Lexus LBX (2023) review: kleinste Lexus ooit zoekt contact met leerliefhebbers

Tot voor kort was de CT 200h de kleinste Lexus ooit en in Nederland is het ook de houder van het Lexus-verkooprecord. Met de nog compactere Lexus LBX, wat staat voor Lexus Breakthrough Crossover, heeft het luxemerk ook grote plannen. De vraag is hoe realistisch die zijn.

Wat is opvallend aan de Lexus LBX?

Zeg tegen een Lexus-verkoper niet dat de Lexus LBX gewoon een te dure Toyota Yaris Cross met kapsones is. Want dan kun je fluiten naar de koffie 'die al klaarstond' en als je geluk hebt, word je nog net de showroom niet uitgesmeten. Beide auto's maken gebruik van hetzelfde GA-B-platform, maar ze zijn niet samen ontwikkeld. Dat dit geen bluf is, zie je ook aan de afmetingen.

De Lexus is 2 centimeter langer en liefst 6 centimeter breder dan de Toyota. De spoorbreedte en de wielbasis zijn eveneens opgerekt. Daardoor oogt de Lexus LBX volwassener en stoerder dan de Yaris Cross. Daarnaast heeft Lexus extra aandacht besteed aan de torsiestijfheid van de carrosserie en de geluidsisolatie. Als laatste punt op de i is ook de wielophanging aangepast.



Terwijl andere Lexus-modellen je dreigend aanstaren met hun overmaatse, dikgerande spindle grille, is het ding bij de LBX harmonieuzer in het ontwerp opgenomen. Wat ons betreft een vooruitgang.

Alle LBX'en hebben dezelfde hybride-aandrijflijn. Daarin werkt een 1,5-liter driecilinder samen met een elektromotor. Collectief wekken ze 136 pk op, waarmee de LBX in 9,2 seconden naar de 100 km/h sprint en een topsnelheid van 170 km/h haalt. Wie weleens door een plas rijdt, kan de LBX met vierwielaandrijving bestellen. Dan krijg je achterin een tweede elektromotor die de achterwielen aandrijft. Extra vermogen levert die tweede bromtol niet op. Sterker nog, door het extra gewicht doet hij 0,4 seconden langer over de honderdsprint. Een caravan gaat met zowel de 2WD als de 4WD lastig. Het maximale trekgewicht is in beide gevallen slechts 750 kg.



Wat is goed aan de Lexus LBX?

De buitenkant van de Lexus LBX vinden we dus geslaagd. Bovendien vinden we het positief dat Lexus de auto in een viertal sprekende kleuren levert. In de folder staan niet alleen de gebruikelijke, maar weinig opwindende 50 tinten grijs, wit en zwart, maar ook okergeel, blauw, donkerrood en een chique koperkleur. Toch is de kleinste Lexus ooit net een mens, want de ware schoonheid zit vanbinnen.

Het interieur wijkt volledig af van dat van de Yaris Cross en wordt gedomineerd door strakke lijnen en mooie zachte materialen. De basisversie van de LBX is redelijk compleet uitgerust, met onder meer klimaatregeling, een achteruitrijcamera, 17-inch lichtmetalen wielen en een infotainmentsysteem met smartphone-integratie en spraaksturing. Het altijd meegeleverde Lexus Safety 3+-systeem omvat onder meer adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning.



Voor de echte Lexus-verwennerij moet je een beroep doen op één van de vier zogenaamde atmospheres. Voor een meerprijs van 4500 tot 6500 euro bieden ze allemaal stuur- en stoelverwarming, klimaatregeling met twee temperatuurzones, 18-inch lichtmetaal en diverse aanvullende veiligheidssystemen. Wij zijn vooral gecharmeerd van Safe Exit Assist. Dat voorkomt dat je achteropkomende fietsers met het portier uit hun zadel mept of dat je Lexus-portier meelift op de motorkap van een passerende mede-automobilist.

Het onderscheid tussen de verschillende atmospheres zit 'm vooral in de aankleding. Afhankelijk van de gekozen versie zit je bijvoorbeeld op een combinatie van zwart leer en grijze kunstsuède of crèmewit geperforeerd kunstleer. Het mooist vonden we echter het hoogwaardige cognackleurige leer van echte koeien in de Relax. Om de premiumbeleving compleet te maken, voorziet Lexus het dashboard en de deuren deels met dezelfde materialen als het meubilair.



Wat kan beter aan de Lexus LBX?



De voorste inzittenden in de Lexus LBX kunnen het niet laten om gewenste alle mooie materialen te betasten. Daarentegen worden de achterpassagiers al snel lastiggevallen door opdringerige voorstoelen. Met andere woorden: voor volwassenen is het krap toeven op de achterbank. Dat weet Lexus zelf ook wel en waarschijnlijk hebben ze de instap naar achteren daarom extra krap gemaakt. Zo laat iedere weldenkende volwassene het sowieso uit zijn hoofd om zich naar binnen te wurmen.



Het eerste deel van het testtraject rijden we door het centrum van het Zuid-Spaanse Valencia. Het wegdek wordt gekenmerkt door talloze putdeksels en ook pokdalig asfalt doet een duit in het stuiterzakje. Een bijrijder die geblinddoekt op het zachte leer naast je heeft plaatsgenomen, zou je nog voor de gek kunnen houden door te zeggen dat hij of zij in een Lexus LS zit. Maar op dit wegdek zet het LBX-onderstel je onmiddellijk weg als bedrieger. Korte oneffenheden worden duidelijk doorgegeven en soms horen we zelfs een lichte resonantie. Langere hobbels als verkeersdrempels, worden gelukkig wel soepel verwerkt.

De motor horen we in de stad nauwelijks. Tijdens het invoegen op de snelweg kan de traploze transmissie zijn aloude karakter daarentegen niet verhullen. De driecilinder wordt dan hoorbaar flink in de toeren gejaagd. Vreselijk hinderlijk is het niet, maar van een Lexus - al is het een kleintje - verwacht je meer verfijning.



Wanneer komt Lexus LBX naar Nederland en wat is de prijs?

Waarschijnlijk staan de eerste LBX'en eind maart bij de Nederlandse dealers in de showroom. Of daar ook auto's in de basisversie (vanaf 35.995 euro) bij zitten, is de vraag. De importeur verwacht namelijk het meest van de atmospheres. Daar gaan we wel in mee, want pas daarin krijg je qua aankleding het gevoel in iets bijzonders te zitten. Al kun je de goedkoopste Lexus LBX ook wel een beetje opleuken met diverse pretpakketten. Het eenvoudigst is het Comfort Pack (1195 euro), dat de uitrusting opwaardeert met onder meer een regensensor, stoelverwarming en automatisch inklapbare buitenspiegels.



Wil je meer uitrusting en sfeer aan boord, dan bestel je minimaal de LBX Elegant à 40.495 euro. Voor de Emotion betaal je 40.995 euro, bij de Relax en de Cool staat er een bedrag van 41.995, respectievelijk 42.495 euro op de prijskaart.

Wat vind ikzelf van de Lexus LBX?

Met de LBX wil Lexus Nederland de verkoopcijfers verdubbelen van zo'n 600 naar 1200 stuks. Dat gaat vast lukken, want de auto heeft genoeg kwaliteiten om klanten die iets kleins maar fijns willen, over de streep te trekken. Het aantrekkelijk ogende ex- en interieur maken een goede eerste indruk en die is nu eenmaal goud waard. Een ander overtuigend aankoopargument is de 10-jarige (!) fabrieksgarantie. In Nederland tot een maximum van 200.000 kilometer - riant.

Ikzelf ben al bijna over de streep. En dan hebben we de riante veiligheidsuitrusting en het gunstige verbruik nog niet eens genoemd. Tijdens de pittige testrit scoorde ik een keurige 1 op 19,2, maar dat kan in Nederland nog zuiniger.



Rennen naar de Lexus-dealer dan maar? Nou nee. Achterin is de beenruimte echt té krap. En gezien de stevige vraagprijzen en de premiumverwachtingen die Lexus nu eenmaal schept, vind ik het raffinement van de aandrijflijn en het onderstel tegenvallen. Jammer, want de besturing, de torsiestijfheid en de wegligging zijn juist opvallend goed. Maar al met al zou ik nog eens goed om me heen kijken.

Wat kost bijvoorbeeld een rijk aangeklede Renault Captur E-Tech Hybrid? En wat biedt een volledig elektrische Volvo EX30 aan premiumbeleving? met zulke sterke concurrenten lijkt het voor de Lexus LBX lastig om qua verkoopresultaten ook maar in de buurt te komen van de Lexus CT 200h. Maar ja, die had dan ook het fiscale klimaat mee.