Nieuwe Mini Cooper (2024) heeft gewoon weer een verbrandingsmotor

Wie door de komst van de nieuwe elektrische Mini Cooper bang was dat de Mini Cooper op benzine zou verdwijnen, kan opgelucht ademhalen. De nieuwe Mini Cooper heeft gewoon weer een benzinemotor, zelfs met meer vermogen dan voorheen. Bovendien lijkt de benzineversie veel meer op de Mini Cooper zoals we hem al jaren kennen.

De nu gepresenteerde Mini Cooper is niet gebaseerd op de nieuwste elektrische Mini, maar feitelijk een heel grondige facelift van het model dat al sinds 2014 op de markt is. We zien wel dezelfde driehoekige achterlichten van de elektrische Mini en ook zijn zwartkleurige strip met de modelnaam erop. Die modelnaam is iets gewijzigd. De Cooper heet voortaan Cooper C. De Cooper S is gebleven.

Geen verzonken deurgrepen voor de nieuwe Cooper C en S zoals bij de elektrische versies, maar klassieke portierhendels. Verder oogt de auto meer gedrongen dan de elektrische Mini die op een ander platform staat. We vinden de proporties van de benzineversie beter te pruimen dan die van de Mini electric. Meer Mini zeg maar.

Mini Cooper (2024) vermogen



Het vermogen van de Mini Cooper is omhoog gegaan. De Cooper C levert 156 pk, dat was 136 pk voor de Cooper. De Cooper S komt zelfs tot 204 pk, dat was 178 pk voor de vorige. De eerste motor is een 3-cilinder, de Cooper S heeft een cilinder meer, net als voorheen. Het koppel bedraagt 300 respectievelijk 230 Nm. De Cooper C zit in 7,7 seconden op de 100 km/h, met de Cooper S ben je hier 1,1 seconde sneller.

"De auto is ideaal voor iedereen die in een ‘klassieke’ Mini 3-deurs wil rijden en de traditionele prestaties en het karakteristieke geluid van een verbrandingsmotor waarderen”, zegt Mini over zijn nieuwste aanwinst.

Minimalistisch dashboard met glazen bol

Vanbinnen heb je het idee wel in de nieuwe elektrische Mini te zitten. Weg is het instrumentarium voor je neus. In plaats daarvan kijk je tegen een stuk dashboard. Al is de Mini waarschijnlijk uit te rusten met een head-up display. Neem je dit niet, dan zijn de snelheid en het verbruik te vinden boven in het ronde oled-scherm.

De glazen bol domineert met zijn diameter van 24 centimeter het verder minimalistische dashboard. De handige draaiknoppen voor de ventilatie en de temperatuur zijn verdwenen, maar gelukkig zien we nog wel knoppen op het stuurwiel.

Van het rijtje tuimelschakelaars is ook niet veel over gebleven. Dat zijn er nog maar drie, onder meer als versnellingshendel. De figuurtjes en kleurtjes die je op de foto op het dashboard ziet, komen van het optionele Mini Experience (de meest rechtse schakelaar) dat twee projectors telt. Hiermee kun je ook een foto op het dashboard projecteren. Dat geld kun je dus mooi in je zak houden.

Spike de bulldog

Waar we wel geld aan zouden besteden, is de virtuele bulldog Spike die op het scherm verschijnt zodra je de spraakbesturing met 'hey Mini' activeert. Als je meer een kattenliefhebber bent, laat je Spike links liggen en krijg je een avatar in de vorm van een autootje.

Tot slot nog even over de naam, want hoe zit dat nou? Is het Mini 3-deurs? Of toch Mini Mini? Of Mini Coupé? Nee, het is in het vervolg altijd Mini Cooper, ongeacht of je de elektrische versie kiest of de hier afgebeelde benzineversie. De elektrische versies heten E en SE, voluit Mini Cooper S en Mini Cooper SE. De nu gepresenteerde benzineversies gaan als Mini Cooper C en Mini Cooper S door het leven. De prijzen worden nog bekendgemaakt.