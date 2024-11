Deze miljardenboete dreigt voor automerken door strengere uitstootregels EU

Nieuws

De Europese Unie wil voor 2025 de regels omtrent de CO2-uitstoot van automerken flink aanscherpen. Verschillende merken én landen schreeuwen moord en brand. Wat houden de nieuwe regels in en waarom heerst er zoveel paniek?

In 2035 moet elke nieuwe auto in de Europese Unie een EV zijn. Voor het echter zover is, heeft de EU scherpe tussendoelen geformuleerd, zo beschrijft het bekende zakenblad Forbes. De EU verwacht dat dit jaar 20 procent van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch is. Per 2030 moet dit al zijn gestegen tot minimaal 80 procent. Vijf jaar later moet het helemaal over en uit zijn met de verbrandingsmotor.

CO2-taks

Om autoproducenten te bevorderen om echt de stap te zetten naar een volledig uitstootloos modellengamma, heeft de Europese Unie regels omtrent de CO2-uitstoot opgesteld.

Dat werkt zo: de beleidsbepalers nemen de Europese verkoopcijfers van een merk over een jaar onder de loep, en berekenen hoeveel CO2 de verkochte auto’s gemiddeld uitstoten. Voor 2024 ligt de grens op 116 gram CO2 per kilometer gemiddeld. Voor 2025 wordt dit aangescherpt naar 94 gram per kilometer gemiddeld.

Boete niet mals

De boete voor het overschrijden van die grens is niet mals: de Europese Unie rekent 95 euro per gr/km die over de grens van 94 gaat. Dit getal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verkochte auto's. De boetes kunnen op deze manier enorm oplopen.

De ACEA - een lobbygroep van de Europese auto-industrie - luidde de noodklok al. ACEA-president en Renault-CEO Luca de Meo waarschuwde dat wanneer de regels daadwerkelijk worden doorgezet, de Europese autoproducenten kunnen rekenen op boetes die kunnen oplopen tot maar liefst 15 miljard euro. Het alternatief is dat om en nabij 2 miljoen auto’s niet geproduceerd kunnen worden.

Flink in de problemen

De potentiële boetes hangen bij veel Europese automerken als het zwaard van Damocles boven het hoofd. Mede door de teruglopende vraag naar elektrische auto’s hebben veel producenten het moeilijk om te voldoen aan de strengere regels. Vooral Volkswagen, Mercedes en Porsche hebben het lastig. Renault, BMW en Stellantis staan er met hun modellengamma juist positiever voor omdat hun gemiddelde CO2-uitstoot lager is dan van de drie Duitse merken.

Ook landen trekken aan de bel

Behalve automerken trekken ook verschillende Europese landen aan de bel. Zo wil de Italiaanse overheid dat het tussentijdse meetmoment dat in 2026 op de planning staat naar voren wordt geschoven en al in 2025 plaatsvindt. Daarbij benadrukt de Italiaanse minister van Industrie, Adolfo Urso, dat de Europese auto-industrie zonder actie zal instorten.

Ook Tsjechië ziet het somber in. Volgens Martin Kupka - minister van Transport - zijn de EU-doelen niet realistisch door de teruglopende vraag naar elektrische auto’s. Zij zullen dan ook samen met Italië stevig lobbyen om minimaal uitstel van het nieuwe CO2-plafond te bewerkstelligen.

Afwachten

Het is dus nog even afwachten of het nieuwe CO2-plafond van 94 gr/km er daadwerkelijk in 2025 zal komen. Een ding is zeker: als de EU-regel daadwerkelijk doorgang vindt, zullen veel merken de portemonnee moeten trekken.