Intens hun intrede. Voor de ‘extra-chiquelingen’ kwam de Initiale Paris, met leren bekleding en een Bose-geluidsinstallatie. In 2018 vierde Renault de komst van de Captur TCe 130 (130 pk, handgeschakeld) en TCe 150 (150 pk, standaard met EDC). Beide hebben een viercilinder turbobenzinemotor met 1330 cc.

Zwakke punten en problemen Renault Captur (2013-2019)

Veel Renault Captur-rijders ergeren zich aan rammelgeluiden van de veiligheids­gordels en gefluit vanuit de versnellings­­bak. Volgens zowel de ANWB als de Duitse zusterorganisatie ADAC is de Renault Captur echter redelijk betrouwbaar. Niettemin bestaan er serieuze klachten over vroege Capturs met de 1,2-liter benzinemotor. En eveneens over de EDC-transmissie. De motor kampte door een foutieve aansturing van de oliepomp regelmatig met een hoog olieverbruik. Bij de meeste auto’s is dit opgelost middels een software-update. Hetzelfde geldt voor de bijgeluiden en het nukkige schakelgedrag van de EDC-bak. Als een Renault Captur daar nu nog last van heeft, kan er meer aan de hand zijn. In het ergste geval is er een dure bakrevisie aanstaande. Opletten dus.

Rammels van de distributieketting zouden we evenmin negeren; ook daaruit kan een dure reparatie voortvloeien. De handgeschakelde driecilinders zijn wat dat betreft een zekerder keus, evenals de latere 1,3-liter viercilinder motor, die ook door Mercedes wordt gebruikt.



In het begin kampten relatief veel Capturs met een vroegtijdig ontladen accu en een weigerachtig start-/stopsysteem. Ook dit probleem is door Renault ondervangen met aanpassingen in de software en hetzelfde geldt voor storingen aan de DAB+-radio (slechte ontvangst) en de boordcomputer (geen verbruiksweergave). Check bij de dealer of alle updates inderdaad zijn uitgevoerd.



Prijzen tweedehands Renault Captur



De meeste Capturs op Marktplaats.nl hebben de instapmotor in de neus. Hoeft jouw auto geen caravan over de Alpen te trekken en jij geen klinkers uit de straat, dan is die 90 pk sterke driecilinder voldoende. Mocht je toch twijfelen, maak dan ook een proefrit in een Renault Captur met de 1,2- of 1,3-liter motor. Die viercilinders zijn niet alleen krachtiger, maar ook stiller. De verschillen in brandstofverbruik vallen mee. Wel ben je iets meer kwijt aan de wegenbelasting.



Tenzij je een absolute aircohater bent, kun je de basisuitvoeringen Authentique en Life beter laten voor wat ze zijn. De versies daarboven bieden eigenlijk alles wat je nodig hebt. De Initiale Paris gaat daar ver overheen. Reken voor een vroege, maar frisse Captur TCe 90 in Expression- of Dynamique-trim op vraagprijzen van minimaal 9000 euro. Voor een viercilinder Captur van dezelfde jaargang moet je meestal 2000 tot 3000 euro meer neertellen.