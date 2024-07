Bij dit automerk kun je voorlopig gewoon een V8 kopen

Nieuws

Mercedes-AMG wordt op termijn een volledig elektrisch merk. Daarvan is CEO Michael Schiebe 'behoorlijk overtuigd'. Maar wat de klant wil, staat voorop. En die wil voorlopig de bekende V8 van AMG.

Schiebe hangt geen datum aan het moment waarop Mercedes-AMG denkt te stoppen met verbrandingsmotoren. Dat zei hij tijdens de presentatie van een extra gepeperde versie van de Mercedes-AMG Coupé. "Ons belangrijkste doel is om wensen van klanten te vervullen. En die zijn dol op onze V8-motoren en high-performance viercilinders", aldus Schiebe.

De V8 van Mercedes-Benz blijft dus nog wel eventjes in productie, in tegenstelling tot BMW, dat inmiddels geen achtcilinders meer produceert. Mercedes smijt zelfs met miljarden euro's om verbrandingsmotoren beter te maken.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Niet voor eeuwig

Blijft de V8 van Mercedes-AMG dan voor altijd bestaan? Nou, dat ook weer niet, denkt Schiebe. "We zijn een technologisch bedrijf en willen niet alleen vasthouden aan de V8 en die voor eeuwig bouwen. We willen flexibel zijn en een open blik hebben. Als Europa per 2035 inderdaad een einde maakt aan de verbrandingsmotor, gaan we volledig elektrische AMG-modellen leveren."

Sterker nog: de baas van Mercedes-AMG voorspelt dat het performancemerk ooit volledig elektrisch wordt. De vraag is alleen per wanneer. AMG werkt al aan een platform voor elektrische modellen (AMG.EA). Schiebe zegt hierover: "Het zal je verbazen hoe hoog de beleving van deze modellen is. We zien een elektrische Mercedes-AMG dan ook liever vroeger dan later verschijnen."

Ondertussen lopen klanten nog niet echt warm voor de viercilinder van de AMG Performance-versie van de Mercedes C-klasse, ondanks het torenhoge vermogen van 680 pk, geeft ook Schiebe toe. "Het kost sommige klanten inderdaad meer tijd om enthousiast te worden over een plug-in hybride."