Ook dit merk zwicht en gaat langer door met de verbrandingsmotor

Nieuws

Steeds meer automerken komen terug op hun ambitieuze EV-doelen van de afgelopen jaren. Het volgende automerk in dat rijtje is Mini.

Dat zegt Mini-topman Michael Peyton in gesprek met Automotive News: “We werken nog steeds richting een volledig elektrisch modellengamma, maar hebben gezien dat de verbrandingsmotor nog altijd erg populair is én dit in de nabije toekomst ook zal blijven. Daarom hebben we onze EV-strategie aangepast en gaan we langer door met de verbrandingsmotor”, aldus de CEO van Mini in Noord- en Zuid-Amerika.

Ook na dit decennium

Daarmee komt Mini terug op eerdere uitspraken. In 2021 kondigde de dochteronderneming van BMW nog aan dat het tegen het einde van dit decennium definitief zou stoppen met het produceren van auto’s met een verbrandingsmotor. Maar door die deadline kan definitief een streep. Wanneer het merk dan wel overgaat op een volledig elektrisch aanbod, is nog niet bekend.

Verbrandingsmotor, EV of hybride. Je leest er alles over in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Investeren in de verbrandingsmotor

Wel bekend is dat Mini weer geld gaat pompen in de verbrandingsmotor. Mini wil namelijk volgens Peyton overtuigende producten blijven ontwikkelen voor klanten die enkel interesse hebben in een Mini met een verbrandingsmotor. Daarbij onthulde de topman dat er misschien wel een nieuwe crossover in het vat zit.

BMW Group blijft optimistisch

Toch blijft de BMW-groep optimistisch als het gaat om de toekomst van elektrische auto’s. Het verwacht dat tegen 2030 de helft van alle verkopen een EV is.

Er moet echter nog een hoop gebeuren: in 2024 bedroeg het aandeel elektrische voertuigen van de BMW-groep 17,4 procent. Het jaar daarvoor ging het om 14,7 procent. Er zit dus wel een stijgende lijn in. Dit jaar wordt die lijn doorgezet: in de eerste drie maanden van 2025 leverden BMW, Mini en Rolls-Royce 109.516 auto’s met een volledig elektrische aandrijflijn, een aandeel van 18,7 procent op het totaal van 586.149.