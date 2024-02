Nieuwe Ford Puma (2024): het sloopwerk heeft zich vooral binnen afgespeeld

Nieuws

De Ford Puma is vernieuwd. Dat zie je er aan de buitenkant nauwelijks vanaf, maar vanbinnen des te meer. Het dashboard is volledig op de schop gegaan. Verder heeft Ford de komst van een volledig elektrische Ford Puma bevestigd.

Collega Jaap reed vorig jaar de Ford Puma ST 1.0 Ecoboost met 170 pk. Leuk ding, maar hij ergerde zich aan het multimediascherm: "Het scherm is piepklein en het touchscreen reageert pas als je er stevig met je vingers op ramt." Hieronder linken we naar zijn verhaal.



Groter scherm

Goed nieuws voor onze collega en de rest van de wereld: de Ford Puma is in het vervolg uitgerust met een veel groter display van 12 inch. Dat is bovendien iets naar de bestuurder gericht zodat het beter afleesbaar is.

Jammer is dat tegelijkertijd de fysieke knoppen voor de stoelverwarming en de airco verdwenen zijn. Dit zijn nu sneltoetsen onderin het scherm. Gelukkig is de volumeknop nog gewoon een ouderwetse draaiknop.

Het scherm moet sneller reageren dankzij de nieuwste Sync4-generatie van het infotainment. Ford heeft het over een 'verdubbeling van de rekenkracht'. Apple CarPlay en Android Auto zijn inbegrepen en het mooie is dat je hiervan kunt gebruikmaken zonder een kabeltje. Wat ook draadloos kan, is het opladen van je smartphone. Software-updates gebeuren over-the-air.

Ook het organisch gevormde instrumentarium is foetsie. Ford heeft dit vervangen door een rechthoekig display van 12,8 inch waarvan je de lay-out zelf kunt aanpassen. Het stuurwiel moet het voortaan met een spaak minder doen en is 2-spaaks geworden.

Wat wel gebleven is, is de handige opbergruimte onder de bagagevloer. In die kunststof bak (Ford noemt het de Megabox) kun je 80 liter aan bagage kwijt. Handig voor met modder besmeurde wandelschoenen, want je kunt de bak met water schoonmaken. Dat loopt er gewoon weer uit, want de Megabox heeft onderin een gat met een stop. Je kunt ook een hoge kamerplant rechtop vervoeren. In totaal past er 456 liter in de bagageruimte.

Ford Puma (2024): altijd mild hybride

De vernieuwde Ford Puma is altijd een mild hybride auto. Je hebt de keuze uit twee aandrijflijnen: een 1.0 Ecoboost met 125 pk en een versie met 170 pk, de Puma ST Powershift die collega Jaap als pre-facelift model reed.

De 200 pk sterke Puma ST met 1.5 Ecoboost-motor wordt niet genoemd, maar keert ongetwijfeld terug. Al weet je het met Ford nooit. Het management liet immers ook de Ford Fiesta als een baksteen vallen.

Elektrische Ford Puma komt eraan

Een aandrijflijn die er bijkomt, is de volledig elektrische Ford Puma. Die gaat Puma Gen-E heten en wordt nog dit jaar onthuld. Verdere specificaties zoals de actieradius zijn nog niet bekend. De vernieuwde Ford Puma staat vanaf juni bij de Ford-dealer, maar is nu al te bestellen. De prijzen beginnen bij 32.995 euro.