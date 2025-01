Waarom de vergeten Mini Beachcomber (2009) nu meteen in productie moet

Nieuws

Een auto zonder portieren die bedoeld is voor zonnige momenten: dat was de Mini Beachcomber. Hij ging nooit in productie. Misschien omdat hij in Engeland werd bedacht, niet bepaald het land van sun & fun …

Mini heeft zijn marketing goed op orde. Goedkoop zijn de modellen nooit en goed uitgerust evenmin. Voor een leuke uitvoering moet je (flink) lappen. Ook bij de prijslijst van de Mini Aceman constateerden we dat een leuk uitgeruste versie zomaar 10.000 euro meer kost dan de toch al niet goedkope instapper.

Anderzijds: je moet wel leveren om mensen hun portemonnee te laten trekken. En dat doen de Britse Duitsers (of Duitse Britten) al sinds de eerste retro-Mini in 2001 op de markt kwam.



Beachcomber verwees naar Mini Moke



Des te gekker is het dat Mini nooit iets heeft gedaan met dit studiemodel uit 2009: de vierwielaangedreven Beachcomber. Het was een voorbode voor de eerste Mini Countryman, maar wel een stuk spectaculairder. De marketeers hadden hun woordje al klaar om deze auto te verantwoorden: het was een uiting van ultieme vrijheid. Sun & fun, was de slogan.



Liefhebbers zagen meteen de knipoog naar de Mini Moke uit de jaren zestig, die nog door Sir Alec Issigonis was ontworpen. Sir Alex is de man die de eerste Mini op papier zette en daarmee voor eeuwig in de canon van beroemde auto-ontwerpers staat. De dak- en portierloze Moke was eigenlijk bedoeld voor het Britse leger, maar kwam op de markt als personenauto.

Beachcomber in serieproductie



Portieren had de Beachcomber evenmin, maar wél een softtop, zodat je iets beter beschermd was tegen de elementen. Bovendien zaten er kunststof ruiten aan de softtop om de auto rondom af te dichten. Nu is het weer in West-Europa de Beachcomber meestal niet gunstig gezind, vandaar dat je ook lichtgewicht kunststof dak- en deurpanelen op de auto kon schroeven voor minder zonnige dagen. De liefde voor details zit 'm in de aan de buitenkant zichtbare bevestigingspunten voor de kap. Die zitten er voor de show, als knipoog naar de Moke.

Wolfgang Ambrecht, die 16 jaar geleden verantwoordelijk was voor het imago van Mini, had serieuze plannen voor serieproductie van de Beachcomber. "We gaan goed kijken of we er een business case van kunnen maken. Mini zal nooit een concept tonen die niet de potentie heeft om in productie te gaan", zei hij tegen een Brits autoblad.



Veiligheid Mini



De Beachcomber lijkt kwetsbaar, zo zonder portieren. Maar Mini verzekerde dat je veilig met de auto kon rijden. Het persbericht meldde in 2009: "Bij een onverhoopte koprol blijft de passagierskooi intact dankzij de versterkte A- en D-dakstijlen en een extra verstevigingsbalk in lengterichting die verbonden is aan de D-stijl. Hierdoor ontstaat een zeer stijf raamwerk dat botskrachten goed opvangt en verdeelt."

In de zomer van 2010 stond de eerste Countryman in de showroom, een wat mollige Mini met gewone portieren. Wolfgang Ambrecht hield weliswaar woord, maar met een slinks marketingverhaaltje. De Beachcomber ging daadwerkelijk in productie, als trapauto voor kinderen ...



