3 dingen die de Kia EV3 beter doet dat de Kia Niro EV

Nieuws

In de elektrische autowereld gaan de ontwikkelingen razendsnel. Aan deze technische verschillen merk je dat de Kia EV3 nieuwer en beter is dan de ‘oude’ Kia Niro EV.

Vorige maand hield Kia een evenement in Zuid-Korea: de EV3 Tech Day. Techneuten van het merk gingen dieper in op de techniek van de nieuwe elektrische SUV. Het is interessant om te zien hoe snel de ontwikkelingen gaan op EV-gebied.

Eerder hebben we al geschreven over de afmetingen van de Kia EV3 en hoe hij de Volvo EX30 stikjaloers gaat maken, maar nu vergelijken we zijn techniek met die van zijn oudere broer, de Niro EV.

Grotere batterij dankzij dubbel winst



Kia lepelt een enorme batterij van 81,4 kWh in de EV3. De elektrische Kia Niro wordt afgescheept met 64,8 kWh. Dankzij de EV3 Tech Day weten we hoe dat kan. De nieuwe batterij heeft een grotere energiedichtheid: de batterijcellen van de EV3 bevatten ongeveer 22 procent meer energie.

Daar komt nog eens bij dat Kia tegenwoordig slimmer gebruikmaakt van de beschikbare ruimte en daardoor 25 procent meer batterijcellen in het accupakket weet te proppen. Dus dat is dubbel winst: de EV3 heeft méér batterijcellen dan de Niro EV en elke cel bevat ook nog eens méér energie.

Dat kan compacter! Airco wordt kleiner

Als je tijdens de volgende kringverjaardag om gespreksstof verlegen zit, bedenk dan dat de klimaatmodule (ventilatie, verwarming en airco) bij de EV3 maar liefst 33 procent kleiner is geworden. Hierdoor heb je voorin meer beenruimte. Bovendien bestaat het systeem uit 44 procent minder onderdelen.

Merk je dat de feestgangers aan je lippen hangen, vertel dan hoe Kia dit gerealiseerd heeft. De techneuten veranderden de opstelling van de warmtewisselaars. Heus waar. En hoewel het systeem kleiner is, verzet het meer luchtvolume dan voorheen. Bovendien maakt het minder herrie en verbruikt het minder stroom. Je begrijpt: Kia is trots.



Meer regenereren met i-Pedal 3.0

In de Kia Niro EV kun je de mate van regeneratie al uitgebreid aanpassen met flippers achter het stuur. Als je ‘voorbij’ de krachtigste stand gaat, ontdek je zelfs een one pedal drive-stand. Maar als je met één pedaal rijdt, staat de regeneratie op de hoogste stand. Met i-Pedal 3.0 van de EV3 kun je elke mate van regeneratie gebruiken als basis voor one pedal driving. Over veel keuzevrijheid gesproken …

Grappig detail: met i-Pedal 3.0 werkt de mate van regeneratie ook voor achteruit rijden. In de EV3 is het pedaalgevoel dus uniform – het maakt niet uit of je vooruit of achteruit rijdt. Hoe hebben we het ooit zonder gered? Knipoog.

Kia is van mening dat de Niro EV en de EV3 naast elkaar kunnen bestaan. Een logische gedachte, want de Nederlandse verkoopcijfers van de Kia Niro zijn nog altijd beregoed.