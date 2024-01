Je rijdt al vanaf 354 euro per maand in de nieuwe Toyota Yaris

Nieuws

Oke, nieuw is de Yaris in kwestie eigenlijk niet. Toyota wil niet eens spreken van een facelift en vat de veranderingen samen als modeljaarupdate. Hoe dan ook: de Toyota Yaris is met deze belangrijke wijzigingen vanaf nu beschikbaar in onze private lease vergelijker voor een scherp maandbedrag.



Je kiest voor private lease als je zonder zorgen wilt autorijden. Al je vaste autokosten worden gebundeld in een scherp maandbedrag. Zo vloeien zorgen over je wegenbelasting, verzekering, afschrijving en ook het onderhoud weg. Alleen het tanken moet je nog zelf regelen.

De Toyota Yaris is al jaren een van de populairste private lease-auto’s, en dat is goed verklaarbaar. De Japanse hatchback is beschikbaar met drie aandrijflijnen en is zowel betaalbaar als zuinig. Bij ons is de Yaris al beschikbaar vanaf 354 euro. De Toyota Yaris private lease je via Auto Review.

Toyota Yaris specificaties

Uitvoering 1.5 VVT-i 1.5 Hybrid 115 1.5 Hybrid 130 Vermogen (pk) 125 116 130 Koppel (Nm) 153 141 185 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Hybride Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20,0) 3,8 l/100 km (1 op 26,3) 4,2 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint (seconden) 9 9,7 9,2 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 118 87 96

Pluspunten



+ Erg zuinig, vooral als hybride

+ Hybride heeft een soepele aandrijflijn, elektrisch rijden is vaak mogelijk

+ Scherpe prijs

+ Respectabele standaarduitrusting

Minpunten

- CVT-automaat kan rumoerig zijn

- Niet heel ruim achterin

- Kleine bagageruimte (286 liter)

Toyota Yaris Comfort uitrusting

De instapper van de Toyota Yaris heet Comfort. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Achteruitrijcamera

15 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels

Elektrische ramen

Start-/stopsysteem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Toyota Yaris private lease

De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 354,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.

De vernieuwde Toyota Yaris is beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook een scherpe aanbieding voor de Nissan Qashqai.