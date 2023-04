Volkswagen ID.7 (2023) test: comfort van een Mercedes en actieradius van een Tesla, maar toch mopperen we

Wat is de Volkswagen ID.7 groot, ruim, modern en luxe. Maar de volledig elektrische hatchback laat ook een paar steekjes vallen.



Het eerste wat opvalt als we de Volkswagen ID.7 eindelijk in het echt zien: wat is het een enorme auto. Met zijn lengte van 4,96 meter is de ID.7 op 3 millimeter na even lang als een Porsche Taycan. De breedte komt overeen met die van de Passat, maar de ID.7 is wel hoger. Uiteraard ontbreekt de lichtbalk over de volle breedte van de voorkant niet – het is een van de ID-kenmerken. Net als de oplopende taillelijn. Aan ambities ontbreekt het Volkswagen dan ook niet, de ID.7 is een directe concurrent van de Mercedes EQE.

ID-ergernissen niet verholpen

Binnenin kijken we meteen of onze drie ID-ergernissen zijn verholpen. Heeft de ID.7 weer gewone knoppen voor de elektrische raambediening achter? Zijn er weer knoppen voor de airco of moeten we ‘sliden’? En zijn die vervelende touchpads op het stuur verdwenen?

Het antwoord is: nee, nee en nee. voor het bedienen van de achterruit moet je eerst op de ‘rear’-knop drukken. Eén ding heeft Volkswagen zich wel aangetrokken: de vermaledijde sliders zijn inmiddels voorzien van verlichting.

Als we in de nieuwe ErgoPremium-voorstoelen gaan zitten, worden we al iets vrolijker. Die zitten heerlijk. Zo heerlijk dat de Duitse AGR (Aktion Gesunder Rücken) zijn goedkeuring eraan gaf en Volkswagen met een stempel beloonde. Dat hebben de stoelen mede te danken aan hun goede ondersteuning voor je bekken, speciale luchtkussens in de zitting zorgen daarvoor. Verder kunnen de stoelen je lichaam verwarmen, verkoelen en masseren.

Head-up display standaard

Het instrumentarium doet denken aan dat van de nieuwe Passat en dat betekent dat Volkswagen niet op dure materialen heeft bezuinigd. Over de hele breedte van de auto loopt een ventilatierooster, dat alleen wordt onderbroken door het grote touchscreen van 15 inch. De oudere jongere zoekt vergeefs naar draaiknoppen, maar zelfs de luchtroosters moet je digitaal bedienen via het aanraakscherm. Al gaat dat makkelijker dan gevreesd. Voor de bestuurder zit alleen een klein display, met de belangrijkste informatie. In de praktijk gebruik je vooral het standaard head-up display met augmented reality.

Ruimte biedt de ID.7 in overvloed, dankzij een wielbasis van bijna drie meter. Zowel voor de mensen voorin als achterin en de bagage is er meer dan genoeg plek. Open je de grote kofferklep (de ID.7 is een oldskool hatchback), dan staat 532 liter tot je beschikking. Het batterijpakket van 77 kWh is in de bodem verwerkt en moet de ID.7 aan een actieradius helpen van 615 kilometer.

Actieradius ID.7: 615 kilometer

De ID.7 heeft een primeur. Een gloednieuwe elektromotor die aan de achteras is gekoppeld, maakt zijn debuut. Hij levert 286 pk en 545 newtonmeter. Later krijgt de Volkswagen ID.7 een nog groter batterijpakket van 85 kWh, waarmee de actieradius zelfs uitkomt boven de 700 kilometer. Officiële cijfers over het gewicht van de ID.7 zijn niet bekend, maar we verwachten dat hij tegen de 2000 kilo aan zal schurken. Toch rijdt hij verrassend lichtvoetig, de motor, de besturing en het adaptieve onderstel vormen een drie-eenheid. De motor achterin zorgt op elk moment voor meer dan genoeg kracht en lijkt in elke situatie meer aan te kunnen dan je van hem vraagt.

Volkswagen ID.7 (2023) prijs

Ook voor het Nederlandse verkeer (druk, saai, rechttoe-rechtaan) is de ID.7 prima geschikt, want dankzij de uitgekiende aerodynamica krijgt de wind bijna geen vat op de carrosserie. Binnenin heerst dan ook complete rust. Het is zo stil dat een merkwaardig knarsend geluid rond de stuurkolom extra opvalt. We vragen het na. Voorseriemodel, bij de echte ID.7 is het verholpen, wordt ons verteld. En de prijs? Reken op 55.000 euro. In het najaar komt de ID.7 naar Nederland.

Conclusie

Veel dingen zijn heel goed aan de Volkswagen ID.7. Het comfort is top, de actieradius meer dan voldoende, de stoelen zouden we het liefst uit de auto schroeven en in de woonkamer neerzetten. Het blijft jammer dat Volkswagen bij zijn meest recente modellen de bediening zo omslachtig heeft gemaakt en daar star aan vasthoudt.