Dit spuuglelijke wagentje moest de eerste Volkswagen Golf worden

De Volkswagen Golf bestaat 50 jaar. En dus trakteert Volkswagen ons op een spuuglelijk wagentje dat ooit als Golf bedoeld was. Ach, het is weer eens wat anders dan een slagroomtaart.

Volkswagen heeft het zelf over een 'baanbrekend' design. We hebben het over de oranje rode auto die je op de foto's ziet. Het hoekige karretje komt uit 1969 en was bedoeld als opvolger van de Volkswagen Kever. Het studiemodel, dat achter het IJzeren Gordijn vandaan lijkt te komen, met de codenaam EA 276 kun je dus beschouwen als een voorzet voor de eerste generatie Golf.

Wie de Volkswagen EA 276 (van Entwickelungsauftrag ofwel ontwikkelingsopdracht) heeft ontworpen, zegt de informatie van Volkswagen niet, maar we gokken dat het de 276ste poging is van het dochtertje of het nichtje van de toenmalige Volkswagen-baas. De verstralers op de bumper zijn dan wel weer grappig.

Hoe dan ook: het management vond het design van de EA 276 niks en riep de Italiaanse grootmeester Giorgetto Giugiaro van Italdesign om hulp. Het resultaat is de auto links op de foto, de eerste generatie Golf. Een schot in de roos, want al na twee jaar had Volkswagen een miljoen exemplaren verkocht. En inmiddels staat de teller op ruim 37 miljoen geleverde Golfs.

Boxermotor

De Volkswagen EA 276 vertoonde al kenmerken met de eerste Golf. Namelijk de grote achterklep en dat de motor voorin ligt. Die motor was nog de oude boxermotor van de Kever. Die beviel goed en was betrouwbaar, dus waarom het wiel opnieuw uitvinden? Dat kost alleen maar geld, net als een designer. Volkswagen zag echter op tijd in dat de Kever-motor zijn langste tijd had gehad en rustte de Golf uit met een modernere 1,1-liter viercilinder.

Wat is er met de EA 276 gebeurd?

Die staat ergens in een hoekje van een magazijn met een dik laken over de carrosserie, hopen we. Maar nee, Volkswagen laat hem vol trots zien tijdens de Classic Motorshow in Bremen, naast de eerste generatie Golf. De beurs duurt nog tot en met zondag 4 februari en dat is waarschijnlijk te kort om een bezoek te brengen. Bof jij even ...