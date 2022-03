Test: waarom ook de BMW M4 Competition de Porsche 911 niet kan verslaan

Die ideale omstandigheden kunnen worden samengevat met de allesomvattende term 'Nordschleife'. De BMW M4 (zescilinder lijnmotor, 510 pk) en de Porsche 911 Carrera GTS (zescilinder boxer, 480 pk) hebben zich in de automobiele adelstand geremd, geaccelereerd en gedrift. Het adellijke duel tussen deze twee sportwagens, met hun totaal verschillende karakters, kan beginnen.

BMW M4 op de Nordschleife

We beginnen onze circuitronde met de BMW M4 Competition. Hoewel 906 kilo van het totaalgewicht van de op de voorwielen rust (op een totaal van 1725 kilo), heeft hij geen last van onderstuur. De gewichtsverdeling is met 53,1 procent (voor) tegen 46,9 procent (achter) behoorlijk evenwichtig. Daardoor laat de BMW M4 zich zeer precies door de bochten sturen. Spontaan en met glasheldere feedback worden stuurbewegingen opgevolgd. Dat wordt wel iets minder als je flink moet insturen, bijvoorbeeld in een krappe bocht.



Driften met BMW

Dankzij het M Sportdifferentieel gaat er relatief weinig vermogen verloren. De BMW M4 is niet te beroerd voor een gecontroleerde drift, al levert dat ook tegenreacties op, waardoor je met uitgeschakeld ESP heel goed moet blijven opletten. De snelheden zijn dan al zo hoog dat het overgrote deel van de bestuurders is afgehaakt. En de acceleratietijden? De sprint van 0 naar 100 km/h is klaar in 3,7 seconden, van 0-200 km/h kost 11,3 seconden.



911 Carrera GTS heeft oneindig veel grip

Als je denkt dat de M4 extreem sportief is, laat de Porsche 911 zien dat er altijd een overtreffende trap is. Bij de Porsche is het gewicht minder gelijkmatig verdeeld, vanwege de positie van de motor. De voorwielen dragen 37,4 procent, de achterwielen 62,6 procent. Er rust liefst 325 kilo minder op de vooras dan bij de M4. De 911 lijkt wel de gedachten van de bestuurder te kunnen lezen en stuurt nóg spontaner in dan de BMW. De ondersteuning van de bekrachtiging is beter, ook als je flink moet hoepelen op een bochtige weg.



Dat de 911 staartlastig is, boezemt eerder vertrouwen dan angst in. De mechanische grip is enorm, mede dankzij de achterbanden die een breedte hebben van 305 millimeter. Ook gaat de overgang van grip naar glijden goedmoediger dan in de M4. De bestuurder hoeft een stuk minder hard te werken. Het lage zwaartepunt en de optionele actieve stabilisatoren dragen hun steentje bij.

911 GTS en keramische remmen

De keramische remmen van de beide testauto's kunnen de allerhoogste snelheden aan, maar die van de Porsche werken net wat beter. Niet alleen zijn de remwegen korter, ook het pedaalgevoel is beter. Ook voor de 911 melden we nog even de sprinttijden. Vanuit stilstand raffelt de GTS in 3,3 de standaardsprint van 0 naar 100 km/h af (0-200 km/h: 10,7 seconden). Hij is dus een fractie sneller dan de M4 Competition.



Zo lekker klinken zescilinders



Het gaat bij sportwagens niet alleen om sublieme rijeigenschappen, ook het motorgeluid is belangrijk voor de beleving. Beide motoren krijgen hulp van twee turbo’s en als je het gaspedaal maar blijft intrappen, krijg je een kracht te verwerken die je alleen van motorfietsen met meer dan 100 pk kent. Daarbij is het moeilijk om geen kippenvel te krijgen van het motorgeluid. De BMW heeft een diepdonkere bas die het bij hoge toerentallen op een brullen zet.



Het boxergeluid van de 911 is uit duizenden herkenbaar en verveelt nooit. Gevoelsmatig reageert hij nog directer op bewegingen van het gaspedaal en lijkt hij gemakkelijker naar de hoogste toerenregionen te bewegen dan de BMW. De achttraps automaat van de M4 reageert wel alerter, bliksemsnel schakelt hij terug als hogere toerentallen gewenst zijn. De PDK-transmissie met dubbele koppeling van de Porsche heeft ook acht versnellingen, maar is net niet zo snel als de bak van de BMW.



911 vs. M4: Conclusie

Het concept van de 911 Carrera GTS en de M4 Competition is totaal anders, maar ze spelen allebei in de eredivisie van de sportwagens. De BMW is de snelste versie van een auto die ook veel zakelijk wordt gereden. Hij is dan ook veel ruimer en comfortabeler dan de 911, die een pure sportwagen is. De M4 is bovendien een stuk goedkoper (132.644 euro , in plaats van 191.800 euro).

Maar het is de Porsche die toeslaat op de onderdelen waar voor sportwagens de meeste eer te behalen valt. Elke miniem onderdeel van de 911 staat in het teken van snelheid en rijeigenschappen. Voor al die lol moet je in het dagelijks leven wat onvolkomenheden slikken op het gebied van comfort en ruimte, maar geen Porsche-liefhebber zal daar lang van wakker liggen.