Waarom elektrische Renaults komende jaren veel goedkoper worden

Renault werkt aan elektrische auto’s waarvan de batterij de helft goedkoper is. Zo wordt elektrisch rijden veel goedkoper dan rijden op benzine.

Luca de Meo is de baas van Renault en praat tegenover Autocar honderduit over zijn elektrische plannen. Hij verklapt dat de Renault Embleme, de waterstofauto met 1000 kilometer actieradius, er hoogstwaarschijnlijk komt. Of op z’n minst een auto met die vormgeving, want dat is de nieuwe designrichting van het merk.



Maar wij spitsen onze oren pas echt wanneer hij zijn batterijplannen uit de doeken doet: accupakketten die 50 procent goedkoper worden en die opladen in 15 minuten.

Zo maakt Renault zijn batterijen 50 procent goedkoper



Het accupakket is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Het kost duizenden euro’s, dus elke procentuele besparing zet meteen zoden aan de dijk. Renault is het volgende van plan:

De kostprijs van een batterij bestaat volgens Renault voor 60 tot 75 procent uit de chemische samenstelling. Door die vanaf 2026 te wisselen van NMC naar LFP, snijdt het merk al meteen de eerste 20 procent in de kosten. Daarvoor moet het ontwerp van het accupakket worden aanpast, want LFP-batterijen hebben een kleinere energiedichtheid en nemen dus meer ruimte in.



Om de besparing op te krikken van 20 tot 50 procent, switcht Renault in 2028 opnieuw van chemische samenstelling. Met een kobaltvrije kathode en een anode van silicium. Dat heeft drie voordelen: de energiedichtheid van NMC, de lage prijs en hoge mate van veiligheid van LFP én laadtijden van 15 minuten.

Daarna wil Renault de energiedichtheid van zijn batterijen verdubbelen door solid state-achtige techniek te gebruiken. Een elektrische auto met zo’n superaccu moet voor 2034 op de markt komen.



Vergeet de buitenkant niet



We hebben het nog niet gehad over de buitenkant van de batterij. De behuizing van het accupakket en de bevestigingspunten in de auto zijn verantwoordelijk voor 25 tot 40 procent van de kostprijs. Die kosten moeten in 2028 ook gehalveerd zijn om aan die besparing van 50 procent te komen.