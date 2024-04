Een 21 jaar oude auto wijst Honda de weg naar de toekomst

Nieuws

In 2026 gaat de elektrische Honda Saloon in productie. Met deze lichte en lage gezinsauto gooit het Japanse merk alle bestaande ideeën over elektrische auto's overhoop. Toch was de Saloon er nooit geweest zonder een studiemodel uit 2003.

Tussen Honda en de elektrische auto wil het nog niet heel erg boteren. Het aanbod is mager, in Europa biedt het merk op dit moment alleen de Honda e:Ny1 aan. Maar de kat in het nauw bijt van zich af, bij monde van de hoofdontwerper. Daisuke Tsutamori gaat met Honda een andere koers varen.

Vanaf 2026 komen de Japanners met een nieuwe reeks elektrische modellen, onder de noemer '0-serie'. Daarmee zegt Honda terug naar de oorsprong te gaan, waarbij het nieuwe auto's vanaf nul creëert. De nul staat ook voor 'nul milieubelasting' en 'nul dodelijke verkeersongelukken' met Honda-motorfietsen en -auto's. Maar die nieuwe start begon eigenlijk al 21 jaar geleden.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Honda Kiwami Concept (2003)



De concept car Saloon, die begin 2024 op de techbeurs CES in Las Vegas debuteerde, laat zien wat Honda van plan is. Hij gaat vrijwel ongewijzigd in productie, Honda belooft dat 90 procent van het design behouden blijft. Al zal de vleugeldeur het productiestadium waarschijnlijk niet halen.

De productieversie van de Honda Saloon debuteert in 2026 in de Verenigde Staten en komt daarna ook naar Europa. Inspiratiebron voor het design zijn de wigvormige ontwerpen van Marcello Gandini, zoals de Lamborghini Countach en de Lancia Stratos. Toch vonden de ontwerpers van Honda vooral ook elan in eigen huis, bij een vergeten concept car. De Saloon lijkt als twee druppels water op de Honda Kiwami Concept, die al uit 2003 stamt.



Elektrische Honda Saloon (2026) leunt op Kiwami



De Honda Kiwami is niet alleen met zijn uiterlijk knap oud geworden. In technisch opzicht was-ie in 2003 het neusje van de zalm, het was de allereerste auto met een brandstofcel. Honda zag toen al in dat benzine en diesel niet noodzakelijkerwijs de toekomst hadden. Over auto's met een batterij had niemand het begin deze eeuw, die leken met hun hoge gewicht en beperkte rijbereik ongeschikt om personenauto's aan te drijven.

De techniek van de Kiwami was verpakt in een lage, ruime en zo licht mogelijke auto. Dat concept heeft Honda een-op-een naar de Saloon vertaald. Honda wil af van de dikke en zware elektrische auto zoals-ie nu is. De lage en aerodynamische Saloon krijgt een nieuw EV-platform en het batterijpakket is licht en compact. Al wil Honda nog niets zeggen over de actieradius, toch belooft het merk dat je de batterij straks in 10 tot 15 minuten van 0 naar 80 procent kunt opladen.

Ondertussen is Honda het geloof in waterstof niet helemaal verloren, want in de Verenigde Staten komt dit jaar een Honda CR-V met brandstofcel op de markt.