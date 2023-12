Ford Puma ST 1.0 EcoBoost Powershift (2023) review: de zin en onzin van een tweede ST

Er was toch al een Ford Puma ST? Dat klopt, maar deze tweede variant neemt in veel opzichten genoegen met minder. Hij heeft een kleinere motor met minder vermogen, maar ook een lager verbruik dankzij mild hybrid-techniek. De geliefde handbak maakt plaats voor een automaat. Wat voegt deze Puma ST eigenlijk toe?

Wat valt op aan de Ford Puma ST 1.0 EcoBoost?

Ford zorgde in 2020 voor wat verlichting in het brave B-segment door met de 200 pk sterke Puma ST te komen. Hij kreeg, zoals eigenlijk alle ST-modellen van Ford, lovende kritieken. Eigenlijk is het de enige écht leuk rijdende auto in zijn klasse. Van concurrenten als de Renault Captur, Toyota Yaris Cross of Volkswagen T-Cross bestaan geen sportieve varianten.

Er mag nu zelfs nog meer gelachen worden; Ford komt met een nieuwe motorvariant met mild hybrid-techniek. Zo krijgt de 200 pk-versie gezelschap van een 170 pk en 248 Nm sterke Ford Puma ST 1.0 EcoBoost. De Azura Blue-kleur van het fotomodel is nieuw (meerprijs: 1200 euro) en zorgt voor de broodnodige kleur in het grijze Hollandse winterweer.

Al moeten we ook fronsen bij die kleinere motor met minder vermogen, mild-hybrid-techniek en een transmissie met dubbele koppeling. Zit de sportieve rijder daar wel op te wachten? Of heeft deze versie onverwachte troefkaarten?



Wat is goed aan de Ford Puma ST?

Ford maakt zich er niet makkelijk vanaf door de 125 pk sterke 1.0 EcoBoost van de bread and butter-versies van de Puma alleen wat meer vermogen te geven. Zo werd speciaal voor de ST de mild hybride-technologie verbeterd om pittiger prestaties te leveren. Het systeem zorgt voor snellere energieterugwinning, waardoor de 48-volt lithium-ionbatterij sneller kan worden opgeladen. Het gevolg daarvan is dat de motor een tijdlang extra koppel beschikbaar heeft bij lage toerentallen. Verder kan het maximale vermogen kortstondig omhoog van 160 naar 170 pk.

Als je de auto start en wegrijdt, merk je meteen dat je niet met een brave Puma te maken hebt. Ieder stuurcommando en elke gasbeweging - hoe klein ook - worden meteen opgevolgd. Er zit geen vertraging in. Dat zorgt in het begin voor doorslippende voorwielen bij het wegrijden – het enthousiasme van de Puma ST laat zich nauwelijks beteugelen.



Het onderstel is hetzelfde als dat van de 200 pk sterke ST, met een stijvere torsieas, een speciale stabilisatorstang en sportiever afgestemde schokdempers. Dat betekent in de praktijk dat je comfort kunt vergeten, maar op mooie binnenwegen is dat niet erg. De ST is fraai in balans in snel genomen bochten en verandert vliegensvlug van richting. Als je liever zelf schakelt, dan kan dat via de peddels aan het stuur. Daarbij reageert de motor gelukkig snel op schakelcommando’s. Kies je voor automatisch schakelen, dan worden in de Sport-stand lagere versnellingen langer vastgehouden.

Alle lof ook voor de besturing; die is scherp en heel direct, en zorgt ervoor dat je graag de schaarse fijne bochten van het Nederlandse wegennet opzoekt. Misschien wel het allerfijnst zijn de fantastische Recaro-kuipstoelen, die perfect instelbaar zijn en iedereen een optimale rijpositie verschaffen – tenzij je al te graag van all you can eat-buffetten snoept. Dan kan het er wat krapjes aan toegaan.

Wat kan beter aan de Ford Puma ST (2023)?

Een 1.0 EcoBoost met 170 pk klinkt op papier al niet heel spannend. Zeker niet als je weet dat de 30 pk sterkere Puma ST 1.5 EcoBoost gewoon in de prijslijst blijft staan. En laten we daar als kritiekpuntje nou altijd al de motor gehad hebben. Het driepittertje voelt niet aan als een echte sportmotor en lijkt soms wat adem tekort te komen.

Voor de 1.0 EcoBoost geldt dat nog meer. Echt sensationeel wil een tussensprint niet worden, ondanks het extra aangezette motorgeluid in de Sport-stand en de ondersteuning van de kleine elektromotor. Het mag allemaal net een tandje sneller. Dat hij minder vermogen heeft, zie je ook terug in de specs. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 7,4 seconden in plaats van 6,7 seconden, met zijn topsnelheid van 210 km/h kan de 1.0 EcoBoost net niet meekomen met de 220 km/h die de 1.5 EcoBoost weet te klokken.



Bovendien moet je in het dagelijks verkeer accepteren dat je te allen tijde een snoeihard afgestemd onderstel onder je billen hebt – de keerzijde van de sportiviteit. Op je dagelijkse routes ken je vast de hobbels en listige verkeersdrempels. Als je de gebruiksaanwijzing van de Puma ST kent, leer je ze met beleid te overmeesteren.

Minder erg, maar wel tekenend voor de snelle ontwikkelingen, is het verouderde multimediasysteem. Het scherm is piepklein en het touchscreen reageert pas als je er stevig met je vingers op ramt. De fysieke knoppen voor de airco en stoelverwarming maken ons juist weer vrolijk.



Wat is de prijs van de Ford Puma ST 1.0 EcoBoost Hybrid?

Waarom zou je de Puma ST met 1.0 EcoBoost kiezen en je neerleggen bij 30 pk minder en minder snelle acceleratietijden? Je kunt het doen om twee redenen. Misschien vind je zelf schakelen niet fijn en laat je het graag over aan de zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Op de uitpuilende wegen in Nederland en Vlaanderen kunnen we je geen ongelijk geven als dat je doorslaggevende argument is. Zeker niet als je de Puma ST gebruikt als dagelijks vervoermiddel.

Het kan ook zijn dat je het klimaat een dienst wilt bewijzen; minder vermogen, een kleinere motor en (mild)hybridetechniek zouden een flinke verbruikswinst moeten opleveren. Maar dat valt tegen. De 1.5 EcoBoost verbruikt 6,6 l/100 km (1 op 15,2), de 1.0 EcoBoost doet 6,3 l/100 km (1 op 15,9). Vooruit, het scheelt iets, maar substantieel is het niet. Bovendien zijn de auto’s exact even duur. Nou ja, voor de écht leuke Puma ST betaal je 5 euro minder … De Puma ST 1.5 EcoBoost kost 46.215 euro, de Puma ST 1.0 EcoBoost Hybrid 46.220 euro.



Wat vind ikzelf van de Ford Puma ST 1.0 EcoBoost Hybrid?

Met zijn uiterlijk maakt de blauwe Puma ST een puike entree. De splitter in de voorbumper, de dakspoiler en de diffuser aan de achterzijde maken hem sportief, zonder dat het ordinair wordt. Pessimisten zeggen: de tweede variant van de Puma ST voegt met minder vermogen en langere sprinttijden weinig toe. Tenzij je echt niet zelf wilt schakelen. Optimisten zeggen: Ford levert nu niet alleen de leukste crossover in het B-segment, maar ook de 1-na-leukste.