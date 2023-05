Ook zo'n hekel aan touchknoppen? Deze 5 auto's hebben de simpelste bediening

In nieuwe auto's zoek je je soms de rambam naar de bediening van de airco, ventilatie en audio. Die bevindt zich dan in de diepste krochten van het centrale display van het dashboard. De volgende nieuwe auto's laten zien hoe het wel moet.

Het lijkt wel of alle automerken de fysieke bedieningstoets en -knop in de ban gedaan hebben. Hoe minder knoppen, hoe beter, lijkt het credo. Daarmee moet je bij ons niet aankomen. We juichen het toe zodra een nieuwe auto op de markt komt die fysieke knoppen heeft. Zoals de Jeep Avenger. Daarin zijn we niet de enigen. "Met een simpele bediening, zoals een knop vastgrijpen of op een echte toets drukken, kun je je ogen op de weg houden", zegt Kelly Funkhouser, van de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports, vergelijkbaar met onze Consumentenbond.

"Touchscreens vragen meer aandacht van de bestuurder. Je moet je focussen op het display, zoeken naar de plek waar je je vinger op moet drukken en vervolgens dit ook doen, iets wat op een hobbelige weg best een uitdaging is."

Van 'hoera!' naar 'boehoe!'

Technologie is geweldig, maar eenvoud ook; nieuwe auto's kunnen zo veel dat ze de basisbediening nodeloos ingewikkeld maken, aldus Consumer Reports. Een voorbeeld van onze kant is de verstelmogelijkheid van het stuurwiel van de Nio ET5 die we getest hebben. Dat gaat via toetsen op het stuur (hoera!) maar om die te activeren moet je eerst het menu van het multimediasysteem induiken (boehoe!). En ook van de sliders van verschillende Volkswagen ID-modellen zijn we geen fan.

Consumer Reports nam honderden auto's onder de loep en keek hierbij alleen naar hoe eenvoudig of lastig de bediening van de climate control, audio, stoelverwarming en dergelijke is. Volgens de consumentenorganisatie hebben de volgende auto's in hun klasse de simpelste bediening:

Nog meer feestvreugde

De Chevrolet Traverse kennen we niet in Nederland en de Honda Accord hebben we niet meer, maar de overige modellen wel. Ook de nieuwe Honda Civic en Honda HR-V kun je aan dit rijtje toevoegen, want al deze Honda-modellen hebben een nieuw multimediasysteem met daaronder draaiknoppen voor de airco, ventilatie en stoelverwarming. Dat zijn in de HR-V zelfs flinke draaiknoppen wat de feestvreugde alleen maar vergroot. En geen lompe zwarte knoppen maar fraai gestileerde exemplaren met een bewerkte aluminium rand. Staat mooi en pakt lekker beet.

Pluim voor Toyota Camry

Consumer Reports deelt ook een pluim uit aan de Toyota Camry. Die grote sedan heeft naast het scherm fysieke toetsen waarmee je onder meer naar het volgende muzieknummer gaat of je de telefoonbediening activeert. Onder het scherm vind je draaiknoppen voor de climate control, ventilatie en achterruitverwarming. Wij willen hieraan de Nissan Qashqai toevoegen; ook deze suv in het C-segment heeft nog gewoon fysieke toetsen. Misschien dat-ie daarom wel zo populair is in Nederland. En ook het fraaie interieur van de Alfa Romeo Tonale is uitgerust met echte knoppen.