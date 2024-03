Dit doet Honda nog meer, behalve auto's bouwen

Nieuws

Na tijden van relatieve stilte, timmert de autodivisie van Honda weer flink aan de weg. Maar wist jij dat Honda meer bouwt dan auto's? Het bedrijf is jaarlijks goed voor miljoenen brommers, motorfietsen, buitenboordmotoren en motormaaiers.

De oorsprong van het moderne wereldconcern ligt in een simpele garage in het Japanse Hamamatsu. Daar stichtte monteur Soichiro Honda in 1948 zijn bedrijf.

In Hamamatsu begon Honda met het bouwen van gemotoriseerde fietsen. Hun eerste product was de A-Type, een fietsframe voorzien van een tweetaktmotor met 50 cc.



De tweetakter van de Honda A-Type was in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als generatortje voor draadloze radio's van het Japanse leger.

In 1949 kwam Honda met zijn eerste echte motorfiets: de D-Type, bijgenaamd Dream Machine. Vanwege zijn halfautomaat en ongeëvenaarde betrouwbaarheid werd-ie erg populair.



De Honda Super Cub of C-serie, een viertakt 'scooterette', stamt uit 1958 en wordt nog steeds gebouwd.



Met ruim 60 miljoen stuks (50 tot 125 cc) geproduceerde exemplaren, is de Honda Cub het meest geproduceerde motorvoertuig ter wereld.

In 1970, lang voordat er quads bestonden, introduceerde Honda de US90, een driewielig recreatief terreinvoertuig (ATV).

Honda produceert al 60 jaar buitenboordmotoren: in vermogen variërend van 2,3 tot 350 pk.

In 1964 was Honda de eerste met een viertakt buitenboordmotor.

Wij kennen Honda's systeem voor variabele kleptiming en lichthoogte (VTEC) van de auto's, maar het wordt ook in buitenboordmotoren toegepast.

Dankzij Max Verstappen weet iedere Nederlander dat Honda momenteel succesvol is in de Formule 1. In de jaren 80 bezorgden Honda-motoren de F1-teams van Williams en McLaren ook al de nodige overwinningen.

Ruim 20 jaar terug deed Honda zijn intrede in de luchtvaartindustrie met de HondaJet, een achtpersoons straalvliegtuig. Het werd een bestseller en staat bekend om zijn unieke configuratie met motoren boven de vleugels.

Honda maakt sinds 1978 handbediende motormaaiers en introduceerde daarop een variabele maaihoogte en de hydrostatische transmissie. In 2013 introduceerde Honda de Miimo, een robotgrasmaaier waarvan de nieuwste versie ook in teamverband kan werken.



Lang voordat wij ooit van AI hadden gehoord, bouwde Honda ASIMO, een humanoïde robot. ASIMO kon in 2000 al rennen, gezichten herkennen en een drankje inschenken.