In deze auto rijd je elektrisch voor 308 euro (en het is niet de Dacia Spring)

Nieuws

De Nissan Leaf was in 2010 de eerste elektrische auto’s die massaal werd geproduceerd en de Japanners stonden daarmee aan de wieg van de transitie naar elektrisch rijden. De tweede generatie kwam 7 jaar later en is nu voor een scherp maandbedrag te private leasen.

Je kiest voor private lease als je zorgeloos wilt autorijden. Vrijwel alle vaste autokosten zijn namelijk gebundeld in één maandbedrag. Zorgen over de aanschaf, afschrijving, verzekering en het onderhoud verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarbij zorgt het voor een duidelijk overzicht in de kosten.

Ook in het nieuwe jaar vind je in de private lease vergelijker van Auto Review scherpe private lease deals. Wanneer je op zoek gaat naar een elektrische auto om te private leasen, kom je erachter dat de Nissan Leaf een van de goedkoopste aanbiedingen is uit onze vergelijker. Door dit scherpe tarief wordt het aantrekkelijker om over te stappen naar een EV.

Daarbij komt dat je ook met private lease kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. Deze subsidie bedraagt 2.950 euro en wordt bij een private leasecontract maandelijks uitbetaald over een periode van maximaal 48 maanden. Dit betekent dat je elke maand 61,46 euro ontvangt, ongeacht de looptijd van je contract. Wees er wel snel bij, want dit jaar is de laatste mogelijkheid voor de subsidie.

De Nissan Leaf staat al vanaf 369 euro in de vergelijker, maar door de subsidie kun je al vanaf 308 euro per maand rondrijden in de EV. De Nissan Leaf private lease je via Auto Review.

Nissan Leaf in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 150 Koppel (Nm) 320 Accucapaciteit (kWh) 39 WLTP-actieradius (km) 270 Laadvermogen (kW) 6,6 Snellaadvermogen (kW) 50

Pluspunten

+ Volwaardige elektrische gezinsauto voor een scherpe prijs

+ Rijke standaarduitrusting

+ Opvallend stille cabine en prettig geveerd

+ Hoog gebruiksgemak

Minpunten

- Chademo-snellaadpoort is steeds minder gangbaar

- Beperkte actieradius

- Zowel laad- als snellaadvermogen niet indrukwekkend

Nissan Leaf N-Connecta

De voordeligste Nissan Leaf uit onze vergelijker is uitgerust als N-Connecta. Dit is twee stapjes boven de standaarduitrusting, en dat is dan ook te merken. Zo vind je op deze Leaf onder andere standaard:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren voor en achter

17 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting

Stoelverwarming

Gekoeld handschoenenkastje

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

360 graden parkeercamera

Warmtepomp

Keyless entry en start

Verkeersbordherkenning

One-pedal driving

Privacy glass

Lane departure-waarschuwing

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

Nissan Leaf private lease

De Nissan Leaf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Leaf private lease prijzen.

Je vindt deze scherpe deal voor de Nissan Leaf op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.