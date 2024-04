Nieuws

In de zomer van 2022 maakten we voor het eerst kennis met de Mini Aceman als studiemodel. Nu, bijna twee jaar later, maakt de compacte SUV zijn debuut. De elektrische opvolger van de Mini Clubman lijkt nog verrassend veel op de conceptcar. De actieradius valt wat tegen, maar de prijs valt juist mee.



De Mini Aceman werd onthuld op de autoshow van Shanghai. Dat is niet zo gek, want hij wordt de komende jaren in China gebouwd. Vanaf 2026 zal de productie van de Europese Acemans verhuizen naar de fabriek in Oxford, de thuisstad van Mini. De Mini Aceman wordt eind dit jaar verwacht in de showroom en vervangt de Mini Clubman, die in februari 2024 uit productie ging. De vanafprijs is 38.990 euro. Daarmee is-ie 3000 euro duurder dan de Mini E.



Geen openslaande deuren, maar een achterklep



Mini heeft een nieuwe designtaal bedacht, die ze charismatic simplicity noemen. Minimalistisch dus, niet die overdaad aan verchroomde frutsels waar het Duits-Engelse merk nu bekend om staat.



De Aceman lijkt nog behoorlijk op het studiemodel dat in 2022 werd gepresenteerd. Enkele ontwerpdetails als de koplampen, de voorbumper en de buitenspiegels zijn subtiel aangepast, terwijl de bijzonder vormgegeven wielkastranden zijn behouden. Helaas heeft het bagagerek op het dak in de vorm van de Union Jack-vlag de productiefase niet gehaald.



Als compacte SUV is de Mini Aceman een stuk praktischer dan de gewone Mini E. Met zijn lengte van 4,07 meter is-ie dan ook 22 centimeter langer. De bagageruimte biedt plaats aan 300 tot 1005 liter. Nog meer praktisch gemak biedt de in drie delen neerklapbare achterbank. Helaas heeft de Aceman een gewone achterklep, en niet meer die geinige openslaande deuren die de Clubman wel had.

Als je heel (héél) goed kijkt, heeft Mini een verwijzing naar de oer-Mini uit 1957 in het ontwerp van de Aceman verstopt. Die had een duidelijk zichtbare lasnaad onder de A-stijlen. Bij de Aceman zie je op die plek een diagonale lijn. Er zijn vier uitrustingsniveaus, van de basisversie Classic tot de sportieve JCW-trim.

Mini Aceman interieur



Binnenin trekt het ronde touchscreen zo de aandacht, dat het ontbreken van een instrumentarium bijna niet opvalt. Onder het enorme scherm vinden we duidelijker verwijzingen naar de oer-Mini, in de vorm van vijf tuimelschakelaars. De belangrijkste rijfuncties (parkeerrem, versnellingskeuze, start-/stop, Experience Modes, audiovolume) zijn toegankelijk via deze schakelaars.



Mini-ontwerper Olivier Heimler verklapt ook nog wat geintjes die hij in de Aceman heeft gestopt. Zo kun je de navigatiepijl vervangen door een kleine Mini en op het centrale ronde scherm kan een ronddraaiende lp worden getoond van het nummer dat je afspeelt.

Honden- en gadgethaters zullen moeten wennen aan Spike, een digitale Britse bulldog die je onderweg trouw bijstaat. Vooral Chinezen houden van dat soort geintjes.



Mini Aceman actieradius



Anders dan van de gewone Mini, komt van de Aceman alleen een elektrische versie op de markt. Je kunt straks kiezen uit twee smaken, met specs waar de EV-rijder niet koud of warm van wordt. De actieradius is 310 kilometer (Aceman E) of 402 kilometer (Aceman SE). Ook van het maximale laadvermogen van 75 kW (Aceman E) of 95 kW (Aceman SE) zal bulldog Spike niet uitbundig met zijn digitale stomptaart kwispelen. 100 tot 150 kW is de norm tegenwoordig.

Specs Mini Aceman E (42,5 kWh)

184 pk, 290 Nm

0-100 km/h in 7,9 s

Topsnelheid: 160 km/h

Actieradius 310 km

Prijs: 38.990 euro



Specs Mini Aceman SE (54,2 kWh)