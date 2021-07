Polestar 2 Standard range Single motor: actieradius gemeten bij 100 km/h

Een jaar geleden hielden we de eerste actieradiustest met de Polestar 2. Dat betrof de beresterke Polestar 2 Launch Edition met twee elektromotoren en een accupakket van 78 kWh. Die aandrijflijn blijft leverbaar onder de naam Long range Dual motor. In de prijslijst staan ook twee nieuwe versies: de Long range Single motor met 78 kWh en één elektromotor, en de Standard range Single motor met 64 kWh en één elektromotor. Volg je het nog?

Vandaag testen we de actieradius van de goedkoopste Polestar 2. De versie van 45.900 euro met 224 pk, 330 Nm en 64 kWh.

Tijdens de testrit zijn de omstandigheden voortreffelijk: 25 graden, droog, weinig wind. Nu zou de Polestar 2 op z’n zuinigst moeten zijn. De route begint en eindigt op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Polestar 2 (64 kWh): actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Polestar 2 Standard range Single motor een gemiddeld stroomverbruik van 16,4 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 64 kWh (bruikbare capaciteit van 61 kWh) helemaal leeg rijden, dan kom je 372 kilometer ver.

Dat maakt het nieuwe basismodel van de Polestar 2 een stuk zuiniger dan de Polestar 2 Launch Edition. Die verbruikt 19,0 kWh/100 km en heeft een 100 km/h-actieradius van 395 kilometer. Een snelle rekensom leert dat de Standard range Single motor 13,7 procent zuiniger is. Dat komt hieronder van pas.

Polestar 2 (64 kWh): actieradius bij 130 km/h

We rijden graag naar Duitsland voor de 130 km/h-test, maar dat zit er ditmaal niet in. De testauto heeft niet de benodigde kentekenplaten. Wat we wel kunnen doen, is de actieradius bij 130 km/h gokken/berekenen.

Als de Polestar 2 Launch Edition bij 130 km/h een stroomverbruik van 25,0 kWh/100 heeft, en het basismodel met één elektromotor is 13,7 procent zuiniger, dan zou 21,6 kWh/100 km bij 130 km/h een geloofwaardige gok zijn. Op een volle accu kom je dan 282 kilometer ver. Nogmaals: dit is nattevingerwerk, we hebben het niet kunnen testen.

Conclusie: geen actieradiusvrees

Op een mooie zomerdag komt de Polestar 2 Standard range Single motor dicht in de buurt van zijn opgegeven actieradius: 372 kilometer (WLTP: 415 km). Dat is een nette score en een behoorlijk forse afstand. Doordat-ie zuiniger is dan de Polestar 2 Launch Edition, komt hij ondanks de kleinere batterij (64 vs. 78 kWh) toch bijna even ver.

Wat kun je verwachten als je de Polestar 2 met één elektromotor en het grote 78 kWh-accupakket bestelt? Als we ervan uitgaan dat-ie even zuinig is (16,4 kWh/100 km) dan kom je uit op een 100 km/h-actieradius van 457 kilometer. Dan doet de Polestar 2 Long range Single motor zijn Long range-naam eer aan.

Wil je meer lezen over de Polestar 2 en over de Hyundai Ioniq 5 en de Skoda Enyaq iV? Ze staan allemaal in het aankomende EV-nummer van Auto Review.

Aanmelden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je krijgt een seintje dat het EV-nummer in de winkel ligt.