Nio ET5 (2023) review: de elektrische auto waar dieselrijders al jaren naar smachten

Het uiterlijk van een representatieve zakensedan, een actieradius van, op termijn, misschien wel 1000 kilometer en een volle batterij in slechts vijf minuten. De Nio ET5 (2023) lijkt alles in huis te hebben om de dieselrijder voor zich te winnen. Wij maakten de eerste kilometers met de Nio ET5.

Wat is er opvallend aan de Nio ET5?

De Nio ET5 van de Chinese nieuwkomer Nio is een brede auto van maar liefst 1,96 meter. Dat komt aardig in de buurt van een Rolls-Royce Ghost en is 12 centimeter meer dan een Tesla Model 3. De lengte van de Nio ET5 bedraagt 4,79 meter. Dat is 10 centimeter langer dan de Tesla. De Volkswagen ID.7 is nog langer (4,96 m) maar daarentegen een stuk smaller (1,86 m).

De wielbasis van 2,88 meter is te vergelijken met die van de Tesla Model 3 (2,87 m). Op de achterbank zitten volwassenen dan ook uitstekend, met voldoende hoofd- en beenruimte, ook als je wat langer bent. De omvang van het standaard glazen panoramadak is vanaf de achterbank werkelijk indrukwekkend. Vooral omdat het één groot glazen oppervlakte is die niet gehinderd wordt door een middenstijl.

Vooral voor een automerk dat nog niet heel lang actief is (sinds 2014), overtuigt de kwaliteit. De Nio ET5 steekt goed in elkaar, de materialen zijn over het algemeen keurig met een mooi stofje over het dashboard en als we over een minder goed geplaveide weg rijden, rammelt er niks.

Wat is er goed aan de Nio ET5?

De Nio ET5 heeft een behoorlijke actieradius tot 590 kilometer als je voor het grootste batterijpakket van 100 kWh kiest. Wie voor 75 kWh gaat, komt volgens Nio tot 456 kilometer (beide WLTP). Daar valt goed mee te leven.

Het leven wordt nog leuker met het accupakket van 150 kWh dat Nio in ontwikkeling heeft. Volgens de Chinese meetmethode leg je tot wel 1000 kilometer af op een volle accu. De WLTP-actieradius geeft Nio nog niet, maar zal rond de 885 kilometer liggen. Hiermee kunnen verstokte dieselrijders zomaar de overstap naar elektrisch maken. Vooral omdat je bij Nio net zo lang moet wachten op een volle batterij als op een volle tank.

Een lege batterij kun je namelijk in vijf minuten 'swappen' voor een vol exemplaar bij een Power Swap Stations. En dat is inclusief in- en uitrijden; de daadwerkelijke wisseltruc is in drie minuten gepiept. Om dit te kunnen doen, moet je de batterij wel huren en niet kopen. Daarover later meer. Je kunt de ET5 ook aan een (snel)laadpaal hangen.

Wat kan er beter aan de Nio ET5?

We konden anderhalf uur rijden. Dat is niet heel lang, maar desondanks voldoende voor een goede eerste indruk. Nio positioneert de ET5 als een sportieve elektrische sedan, maar de zithouding sluit hier niet op aan. We zouden nog lager willen zitten. Je zit nogal 'op de bok' en gevoelsmatig zit de motorkap te laag. Gek genoeg zit de hoedenplank juist hoog. Die blokkeert deels het zicht door de achterruit.

Ook zou de bestuurdersstoel zou meer ondersteuning kunnen geven; je glijdt al snel over de rugleuning. Verder is het stuurwiel iets te dik naar onze smaak.

In de Comfort-stand is de afstelling van het onderstel nog best straf. Het verschil met de Sport-stand merkten we nauwelijks. Je kunt ook kiezen voor Eco en Sport+. In die laatste stand reageert de elektrische sedan feller en schiet de ET5 vurig vooruit zodra je het gaspedaal intrapt. Dat is indrukwekkend, maar niet bepaald uniek.

Nomi is de lollig uitziende spraakassistent van Nio. Die bevindt zich midden op het dashboard en kijkt je aan zodra je een commando geeft, bijvoorbeeld 'Show me the way to Nio House in Rotterdam'. Ja, Nomi communiceert vooralsnog in het Engels maar is hard aan haar studie Nederlands bezig.

Nomi functioneert prima maar een beetje bemoeizuchtig is ze wel. Zodra je ook maar even opzij kijkt, bijvoorbeeld naar je passagier of zelfs naar het centrale display, roept ze: 'Pay attention!' Gelukkig kun je Nomi de mond snoeren. Andere momenten is ze juist behulpzaam, zoals wanneer je 'Adjust steering wheel' zegt en dit vervolgens met fysieke toetsen op het stuurwiel kunt doen. Zonder Nomi moet je zelf door het multimediasysteem bladeren om de toetsen te activeren. Natuurlijk zou een extra hendeltje of toets onderaan het stuurwiel nog gemakkelijker zijn.

Prijs Nio ET5: effe puzzelen

Wat was het leven vroeger toch simpel. Je kocht een auto of je kocht hem niet. Daar kwamen nog wel rijklaarkosten bij die je niet zag aankomen, maar dat was het wel. Bij Nio gaat het anders. Je koopt de ET5 of je neemt een abonnement. Maar dan ben je er nog niet ...

Als je besluit de Nio ET5 te kopen, kun je de batterij ook kopen of huren. In het eerste geval bedraagt de prijs van de Nio ET5 met de 75 kWh-batterij 63.900 euro. Huur je de batterij, dan hoef je 'maar' 51.900 euro af te tikken. De batterij kost je dan 169 euro per maand. Het grote voordeel is dat je de batterij dan kunt 'swappen'. De maandprijs van de 100 kWh-batterij is 289 euro.

Wil je de Nio ET5 liever huren, dan kun je tussen een flexibel en een vast contract kiezen. Met die eerste mogelijkheid ben je iets duurder uit, maar kun je het abonnement maandelijks opzeggen. In beide gevallen krijg je 1250 kilometer per maand. Daarna ga je per kilometer bijbetalen.

De Nio ET5 is de eerste Nio in Nederland waarbij de spraakassistent Nomi een optie van 600 euro is. Dat wil zeggen: het gezichtje dat op het dashboard zit. Laat je de optie achterwege, dan praat je tegen je dashboard. Het is maar net waar je je prettiger bij voelt.

Tip voor huisvaders: bij je kinderen kan je nooit meer iets verkeerds doen als je voor die 600 euro extra kiest. Nomi zet een zonnebril op als je om het weerbericht vraagt en het buiten zonnig is, drinkt uit verveling een milkshake terwijl jij navigeert, en strooit met boomblaadjes als je zegt dat je in de Eco-stand wil rijden. Genoeg gekkigheidjes om je kinderen zoet te houden.

Wat vind ikzelf van de Nio ET5?



Ik heb geen kinderen maar toch zou ik 600 euro neerleggen voor de lieftallige oogjes van Nomi. Kies je voor de rijstand Sport+, dan toont Nomi voorbijflitsende sterren zoals bij het ruimteschip Millennium Falcon uit Star Wars dat voor warpsnelheid kiest. Sorry, maar dat vind ik echt heel cool.

Alle gekheid op een stokje: de Nio ET5 maakt een goede eerste indruk. De kwaliteit is goed en de binnenruimte is dik in orde. Ik zou vooral lager willen zitten, maar op het weggedrag valt weinig af te dingen, al zou de besturing voor een sportieve auto meer weerstand en gevoel kunnen geven, vooral rond de middenstand.

Ik krijg alleen niet het weldadige gevoel dat bijvoorbeeld een Mercedes of Lexus biedt. Dat ligt voor een deel aan het minimalistische interieur dat ook andere elektrische auto's hebben, maar de hoofdzakelijk zwarte interieurkleur van ons testexemplaar helpt ook niet mee. Gelukkig kun je uit warmere tinten kiezen. Het 'swappen' van de batterij vind ik het ei van Columbus.