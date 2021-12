Kia EV6: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Kia brengt de EV6 in de winter naar Nederland. Niet het ideale seizoen voor een actieradiustest, want elektrische auto’s verbruiken meer stroom als het koud is. De verwarming staat aan en ze moeten meer wrijving overwinnen.

Onze Kia EV6 RWD staat bovendien op 20-inch wielen (19 inch is standaard), waardoor volgens Kia het stroomverbruik bijna 5 procent hoger uitvalt. Dus 528 kilometer gaan we sowieso niet halen, 500 kilometer is het streven.

Tijdens de testritten is het koud: ongeveer 5 graden Celsius. Overdag is het droog en rijden we 100 km/h met het verkeer mee. ’s Avonds na 19.00 uur ploegt de EV6 comfortabel met 130 km/h door wind en regen. We rijden in de comfortstand, de verwarming staat op 21 graden en we beginnen en eindigen op hetzelfde punt.

Kia EV6: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Kia EV6 RWD een gemiddeld stroomverbruik van 19,3 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 77,4 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 401 kilometer ver.

In het menu van de Kia EV6 zien we dat 11 procent van het energieverbruik naar ‘luxezaken’ gaat als de verwarming en elektronica (zoals stoel- en stuurverwarming). Zou je die uitschakelen (brrrrr!), dan kom je ongeveer 40 kilometer verder.

De Hyundai Ioniq 5 was zuiniger (17,2 kWh/100 km), maar hem zat alles mee: 22 graden, weinig wind en een lik zonnebrand op z’n neus. Wij hebben goede hoop dat de Kia EV6 dit lage stroomverbruik in de zomer op z’n minst kan evenaren. Dan zou de actieradius uitkomen op 450 kilometer.

Kia EV6: actieradius bij 130 km/h

De Kia EV6 heeft bij 130 km/h een stroomverbruik van 28,0 kWh/100 km. Dat komt neer op een 130 km/h-actieradius van 276 kilometer. Is dat goed? Is dat slecht? Als we kijken de concurrentie en de weersomstandigheden (5 graden, wind, regen), kan Kia tevreden zijn. De Ioniq 5 deed 27,0 kWh/100 km (in de zomer), terwijl de Volkswagen ID.4 op een koude herfstdag met 29,8 kWh/100 km thuiskwam.

Conclusie

In de winter presteren elektrische auto’s minder dan in de zomer. Dat is een feit waar ook Kia niet omheen kan. Toch schrikken we niet van de EV6-verbruikscijfers bij 5 graden Celsius. Bij 100 km/h kom je 401 kilometer ver en bij 130 km/h is na 276 kilometer de accu leeg. In de lente zullen die getallen alleen nog maar verder omhoog gaan.